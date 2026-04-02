Ce soutien permettra au secteur des sciences de la vie de la Colombie-Britannique de faire progresser des technologies canadiennes émergentes et d'améliorer l'écosystème de l'innovation

VANCOUVER, BC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé des contributions totalisant 127 millions de dollars au titre du Fonds de réponse stratégique (FRS) pour soutenir deux importants projets en sciences de la vie, menés respectivement par Aspect Biosystems et Providence Health Care (PHC) à Vancouver, en Colombie-Britannique. Un secteur des sciences de la vie robuste permet de créer et de maintenir de bons emplois pour la population canadienne, d'investir dans des innovations de pointe et de veiller à la croissance économique durable au Canada.

Le gouvernement du Canada contribue pour 79 millions de dollars au projet d'Aspect Biosystems, une entreprise de biotechnologie de Vancouver qui met au point des produits thérapeutiques à base de tissus bio-imprimés. La Colombie-Britannique a également accordé 23,8 millions de dollars à Aspect Biosystems pour aider l'entreprise à prendre de l'expansion. Pour soutenir encore davantage la croissance de l'écosystème canadien des sciences de la vie, le gouvernement investit également 48 millions de dollars dans PHC, un réseau de soins de santé sans but lucratif qui offre des services de santé et administre 18 installations, y compris le réputé hôpital St. Paul's de Vancouver voué aux soins de courte durée, à l'enseignement et à la recherche. Ce réseau travaille actuellement à la construction d'un campus de soins de santé constitué du nouvel hôpital St. Paul's et du Centre de soutien clinique et de recherche (CSCR).

Aspect Biosystems met au point un traitement de médecine régénérative de nouvelle classe conçu pour rétablir ou compléter des fonctions biologiques et guérir des maladies métaboliques ou endocriniennes graves, dont le diabète. Pour y arriver, l'entreprise utilise sa plateforme de pointe qui intègre des technologies brevetées de bio-impression assistées par l'intelligence artificielle (IA), des cellules souches, des cellules hypoimmunogènes et des biomatériaux avancés. Le gouvernement du Canada renforce son partenariat avec Aspect Biosystems dans le cadre d'un nouveau projet de 280 millions de dollars, qui augmentera les capacités de biofabrication et de développement clinique de l'entreprise, améliorera sa plateforme assistée par l'IA et accélérera la commercialisation de ses produits. Ces capacités permettront d'ancrer au Canada une fabrication d'envergure commerciale et renforceront le leadership du pays en matière de produits thérapeutiques à base de tissus bio-imprimés. L'entreprise devrait pouvoir maintenir 117 emplois, créer 283 emplois bien rémunérés, pour un total de 400 emplois, et offrir 268 stages d'enseignement coopératif dans la région de Vancouver. Ce projet met à profit le partenariat stratégique qu'a établi Aspect Biosystems avec Novo Nordisk et dans le cadre duquel cette dernière entreprise intègre ses capacités de thérapie cellulaire à la plateforme innovante d'Aspect afin de mettre au point de nouveaux produits thérapeutiques transformateurs.

Le projet de PHC comprend la création d'un centre d'innovation au sein du nouveau CSCR, qui sera directement relié par une passerelle au nouvel hôpital St. Paul's, sur le campus médical Jim Pattison. Le centre d'innovation du CSCR comportera des composantes essentielles telles que des plateformes et services de données, une unité d'essais cliniques, un centre de simulation, des laboratoires expérimentaux et un carrefour d'innovation. Ce centre a été stratégiquement conçu pour accélérer la recherche-développement et l'établissement de partenariats, positionner PHC comme chef de file dans le domaine de l'innovation en santé axée sur les données, et le doter d'environnements de recherche clinique assistés par l'IA pour la surveillance des patients et l'analyse des données.

