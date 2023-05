VANCOUVER, BC, le 25 mai 2023 /CNW/ - S'assurer que les membres de la Garde côtière canadienne disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour maintenir la navigabilité et la sécurité des voies navigables du Canada est une priorité absolue du gouvernement du Canada. Cela comprend les petits navires de la Garde côtière canadienne, qui jouent un rôle fondamental dans notre flotte, en particulier dans les eaux côtières peu profondes et sur les lacs et rivières intérieurs, où les navires plus grands ne peuvent pas circuler.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé un investissement majeur pour financer l'achèvement du renouvellement de la flotte de petits navires de la Garde côtière canadienne.

L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a également participé à l'annonce depuis St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), aux côtés de Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, et de Churence Rogers, député de Bonavista―Burin―Trinity. L'investissement, s'élevant à 2,5 milliards de dollars, permettra d'acquérir jusqu'à 61 petits navires, et de remplacer de façon continue les petits bateaux, les barges et les bateaux de travail par de nouveaux équipements plus modernes.

Cet investissement aidera à moderniser la flotte de petits navires de la Garde côtière canadienne, afin qu'elle puisse garantir la sécurité des voies navigables du Canada ainsi que celle des Canadiens, tout en créant des emplois bien rémunérés partout au Canada.

Cet investissement achèvera le renouvellement de la flotte de petits navires de la Garde côtière canadienne, et lui permettra d'acquérir jusqu'à :

Six navires multimissions semi-hauturiers

Un navire semi-hauturier de recherche halieutique

16 navires spécialisés, y compris :

Deux navires spéciaux AIDNAV



Quatre navires baliseurs spéciaux de faible tirant d'eau



Quatre navires scientifiques côtiers



Quatre navires spéciaux d'application de la loi



Deux navires de classe Lake

Quatre véhicules à coussin d'air

34 bateaux de recherche et sauvetage de classe Cape

L'acquisition de ces petits navires offrira des possibilités aux plus petits chantiers navals et aux fournisseurs de l'ensemble du Canada, soutenant ainsi des emplois bien rémunérés dans notre industrie maritime.

La Stratégie nationale de construction navale crée des emplois dans l'industrie de la construction navale et dans le secteur maritime du Canada, et fournit aux membres de la Garde côtière canadienne l'équipement dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail important. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, 16 petits navires, dont 14 bateaux de recherche et de sauvetage et deux navires de levé et de sondage de chenal, ont été livrés à la Garde côtière canadienne.

On estime que les contrats dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale ont contribué pour environ 21,26 milliards de dollars (1,93 milliard de dollars par année) au produit intérieur brut du Canada, et créé ou maintenu plus de 18 000 emplois par année entre 2012 et 2022.

« Il s'agit d'un investissement vital qui aidera à moderniser la flotte de petits navires de la Garde côtière canadienne. Nous veillons à ce que la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement dont elle a besoin pour garantir la sécurité des Canadiens et des voies navigables du Canada, tout en créant des emplois bien rémunérés partout au pays. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement fournit aux membres de la Garde côtière canadienne les navires dont ils ont besoin pour mener à bien leur important travail au service des Canadiens. Cet investissement important permettra également de créer plus d'emplois, de générer d'importantes retombées économiques, et de contribuer à la croissance de l'industrie maritime dans l'ensemble du Canada. »

L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Cet investissement supplémentaire de 2,5 milliards de dollars permettra à la Garde côtière canadienne de poursuivre le renouvellement de sa flotte de petits navires en acquérant jusqu'à 61 petits navires, garantissant que la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement moderne dont elle a besoin pour continuer à fournir des services vitaux aux Canadiens.







Les petits navires peuvent fournir des services de recherche et de sauvetage, en plus de venir en aide aux navires désemparés et soutenir les programmes d'aide à la navigation.







