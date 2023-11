CHARLOTTETOWN, PE, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Parcs Canada est responsable de protéger des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel national, et de faire connaître l'histoire de ces lieux prisés.

Photo de gauche : Mur de pierre de la Chambre de la Confédération à l’intérieur du lieu historique national Province House avant le début des travaux de maçonnerie. Source : Parcs Canada. Photo de droite: Mur de pierre de la Chambre de la Confédération à l’intérieur du lieu historique national Province House après la fin des travaux de maçonnerie complexes. Source : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Aujourd'hui, le député de Charlottetown, Sean Casey, a annoncé un investissement de 46 millions de dollars supplémentaires pour les deux dernières phases du projet de conservation de Province House. L'annonce du financement accordé à cette initiative a été faite au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre d'Environnement et du Changement climatique Canada et ministre responsable de Parcs Canada. Dans le cadre de cette annonce, les intervenants, les membres de la communauté et les médias locaux ont été invités à visiter l'intérieur du bâtiment historique pour admirer les travaux de maçonnerie complexes, découvrir les histoires cachées dans les murs (signatures et marques uniques) et pour comprendre l'ampleur des travaux accomplis afin de remettre en état ce lieu historique national avant que la prochaine phase dissimule à nouveau ces trésors.

Province House est un endroit où les visiteurs peuvent s'imprégner de l'histoire canadienne, de l'architecture néoclassique et de la politique de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (Î.‑P.‑É.). Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance historique et culturelle de Province House et prend des mesures importantes, en étroite collaboration avec de nombreux intervenants, pour que les générations futures puissent en profiter. Ce bâtiment, qui est le siège de l'Assemblée législative de l'Î.‑P.‑É. et qui appartient au gouvernement provincial, est considéré comme un lieu historique national par Parcs Canada et est comme tel.

Un contrat a été attribué pour l'achèvement des travaux restants de la troisième phase du projet. Il s'agit notamment de travaux d'aménagement liés à l'accessibilité universelle, à la conformité au code de prévention des incendies, aux systèmes du bâtiment, y compris les systèmes électriques, les systèmes mécaniques et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation [CVC]) et aux finitions intérieures telles que la peinture et le revêtement de sol. Dans le cadre de ces travaux, Province House deviendra pleinement accessible pour la première fois de son histoire, et le nouveau système géothermique de chauffage et de climatisation améliorera son efficacité énergétique, permettant ainsi de réaliser des économies d'environ 10 000 $ par année.

La dernière partie du projet, soit la phase quatre, nécessitera la conception, la préparation et l'installation de nouvelles expériences pour les visiteurs au lieu historique national Province House. Conformément au Cadre pour l'histoire et la commémoration de Parcs Canada, les communautés autochtones et culturelles nationales et locales ont été mobilisées pour veiller à ce que de nombreuses voix soient représentées dans les expositions. Les membres de l'équipe responsable des expositions travaillent actuellement à l'élaboration du contenu et à la conception des expositions.

Avec le financement annoncé aujourd'hui, l'investissement total pour la conservation à long terme de Province House s'élève à 138 millions de dollars. En raison de la taille et de la complexité du projet, le financement s'est fait progressivement et les travaux ont été réalisés en plusieurs phases. Ce projet a débuté en 2015, après qu'une enquête a révélé que les fondations, les murs de pierre, les fenêtres et la toiture nécessitaient tous des travaux importants. En février 2020, le gouvernement du Canada a annoncé ce qui devait être la dernière affectation budgétaire pour le projet. À ce moment, l'achèvement du projet était prévu pour l'été 2022. Cependant, la pandémie de COVID‑19 a engendré des problèmes liés à la main‑d'œuvre et à la chaîne d'approvisionnement, une hausse du coût des matériaux et des retards dans la réalisation du projet qui n'auraient pas pu être anticipés lorsque celui‑ci a commencé. La nouvelle échéance pour l'achèvement des travaux restants et la réouverture au public est prévue pour 2025.

