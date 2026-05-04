OTTAWA, ON, le 3 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, et l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, annonceront des mesures de soutien supplémentaires visant à protéger et à renforcer les secteurs les plus touchés par les droits de douane américains.

Les ministres Joly et Solomon seront accompagnés de collègues du Cabinet ainsi que de députés.

Une période de questions avec les médias suivra l'annonce.

Date : Le lundi 4 mai 2026

Heure : 9 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Vars, Ontario

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Remarque : Le port de bottes à embout en acier ou de chaussures fermées est obligatoire.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected] ; Sofia Ouslis, Directrice adjointe des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected] ; Relations avec les médias : Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]