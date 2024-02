OTTAWA, ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Au cours des dernières années, la demande pour les produits alimentaires biologiques canadiens a augmenté, aussi bien au pays qu'à l'étranger. Le Canada est l'un des pays qui vendent le plus de produits alimentaires biologiques sur le marché mondial. La normalisation des pratiques et des substances pouvant porter la mention « biologique » est d'une importance primordiale pour continuer à assurer la compétitivité du Canada au niveau du commerce international. La réglementation permet également de veiller à ce que les produits importés portant la mention « biologique » soient conformes aux normes canadiennes afin d'assurer la protection des consommateurs canadiens.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 502 374 $ à la Fédération biologique du Canada (FBC) pour l'aider à mettre à jour les normes régissant la production et la mise en marché des produits certifiés biologiques. Cet investissement est accordé dans le cadre du programme Agri-assurance - volet Associations nationales de l'industrie, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

En collaboration avec le secteur biologique, la FBC mettra à jour les Normes canadiennes sur la culture biologique afin d'ajouter de nouvelles pratiques et substances autorisées et de réviser les sections liées au bien-être des animaux. Le projet de la FBC sera axé sur la mise au point de pratiques novatrices, durables et écologiques qui contribuent à atténuer les effets des changements climatiques en captant et en stockant le carbone dans le sol et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. La FBC se penchera également sur des pratiques d'agriculture régénératrice telles que l'agriculture verticale et les cultures exemptes de soleil, qui auront des effets positifs à long terme pour le secteur.

Citations

« Grâce à cet investissement, nous contribuons à accroître les débouchés commerciaux pour les producteurs canadiens de produits biologiques et nous nous adaptons aux pratiques les plus récentes. Ces normes sont un outil important qui permet d'aider l'industrie à continuer de répondre aux besoins de la population du Canada et du monde entier. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les agriculteurs sont fiers d'appliquer les Normes biologiques canadiennes. Elles sont basées sur des principes partagés sur les marchés internationaux et leur mise à jour permet de clarifier toutes les pratiques et les substances que nous appliquons à toutes les étapes de la production et de la transformation des aliments biologiques. Cette mise à jour permet de maintenir la croissance du marché biologique canadien. »

- Jim Robbins, Président de la Fédération biologique du Canada et producteur de grandes cultures en Saskatchewan

Les faits en bref

Le programme Agri-assurance - volet Associations nationales de l'industrie du Partenariat canadien pour une agriculture durable finance des projets d'envergure nationale pour aider l'industrie à élaborer, à vérifier et à intégrer des systèmes d'assurance afin de répondre aux exigences du marché et de la réglementation et de permettre à l'industrie de faire des déclarations crédibles, significatives et vérifiables sur la santé, la salubrité et la qualité des produits agricoles canadiens.

La période de présentation de demandes au titre du programme Agri-assurance est ouverte.

La Fédération biologique du Canada (FBC) est une organisation nationale responsable de la mise à jour et de l'interprétation des Normes canadiennes sur la culture biologique et de l'administration de la recherche scientifique dans le domaine de l'agriculture biologique au Canada.

La FBC gère la révision des Normes canadiennes sur la culture biologique depuis 2015. Elles sont mises à jour tous les cinq ans.

Les Normes canadiennes sur la culture biologique sont un ensemble détaillé de principes, d'orientations et de substances autorisées qui sont utilisés dans le processus de certification biologique. Les Normes interdisent l'utilisation de tout matériel issu du génie génétique ou de l'édition génomique dans la production végétale et animale.

Les Normes canadiennes sur la culture biologique s'appliquent aux grandes cultures, au miel, au sucre d'érable, aux germes, à l'horticulture, aux cultures en serre, au bétail (produits laitiers, volaille, porcs, moutons et chèvres) et aux aliments transformés.

Liens

