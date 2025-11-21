YELLOWKNIFE, TERRITOIRE DU TRAITÉ 8, NT, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La prospérité du Canada dépend d'infrastructures qui permettent de transporter les personnes et les marchandises de manière efficace, fiable et sécuritaire. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans le commerce et le transport afin de créer de nouvelles possibilités d'exportation et de bâtir une économie plus résiliente et diversifiée pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé la création du Fonds d'infrastructure pour l'Arctique, doté d'un milliard de dollars, afin de soutenir des projets de transport à double usage - civil/communautaire et militaire - qui renforcent la souveraineté du Canada, favorisent le développement économique régional et relient les communautés nordiques et autochtones.

Ce fonds fait partie des 6 milliards de dollars qui seront investis sur sept ans dans le cadre du budget de 2025, afin de construire les infrastructures à double usage dont le Canada a besoin pour ouvrir l'accès à de nouveaux marchés mondiaux et doubler les exportations hors États-Unis en dix ans, générant ainsi 300 milliards de dollars supplémentaires en commerce. Ces fonds seront versés par Transports Canada en partenariat avec la Banque de l'infrastructure du Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, l'Agence canadienne de développement économique du Nord et la Défense nationale.

Les investissements réalisés dans le cadre du Fonds d'infrastructure pour l'Arctique permettront de créer des emplois spécialisés et bien rémunérés, de stimuler les économies régionales et d'aider les entreprises à conquérir de nouveaux marchés. En améliorant les centres de transport essentiels tels que les aéroports et les ports, ces investissements contribueront à rendre les services plus abordables pour les communautés nordiques et éloignées et à améliorer l'accès aux soins de santé et aux services dans le Sud du pays. Ces investissements représentent des engagements stratégiques en faveur de la résilience économique et de la souveraineté à long terme du Canada, contribuant ainsi à la prospérité, à l'indépendance et aux débouchés pour les résidents du Nord.

Citations

« Le Canada construit les corridors de commerce et de transport de demain. Ces investissements dans les infrastructures permettront de générer des emplois spécialisés et bien rémunérés, de faire prospérer les économies régionales et d'aider les entreprises canadiennes à envoyer leurs produits vers de nouveaux marchés. Ce sont des engagements stratégiques intelligents en faveur de la résilience économique et de la souveraineté à long terme du Canada. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports

« Le nouveau Fonds pour l'infrastructure de l'Arctique, doté d'un milliard de dollars, représente un investissement générationnel dans le Nord et procurera des avantages réels et durables. En soutenant les infrastructures essentielles dans nos communautés, nous favorisons la prospérité, l'indépendance et les débouchés pour les résidents du Nord. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Liens connexes

Budget 2025

