Les préparatifs entourant la tenue des Jeux du Canada 2027 à Québec soulèvent l'enthousiasme

QUÉBEC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les rencontres sportives qui rassemblent les gens et génèrent des possibilités économiques ainsi que des retombées et des legs durables pour, entre autres, les communautés, les athlètes, les entraîneurs, les officiels et les bénévoles.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec, a annoncé un investissement d'au plus 11 120 000 dollars afin de soutenir la Société hôtesse des Jeux du Canada 2027. Le ministre Duclos a fait cette annonce au nom de l'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies.

La rencontre de 2027 revêt une signification particulière : ce sera le 60e anniversaire des Jeux du Canada. Les premiers Jeux se sont tenus à Québec en 1967 dans le cadre des célébrations du centenaire du Canada, pour ensuite devenir le symbole d'unité et d'excellence dans le sport au pays. Depuis six décennies, aux quatre coins du pays, les Jeux permettent à des milliers d'athlètes d'élite de vivre des expériences dans une multitude de disciplines.

On s'attend à ce que les Jeux apportent à Québec et aux environs des avantages sportifs, économiques, sociaux et environnementaux. Octroyés dans le cadre du Programme d'accueil de Patrimoine canadien, les fonds serviront à planifier les Jeux, à les présenter et à laisser des legs précieux aux nombreuses retombées positives.

Les Jeux du Canada se tiennent tous les deux ans, alternant entre l'hiver et l'été. La rencontre de 2027 se déroulera à Québec du 27 février au 14 mars 2027. Elle mettra en valeur la riche culture de la région, son esprit communautaire et sa passion pour le sport.

Citations

« Les Jeux du Canada 2027 seront une source d'inspiration pour les jeunes athlètes, en plus de mettre en valeur la riche culture de la région et sa chaleureuse hospitalité. Québec est toute désignée pour célébrer le 60e anniversaire de compétitions sportives nationales menées sous le signe de l'unité et de l'excellence. J'ai hâte d'aller encourager les athlètes venus de partout au pays pour compétitionner et vivre des moments inoubliables. »

- L'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« La communauté, le travail d'équipe et la compétition, voilà ce que représentent les Jeux du Canada. Québec rayonnera en tant qu'hôte du 60e anniversaire des Jeux. Ensemble, nous bâtissons un héritage qui profitera à la région et aux générations futures d'athlètes. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« Le soutien du gouvernement du Canada joue un rôle clé dans la réalisation et le succès des Jeux du Canada 2027 à Québec. Sa précieuse contribution offrira aux jeunes de tout le pays la chance de célébrer leur passion pour le sport et de vivre une expérience positive et enrichissante. Grâce à cet allié majeur, la Société hôtesse des Jeux du Canada 2027 mettra en lumière la ville de Québec et laissera un héritage de fierté et de mobilisation pour notre communauté. »

- Denis Servais, président, Société hôtesse des Jeux du Canada 2027

Les faits en bref

Les premiers Jeux du Canada se sont déroulés à Québec en 1967 dans le cadre des célébrations du centenaire du Canada. Ils avaient pour but de faire l'éloge d'un partenariat axé sur les avantages du sport et de l'activité physique entre le gouvernement du Canada et l'ensemble des provinces et territoires.

Les Jeux sont la plus importante manifestation multisports nationale du Canada et représentent le summum des compétitions réunissant les élites des provinces et des territoires.

Les Jeux de 2027 rassembleront plus de 3 200 participants de partout au Canada qui compétitionneront dans 22 sports différents.

Liens connexes

Sport Canada https://www.canada.ca/fr/services/culture/sport.html Volet Jeux du Canada du Programme d'accueil https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/programme-accueil/jeux-canada.html Conseil des Jeux du Canada https://www.canadagames.ca/fr Jeux du Canada 2027 à Québec https://www.canadagames.ca/fr/future-games/quebec-2027

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Erik Nosaluk, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 613-790-0373, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]