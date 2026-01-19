La députée Lisa Hepfner annoncera l'octroi d'un financement aux arts et à la culture à Hamilton

HAMILTON, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, annoncera mardi l'octroi d'un financement à une galerie d'art à Hamilton. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 20 janvier 2026

HEURE :

10 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le lundi 19 janvier. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]