Le centre d'innovation de PHC inclura un incubateur pour développer de nouvelles technologies et aider les petites et moyennes entreprises prometteuses à étendre leurs activités. Le centre d'innovation servira également d'espace collaboratif aux organisations partenaires, aux entreprises canadiennes des sciences de la vie et au gouvernement du Canada, qui pourront ainsi renforcer la capacité du pays de répondre aux futures urgences sanitaires. Le réseau maintiendra 6 662 emplois et créera 768 emplois bien rémunérés, pour un total de 7 430 emplois à temps plein, et offrira 597 stages d'enseignement coopératif dans la région de Vancouver.

Le Canada est bien placé pour être à l'avant-garde de l'innovation de pointe, et le gouvernement investira de manière stratégique afin de tirer parti des atouts du pays en science. Par l'intermédiaire du FRS, il renforce la capacité du pays à mettre au point et à fabriquer des solutions de santé novatrices. Il est donc essentiel d'investir dans les technologies biomédicales de nouvelle génération pour positionner le Canada comme chef de file mondial des domaines émergents de la biotechnologie et de la recherche médicale. L'augmentation de la résilience du Canada face aux urgences sanitaires grâce à des investissements ciblés est une priorité importante de la Stratégie industrielle de défense récemment annoncée. Le développement du secteur canadien des sciences de la vie est indispensable au plan du gouvernement visant à faire passer l'économie canadienne de la dépendance à la résilience.

Citations

« Le secteur des sciences de la vie du Canada entre dans une nouvelle ère de dynamisme et de possibilités. Aspect Biosystems et Providence Health Care transforment des idées audacieuses en solutions de santé révolutionnaires. En investissant de façon stratégique, nous accélérons cette croissance et nous aidons les innovateurs à étendre leurs activités, à commercialiser leurs découvertes et à fabriquer des technologies de pointe ici même au pays. Notre gouvernement obtient des résultats pour la population canadienne en investissant afin de créer des emplois de grande qualité, de renforcer notre économie et de susciter des découvertes scientifiques de prochaine génération. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Les investissements dans ces projets accéléreront la mise au point de traitements novateurs tout en contribuant à améliorer l'accès aux médicaments dont la population canadienne a besoin. En favorisant la collaboration au sein du secteur des sciences de la vie, nous bâtissons un système de santé canadien résilient, moderne et durable. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

« Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent du leadership du Canada en matière de biofabrication et de recherche en santé assistée par l'intelligence artificielle, qui permet d'élaborer des solutions de soins de santé de nouvelle génération. En soutenant la biofabrication de pointe en Colombie-Britannique, nous accélérons la mise au point de thérapies transformatrices pour toute la population du Canada, renforçons nos capacités nationales et créons des emplois de haute qualité partout dans la province. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Taleeb Noormohamed

« Grâce à notre stratégie Regard vers l'Ouest, la Colombie-Britannique bâtit un secteur des sciences de la vie à la fois concurrentiel à l'échelle mondiale et solidement enraciné ici, chez nous. En soutenant des projets qui font progresser la biofabrication, l'intelligence artificielle et la recherche clinique, nous contribuons à créer un écosystème d'innovation solide et résilient dans l'ensemble de la province. Ces investissements permettront de générer des emplois bien rémunérés, d'attirer des partenaires internationaux et de faire en sorte que les Britanno-Colombiens profitent pleinement des retombées économiques et sanitaires de l'innovation locale. »

- Le ministre de l'Emploi et de la Croissance économique de la Colombie-Britannique, l'honorable Ravi Kahlon

« Par cet investissement, le gouvernement du Canada démontre sa confiance envers Aspect Biosystems et lui donne l'élan nécessaire pour poursuivre la mise au point de ses médicaments cellulaires au moyen de techniques biologiques dans le but de produire des résultats concrets pour les patients. Nous avons constitué une équipe de calibre mondial chevronnée dans le domaine des thérapies à base de cellules profondes et, dans le cadre de notre partenariat avec Novo Nordisk, nous avons récemment amorcé une nouvelle étape dans la mise au point de médicaments curatifs pour le diabète, grâce à des technologies clés de génie des cellules hypoimmunogènes et des cellules souches, sous la direction d'Aspect Biosystems. Grâce à cet investissement et à notre partenariat approfondi avec le gouvernement du Canada, nous avançons résolument vers l'établissement d'une entreprise générationnelle ancrée au Canada qui produit des thérapies salutaires pour les patients du monde entier. »