À ce jour, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, 16 petits navires ont été livrés à Pêches et Océans Canada et à la Garde côtière canadienne. Cela comprend 14 bateaux de recherche et de sauvetage et deux navires de levé et de sondage de chenal.







et à la Garde côtière canadienne. Cela comprend 14 bateaux de recherche et de sauvetage et deux navires de levé et de sondage de chenal. La Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars, qui vise à renouveler les flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne, afin que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour réaliser leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime du Canada , en créant de bons emplois pour la classe moyenne, et en assurant des retombées économiques dans tout le pays.







est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars, qui vise à renouveler les flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne, afin que les organismes maritimes du disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour réaliser leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime du , en créant de bons emplois pour la classe moyenne, et en assurant des retombées économiques dans tout le pays. On estime que les contrats de construction de petits navires attribués entre 2012 et 2022 dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale contribueront à hauteur de 389,4 millions de dollars (32,4 millions de dollars par année) au produit intérieur brut, et qu'ils permettront de créer ou de maintenir 293 emplois par an, grâce à l'industrie maritime et à ses fournisseurs canadiens, et grâce aux dépenses de consommation des employés qui y sont associés.

La Stratégie nationale de construction navale aide à restaurer nos chantiers navals, à rebâtir notre industrie maritime, et à créer des emplois durables au Canada, tout en assurant notre souveraineté et en protégeant nos intérêts au pays et à l'étranger.

La Stratégie nationale de construction navale permet au gouvernement et aux chantiers navals de faire d'importants investissements dans l'industrie maritime du Canada, notamment en perfectionnant et en conservant l'expertise et en créant des emplois durables dans l'ensemble du pays. Elle offre la possibilité de prévoir les besoins en approvisionnement fédéral de navires, et vise à éliminer les cycles d'expansion et de ralentissement de l'approvisionnement en navires qui ont ralenti la construction navale canadienne dans le passé.

Jalons de la Stratégie nationale de construction navale

La Stratégie nationale de construction navale est un investissement à long terme qui donne des résultats dès maintenant : des navires pour la Marine et la Garde côtière canadienne, et des emplois et de la croissance économique pour le Canada. On estime que les contrats octroyés dans le cadre de la Stratégie ont contribué à hauteur d'environ 25 milliards de dollars (soit 2,1 milliards de dollars par an) au produit intérieur brut (PIB) du Canada, et ont permis de créer ou de maintenir plus de 18 800 emplois par an au sein de l'économie canadienne entre 2012 et 2023.

Le calendrier suivant met en évidence les succès et les jalons pour la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Le 3 juin 2010 : Lancement de la Stratégie nationale de construction navale

Après avoir consulté l'industrie canadienne de la construction navale, le gouvernement du Canada a annoncé la Stratégie nationale de construction navale en juin 2010. Elle est fondée sur trois piliers :

Construction de grands navires

Construction de petits navires

Réparation, radoub et entretien des flottes actuelles

La construction de grands navires a été réalisée par deux grands chantiers navals canadiens sélectionnés à l'issue d'un processus concurrentiel, tandis que la construction de petits navires a été confiée à d'autres chantiers navals canadiens dans le cadre de processus d'approvisionnement concurrentiels. La concurrence pour les futurs travaux de réparation, de radoub et d'entretien des navires a été lancée au moyen de demandes de propositions annoncées publiquement.

Navires hauturiers de sciences halieutiques

En décembre 2017, le premier des trois navires hauturiers de sciences halieutiques (NHSH), le Navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Sir John Franklin, a été mis à l'eau par les chantiers navals de Seaspan à Vancouver. Il s'agit du premier grand navire canadien conçu et construit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Plus de 1 100 travailleurs ont participé à la construction du NGCC Sir John Franklin, et plus de 15 métiers ont été mis à contribution pendant la construction.

Le NGCC Sir John Franklin a été livré à la Garde côtière canadienne le 27 juin 2019. Les deux autres NHSH - le NGCC Jacques Cartier et le NGCC John Cabot - ont été livrés respectivement en novembre 2019 et en octobre 2020.

Les nouveaux navires de recherche scientifique, exploités par la Garde côtière canadienne, sont utilisés par les scientifiques de Pêches et Océans Canada pour recueillir des données sur les vastes écosystèmes marins du Canada. Ces navires sont capables de pêcher en eaux plus profondes que les navires scientifiques existants, d'être en service dans le sud de l'Arctique pendant la saison estivale, et de fournir des laboratoires marins modernes aux scientifiques.

Financement d'un vaste programme de renouvellement de la flotte et de prolongation de la durée de vie

En mai 2019, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement du Canada investissait 15,7 milliards de dollars pour renouveler la flotte de la Garde côtière canadienne, avec jusqu'à 16 navires polyvalents qui seront construits aux chantiers navals de Seaspan à Vancouver, et deux nouveaux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique qui seront construits par Irving Shipbuilding inc.

