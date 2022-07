Le gouvernement du Canada annonce un investissement de plus de 320 000 $ pour promouvoir les expériences culturelles autochtones

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement total de 320 500 $ pour soutenir deux projets à Whistler et Brackendale dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme (FAT).

Au centre culturel Squamish Lil'wat, un investissement de 220 500 $ financera la création d'une nouvelle expérience touristique autochtone présentant les cultures des nations Squamish et Lil'Wat. Les visiteurs sont invités à participer à la sculpture d'un canoë en cèdre de 30 pieds de long qui sera installé dans le centre afin que le public puisse le voir. Cette attraction principale offre à la collectivité une occasion unique et enrichissante de créer un lien entre les visiteurs et la terre et de participer à la réconciliation avec les peuples autochtones. En plus de créer et de maintenir des emplois pour la collectivité locale, il est prévu que l'exposition soit visitée par des milliers de touristes nationaux et internationaux.

La Cheakamus Foundation for Environmental Learning reçoit 100 000 $ pour offrir des expériences culturelles autochtones tout au long de l'année au Cheakamus Centre, une organisation reconnue pour ses activités éducatives et ses événements en pleine nature. Le projet prévoit des rénovations du Centre, notamment des modifications en matière de sécurité (COVID-19). Des gardiens du savoir Skwxwú7mesh (Squamish) participeront au projet afin de veiller à une intégration respectueuse des nouveaux éléments de la programmation autochtone. En plus d'éduquer les visiteurs sur le patrimoine et les enseignements autochtones de la région, le projet devrait ouvrir des perspectives de carrière aux jeunes autochtones locaux.

Le gouvernement du Canada poursuit son plan d'une relance économique vigoureuse, notamment en soutenant les entreprises du secteur touristique et les espaces communautaires à mesure qu'ils reprennent leurs activités en toute sécurité. En Colombie-Britannique, le FAT est administré par PacifiCan, la nouvelle agence de développement régional du gouvernement du Canada vouée au renforcement de l'économie de la province.

Citations

« Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que tous les secteurs disposent des ressources dont ils ont besoin pour réussir à mesure que nous nous relevons encore plus forts de la pandémie de COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme aide des collectivités comme Whistler et Brackendale à offrir des expériences qui font du Canada une destination de choix pour les visiteurs du monde entier. Ces projets soulignent également la riche histoire des communautés autochtones locales et soutiennent les entreprises et organisations dirigées par des Autochtones. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le secteur canadien du tourisme reste l'un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. Nous sommes fermement résolus à soutenir les entreprises et les organisations en ces temps difficiles en accordant la priorité absolue à la sécurité tout en leur fournissant le soutien nécessaire pour se rétablir rapidement, innover dans leurs produits et services et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à procéder à des améliorations et à être en mesure d'accueillir à nouveau leurs clients. Il s'inscrit également dans une stratégie plus large visant à aider le secteur à surmonter la pandémie, à se rétablir et à croître. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que le secteur du tourisme ne le fera pas. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« La Colombie-Britannique offre des expériences touristiques de renommée mondiale qui contribuent à une économie canadienne forte. Des projets comme ceux annoncés aujourd'hui créent de nouvelles possibilités d'emploi ici, dans notre collectivité locale, et donnent aux visiteurs l'occasion de participer au processus de vérité et de réconciliation. »

- Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

« Le canoë de réconciliation communautaire est une invitation des ambassadeurs du centre culturel de Squamish Lil'wat au monde entier et vise à réduire la distance entre tous les cœurs qui se rendent sur cette terre, ceux qui y vivent dans l'appréciation, et les peuples d'origine qui ont pris soin du paysage avant vous. Ensemble, un canoë sera créé, soigneusement sculpté par des maîtres sculpteurs, des aînés, des jeunes des Premières Nations, des résidents de Whistler et des visiteurs de passage ici. Nous levons les mains pour remercier le gouvernement canadien de son soutien continu.»

- Heather Paul, directrice générale, Squamish Lil'wat Cultural Centre

« Nous sommes reconnaissants pour ce généreux financement qui aidera à multiplier les expériences touristiques éducatives dans notre région, et à accueillir les visiteurs de tous âges pour qu'ils découvrent la beauté, la profondeur et la vitalité de la culture Skwxwú7mesh de façon ludique, interactive et engageante. »

- Cathy Jenkins, directrice, Cheakamus Foundation

Faits en bref

Le FAT contribuera à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;



en aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Les demandeurs admissibles comprennent les entités touristiques qui desservent principalement les visiteurs, notamment :

les entreprises;



les organismes sans but lucratif, comme les associations touristiques;



les conseils de bande ou d'autres organisations et coopératives autochtones.

PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