- Le président-directeur général d'Aspect Biosystems, Tamer Mohamed

« L'investissement réalisé par le gouvernement du Canada dans le secteur des sciences de la vie de la Colombie-Britannique, y compris dans Providence Health Care, est visionnaire et opportun, et renforce notre capacité collective de trouver des solutions en soins de santé qui améliorent la qualité de vie de la population du Canada et d'ailleurs dans le monde. La contribution de 48 millions de dollars octroyée à Providence Health Care lui permettra d'établir un environnement vraiment unique au Centre de soutien clinique et de recherche relié au nouvel hôpital St. Paul's sur le campus médical Jim Pattison. D'ailleurs, la création d'un centre d'essais cliniques complet des phases 1 à 3, d'un centre de simulation et de la plateforme de données informatiques sur la santé viendra appuyer notre objectif d'offrir à la population canadienne des avantages sur les plans de l'économie et de la santé grâce à l'accélération des découvertes pour les patients et à l'octroi d'un soutien favorisant l'essor de l'industrie canadienne des sciences de la vie. »

- La présidente-directrice générale de Providence Health Care, Fiona Dalton

Faits en bref

Le Fonds de réponse stratégique aide les industries canadiennes à innover, à s'adapter et à soutenir la concurrence dans une économie mondiale changeante. Pour ce faire, il appuie des projets transformateurs de grande envergure qui assurent la résilience économique, renforcent les chaînes d'approvisionnement et protègent les emplois de qualité dans des secteurs clés comme ceux de l'acier, de l'aluminium, de l'automobile, des produits forestiers, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe.

Aspect Biosystems est une entreprise privée de biotechnologie de Vancouver, qui met au point des produits thérapeutiques à base de tissus bio-imprimés pour soigner des maladies métaboliques et endocriniennes graves, notamment le diabète. La plateforme complète de l'entreprise combine une technologie exclusive de bio-impression tissulaire assistée par l'IA et d'ingénierie de cellules hypoimmunogènes qui permet de produire un portefeuille ciblé de médicaments. L'entreprise est reconnue comme un chef de file mondial dans ce domaine.

En 2024, Aspect a conclu une entente pour obtenir un financement de 49 millions de dollars au titre du Fonds stratégique pour l'innovation dans le cadre du projet Podium, actuellement en cours. Ce projet vise à établir des capacités de biofabrication clinique de tissus thérapeutiques bio-imprimés ainsi qu'à faire progresser les capacités de la plateforme et le portefeuille de produits thérapeutiques tissulaires bio-imprimés de l'entreprise.

En avril 2023, Aspect et Novo Nordisk ont annoncé une entente de collaboration, de développement et de licence visant à mettre au point de nouveaux produits thérapeutiques tissulaires bio-imprimés pour le traitement du diabète et de l'obésité. Cet accord, d'une valeur pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars américains, constitue le plus important du genre pour une entreprise préclinique au Canada. En janvier 2026, les deux sociétés ont annoncé une nouvelle phase de leur partenariat, au cours de laquelle Aspect intègre des technologies supplémentaires de thérapie cellulaire de Novo Nordisk à sa plateforme, et réalise des activités supplémentaires de recherche, de développement et de fabrication pour augmenter ses capacités.

Les origines de Providence Health Care, officiellement fondé en 2000, remontent à 1894, lorsque cinq organisations catholiques ont ouvert des centres médicaux à Vancouver, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, il maintient sa tradition d'excellence, de respect, de spiritualité et d'intégrité tout en cherchant des solutions innovantes qui transforment les soins de santé et la recherche au Canada et ailleurs.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]