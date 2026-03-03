TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - Ce communiqué de presse est publié conjointement par le gouvernement du Canada et le gouvernement Tłı̨chǫ.

L'exploitation minière change dans les Territoires du Nord-Ouest et de nouvelles occasions se présentent aux communautés et aux entreprises autochtones et du Nord.

Aujourd'hui, au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé un financement de 1,5 million de dollars, sur trois ans, pour que le gouvernement Tłı̨chǫ fasse avancer l'exploration minière. Cette somme, versée par l'intermédiaire de CanNor, aidera à cibler de nouvelles occasions minières au moyen de relevés aériens, de prospections au sol et d'analyses de données dans la région des Tłı̨chǫ.

Le projet devrait contribuer à attirer des investissements liés à l'exploitation et au développement des ressources dans les Territoires du Nord-Ouest, en fournissant des données géophysiques et géochimiques récentes et justes au sujet des gisements minéraux, en particulier sur les terres des Tłı̨chǫ. Il procurera également aux citoyens Tłı̨chǫ des occasions de formation précieuses sur les minéraux, ce qui accroîtra les connaissances et la capacité des Tłı̨chǫ dans ce domaine.

Dans un monde qui évolue à grande vitesse, le secteur minier est plus important que jamais pour l'économie du Nord et la prospérité à long terme du Canada. Des investissements comme celui que nous annonçons aujourd'hui nous permettent de tirer avantage de nouvelles occasions qui favorisent les emplois intéressants, les entreprises autochtones et le développement économique responsable dans la région des Tłı̨chǫ.

« Les ressources naturelles jouent un rôle important dans l'économie canadienne, et il est impératif que les retombées de l'exploitation minière profitent d'abord et avant tout aux communautés dans lesquelles les travaux sont réalisés. Grâce à cette initiative, le gouvernement du Canada appuie l'exploration minière menée par des Autochtones et qui crée de l'emploi, renforce la capacité locale et aide à stimuler l'économie du Nord et du Canada. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Les terres des Tłı̨chǫ abritent un potentiel minéral inexploité de rang mondial, et l'exploitation minière est l'un des piliers de notre vision pour atteindre l'autosuffisance économique. Nous autorisons l'exploitation sur nos terres et nous aiderons les investisseurs et les partenaires qui travaillent avec nous à maximiser la valeur pour les citoyens Tłı̨chǫ ainsi qu'à protéger nos terres et notre culture. »

- Grand chef Jackson Lafferty, gouvernement Tłı̨chǫ

« Ce projet aidera le gouvernement Tłı̨chǫ à cibler de nouvelles occasions minières dans toute la région des Tłı̨chǫ. Dans un contexte où l'économie du Nord continue d'évoluer, il est essentiel de développer ce type de capacité. Le projet aidera à déterminer de futurs domaines de croissance, à renforcer la planification dirigée par les communautés et à garantir que le développement dans les territoires reste entre les mains des communautés autochtones et du Nord, et qu'il s'arrime aux priorités régionales. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Ce projet est financé par IDEENord, qui prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

L'exploitation minière demeure l'un des secteurs économiques les plus importants dans le Nord. Au cours des cinq dernières années, CanNor a investi plus de 13,3 millions de dollars dans 41 projets visant à soutenir l'exploitation minière dans le Nord.

Le gouvernement Tłı̨chǫ assure la gouvernance de la région des Tłı̨chǫ, une zone de 39 000 kilomètres carrés tout juste au nord de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont la population est d'environ 3 000 personnes.

