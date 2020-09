Le projet vise à renforcer la capacité organisationnelle de l'organisme afin de lui permettre de continuer à promouvoir des changements sociaux et systémiques favorisant l'égalité des genres et de venir en aide aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe

RICHMOND HILL, ON, le 3 sept. 2020 /CNW/ - La COVID-19 est une crise qui ne ressemble à aucune autre. Elle a frappé le plus durement les femmes, qui ont perdu leur emploi et ont réalisé davantage de travail non rémunéré qu'avant, en s'occupant de leurs enfants ainsi que de leurs aînées et aînés. Les femmes représentent la majorité des personnes en première ligne dans la lutte contre la COVID : les infirmières bien sûr, mais aussi les assistantes personnelles, les autres travailleuses de la santé, les travailleuses en garderie, les travailleuses du secteur alimentaire et les travailleuses sociales.

Les organismes de femmes fournissent des services essentiels dans nos collectivités, aidant les femmes et les filles à obtenir une sécurité financière, à ne pas subir de violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Il reste malgré tout beaucoup à faire pour garantir qu'ils disposent des ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail important.

C'est pourquoi aujourd'hui, Majid Jowhari, député de Richmond Hill, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes, et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé l'octroi d'un investissement de 213 350 $ à l'organisme Yellow Brick House. Le financement améliorera la capacité organisationnelle de l'organisme afin qu'il puisse poursuivre son important travail de soutien aux femmes victimes de violence et à leurs enfants, et de promotion du changement social et systémique à Richmond Hill et dans la région de York en Ontario.

Yellow Brick House est l'un des quelque 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes partout au Canada à recevoir un financement du Fonds de renforcement des capacités de Femmes et Égalité des genres Canada. Cet investissement découle de l'annonce faite dans le budget de 2018 d'affecter 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement des femmes viable et durable partout au pays.

« Personne ne devrait vivre dans la peur de la violence familiale et de la violence fondée sur le sexe. C'est pourquoi je suis si heureux de faire cette annonce aujourd'hui, car cet investissement du gouvernement du Canada permet à la Yellow Brick House de poursuivre son travail remarquable et de mieux soutenir les personnes survivantes de violence fondée sur le sexe et leurs familles à Richmond Hill et dans la région de York. »

Majid Jowhari

Député de Richmond Hill

« À la Yellow Brick House, nous offrons une maison d'hébergement, des conseils et des services de soutien aux familles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et nous fonctionnons souvent à pleine capacité. Nous sommes profondément reconnaissants de ce financement du gouvernement du Canada, qui nous permettra d'améliorer notre capacité organisationnelle afin de mieux servir celles et ceux qui ont besoin de nos services. »

Lorris Herenda, directrice générale

Yellow Brick House

Dans le cadre de sa réponse à la COVID-19, le gouvernement du Canada investit 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour aider les organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui ont besoin d'une aide financière pour lutter contre la pandémie.

investit 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour aider les organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui ont besoin d'une aide financière pour lutter contre la pandémie. Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, 50 millions de dollars ont été alloués pour soutenir les organismes qui fournissent des services aux femmes et à leurs familles fuyant la violence, dont 40 millions de dollars ont été alloués par Femmes et Égalité des genres Canada . Dans le cadre de la première phase de ce financement, 30 millions de dollars ont été directement versés à près de 700 maisons d'hébergement pour femmes et organismes au service des personnes survivantes d'agressions sexuelles. Au cours de la deuxième phase, les 10 millions de dollars restants sont distribués à d'autres organismes qui fournissent des services importants aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Le gouvernement fédéral soutient près de 1 000 organismes dans tout le pays dans ces deux phases du financement.

pour répondre à la COVID-19, 50 millions de dollars ont été alloués pour soutenir les organismes qui fournissent des services aux femmes et à leurs familles fuyant la violence, dont 40 millions de dollars ont été alloués par Femmes et Égalité des genres . Dans le cadre de la première phase de ce financement, 30 millions de dollars ont été directement versés à près de 700 maisons d'hébergement pour femmes et organismes au service des personnes survivantes d'agressions sexuelles. Au cours de la deuxième phase, les 10 millions de dollars restants sont distribués à d'autres organismes qui fournissent des services importants aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Le gouvernement fédéral soutient près de 1 000 organismes dans tout le pays dans ces deux phases du financement. Le budget de 2018 a annoncé 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement des femmes viable et durable partout au Canada . Outre cet investissement historique, le budget de 2019 a prévu l'investissement de 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada . En d'autres termes, en 2023-2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à faire progresser l'égalité en s'attaquant aux obstacles systémiques, totalisera 100 millions de dollars.