Les navires polyvalents permettront à la Garde côtière canadienne d'effectuer de multiples missions, notamment le déglaçage dans des conditions de glace modérées et l'assistance à la navigation, la lutte contre les inondations printanières dans la voie navigable du Saint-Laurent et la région des Grands Lacs, la recherche et le sauvetage, les interventions d'urgence et les missions de sécurité et de protection, ainsi que l'entretien des aides à la navigation du Canada.

Les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique rempliront diverses fonctions : ils soutiendront une série de missions essentielles, notamment les patrouilles de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPANO); ils seront les principaux navires de conservation et de protection sur la côte est du Canada, remplaçant les navires de patrouille hauturière actuels de la Garde côtière; et ils étendront leur capacité de patrouille dans le Bas-Arctique.

Le premier ministre Trudeau a également annoncé l'investissement de 2 milliards de dollars sur une base concurrentielle pour la réparation, le radoub et les travaux de prolongation de la durée de vie des navires de la flotte actuelle, jusqu'à ce que de nouveaux navires soient livrés.

Brise-glaces de programme

En août 2019, le gouvernement du Canada a annoncé l'acquisition prévue de six nouveaux brise-glaces de programme, pour remplacer la flotte vieillissante de brise-glaces de la Garde côtière canadienne. Les brise-glaces destinés aux programmes sont essentiels à l'économie canadienne, car ils soutiennent le commerce maritime tout au long de l'année dans l'est du Canada, sur la voie navigable du Saint-Laurent et dans les Grands Lacs. Ils sont également utilisés pour fournir des services aux résidents du nord du Canada, en soutenant le réapprovisionnement annuel en marchandises des communautés de l'Arctique canadien et de leurs industries.

Brise-glaces polaires

En mai 2021, le gouvernement du Canada a annoncé la construction prévue de deux brise-glaces polaires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Les chantiers navals de Seaspan à Vancouver construiront un des brise-glaces. L'autre brise-glace polaire sera construit par le Chantier Davie à Lévis, au Québec. Selon les premières estimations, la construction des brise-glaces polaires créera environ 300 emplois par navire sur les chantiers navals, et 2 500 emplois dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement maritime.

Les nouveaux brise-glaces polaires permettront d'étendre les opérations de la Garde côtière canadienne dans l'Arctique afin de permettre un accès à l'Arctique canadien tout au long de l'année, avec des capacités renforcées pour soutenir les sciences dans l'Arctique et la souveraineté du Canada dans le Nord. Ils joueront aussi un rôle essentiel dans l'économie bleue du Canada, en appuyant les sciences océaniques et les activités de conservation nécessaires pour garder nos eaux propres et sécuritaires.

Troisième partenaire stratégique dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale

Le 4 avril 2023, le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé l'ajout du Chantier Davie à Lévis, au Québec, comme troisième partenaire stratégique dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, après les chantiers navals de Seaspan à Vancouver, en Colombie-Britannique, et Irving Shipbuilding à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cet accord entre le Chantier Davie et le gouvernement fédéral marque le début des négociations pour des contrats visant à soutenir le renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne, et à créer des emplois spécialisés. Cela comprendra la construction des six brise-glaces de programme et d'un brise-glace polaire pour la Garde côtière canadienne.

Renouvellement de la flotte de petits navires

Le 25 mai 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 2,5 milliards de dollars pour le renouvellement de la flotte de petits navires de la Garde côtière canadienne. Cet investissement permettra d'acquérir au total jusqu'à 61 petits navires, dont six navires multimissions semi-hauturiers (NMSH), un navire semi-hauturier de recherche halieutique, 16 navires spécialisés, quatre véhicules à coussin d'air et 34 bateaux de recherche et de sauvetage.

Ces petits navires joueront un rôle important dans la sécurité des navigateurs dans les eaux canadiennes et soutiendront les opérations et services essentiels de la Garde côtière canadienne, tels que la recherche scientifique, les aides à la navigation, l'intervention environnementale, et la recherche et le sauvetage. Le processus d'approvisionnement est en cours pour la construction d'un nouveau navire semi-hauturier de recherche halieutique électrique hybride, le premier navire à être acheté dans le cadre de cet investissement.