« Province House est un bâtiment législatif actif depuis avant la Confédération. Lorsque le lieu historique national Province House rouvrira ses portes au public, les visiteurs pourront y découvrir l'histoire commune de notre nation, y compris les périodes difficiles de notre passé dans ce bel exemple de la conservation du patrimoine bâti. Le gouvernement du Canada est heureux d'investir dans la conservation à long terme du lieu historique national Province House, afin que ce bâtiment puisse continuer d'être un lieu d'importance historique nationale pour de nombreuses générations à venir. »

Steven Guilbeault

Ministre d'Environnement et du Changement climatique Canada et ministre responsable de Parcs Canada

« À titre de bâtiment d'importance nationale et de siège de l'Assemblée législative de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, le lieu historique national Province House est l'un des bâtiments les plus importants de Charlottetown et fait partie de notre identité en tant qu'habitants de l'Île. En investissant dans ce projet phare, le gouvernement du Canada crée des emplois locaux et appuie le perfectionnement de gens de métiers spécialisés. Lors de sa réouverture, Province House sera accessible pour la première fois de son histoire, offrant ainsi aux visiteurs un espace inclusif qui présente l'histoire de notre nation selon de multiples perspectives. »

Sean Casey

Député de Charlottetown

"La réhabilitation du lieu historique national Province House a été le fruit d'un effort collectif. Nous exprimons notre gratitude envers les professionnels en conservation, les artisans assidus et les étudiants en charpenterie traditionnelle qui ont non seulement achevé la restauration complexe, mais ont également perfectionné leur art. Nous anticipons avec fierté les avantages durables que ce monument apportera à notre économie et à l'industrie du tourisme."

Jean‑Yves Duclos

Ministre de Services publics et Approvisionnement Canada

« Le lieu historique national Province House est un bâtiment qui renferme de nombreuses histoires. Le Cercle consultatif des Premières Nations a été mis sur pied pour examiner le concept, la préparation et le contenu des nouvelles expositions d'interprétation. J'ai hâte de voir la culture et les voix micmaques représentées dans ces expositions aux côtés des approches occidentales à l'égard de la gouvernance et de la démocratie, puisque cela donnera aux visiteurs l'occasion d'explorer de nouvelles façons de comprendre notre histoire commune. »

Sénateur Brian Francis

Faits en bref

Les travaux de construction du lieu historique national Province House se sont échelonnés de 1843 à 1847.

La première séance de l'Assemblée législative de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a eu lieu dans ce bâtiment en janvier 1847. Il se classe au deuxième rang des plus vieux édifices législatifs du Canada encore en usage aujourd'hui, derrière le bâtiment « Province House » de la Nouvelle‑Écosse qui a ouvert ses portes en 1819.

Province House appartient au gouvernement de l'Île‑du‑Prince‑Édouard et est exploité comme un lieu historique national par Parcs Canada, conformément à une entente conclue avec la province en 1974.

Ce projet important est géré par Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de Parcs Canada.

Parcs Canada et Services publics et Approvisionnement Canada continuent d'aborder ce projet en faisant preuve de diligence raisonnable et en examinant soigneusement les méthodes les plus judicieuses et appropriées pour préserver les éléments qui définissent le caractère patrimonial de ce bâtiment emblématique afin qu'il puisse continuer d'être une structure importante au cœur de Charlottetown.

Les visiteurs qui souhaitent se renseigner sur Province House peuvent explorer l'exposition « L'histoire de la Confédération » au Centre des arts de la Confédération, qui comprend une reproduction impressionnante de la Salle de la Confédération, y compris une reproduction de la table et des chaises, ainsi que des artefacts originaux provenant du bâtiment. De plus amples renseignements et une série de vidéos uniques sur les nombreuses facettes des travaux de conservation sont accessibles à partir du site Web de Parcs Canada, à l'adresse suivante : https://parcs.canada.ca/lhn‑nhs/pe/provincehouse.