. Outre cet investissement historique, le budget de 2019 a prévu l'investissement de 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres . En d'autres termes, en 2023-2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à faire progresser l'égalité en s'attaquant aux obstacles systémiques, totalisera 100 millions de dollars. Ce financement permettra aux organismes de femmes et aux organismes autochtones au service des femmes de s'attaquer aux obstacles systémiques qui entravent la progression des femmes, tout en reconnaissant et en abordant les diverses expériences liées au genre et à l'inégalité dans tout le pays.

En juin 2017, Femmes et Égalité des genres Canada (anciennement Condition féminine Canada ) a annoncé la toute première stratégie fédérale visant à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 200 millions de dollars dans la prévention de la violence fondée sur le sexe, le soutien aux victimes et à leurs familles et la création de systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés.

Femmes et Égalité des genres Canada - Programme de promotion de la femme

Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) travaille à l'avancement de l'égalité des sexes en axant ses efforts sur trois priorités : accroître la sécurité et la prospérité économiques des femmes, favoriser le leadership et la participation à la vie démocratique des femmes, et mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le Ministère joue également un rôle de leadership dans la mise en œuvre à l'échelle du gouvernement de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS +).

Femmes et Égalité des genres Canada fait progresser l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada notamment en octroyant un financement à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis et d'un processus de réception continue grâce auquel le Programme peut répondre aux questions nouvelles à mesure qu'elles se présentent.



Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité des sexes dans trois domaines prioritaires : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision. L'objectif du Programme de promotion de la femme est d'assurer la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique du Canada.

Appel de propositions pour le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions en vertu du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Différents niveaux de financement étaient offerts pour la réalisation de projets à l'échelle locale, provinciale‑territoriale et nationale, en fonction des besoins propres aux projets et de leur portée.

Le 8 mars 2019, Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organismes de femmes dans tout le pays recevraient un financement du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif est de financer des propositions qui augmenteront la capacité des organismes de femmes et des organismes autochtones admissibles qui œuvrent à la réalisation de l'égalité des sexes, et dont les initiatives contribuent à un mouvement des femmes viable au Canada qui fait progresser l'égalité entre les genres. Le financement aidera à accroître la capacité organisationnelle des organismes et aidera ceux-ci à travailler ensemble pour résoudre les problèmes liés à l'égalité entre les genres. Ce financement a permis aux organismes de demander des fonds pour répondre à leurs propres besoins en matière de capacité. Ce financement découle de l'annonce faite dans le budget de 2018 d'affecter 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement des femmes viable et durable partout au pays.

Projet de la région de York

L'annonce d'aujourd'hui décrit un projet à Richmond Hill, en Ontario, aux fins d'un financement fédéral du Fonds de renforcement des capacités :

Yellow Brick House

Titre du projet : Projet Hostel

Montant du financement : 213 350 $

Ce projet de 45 mois vise à renforcer la capacité organisationnelle de l'organisme Yellow Brick House afin de lui permettre de continuer à promouvoir des changements sociaux et systémiques favorisant l'égalité des genres. Pour ce faire, l'organisme renforcera sa capacité en mettant en œuvre un plan stratégique de collecte de fonds pour augmenter le financement de base, élargir les activités d'éducation du public afin de sensibiliser le public aux programmes de prévention de la violence et embaucher une évaluatrice ou un évaluateur de programme à temps plein en vue d'assurer l'excellence et la continuité de l'exécution de programmes.

La Yellow Brick House est un organisme communautaire qui fournit des services de soutien aux femmes et aux enfants, y compris une ligne d'écoute téléphonique offerte en tout temps et une maison d'hébergement d'urgence. Sa mission est d'autonomiser et de donner une voix aux femmes et aux enfants qui ont été victimes de violence à Richmond Hill et dans la région de York en Ontario. L'organisme sensibilise également les collectivités à la nécessité de changement pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants.

