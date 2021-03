MONCTON, NB, le 5 mars 2021 /CNW/ - La traite de personnes est un crime odieux qui dévaste les victimes, les survivants, leurs familles, les communautés et la société dans son ensemble. Elle touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles, ainsi que les personnes vulnérables et marginalisées. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à la traite de personnes sous toutes ses formes, y compris l'exploitation sexuelle et le travail forcé.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé près de 350 000 $ sur 3 ans au YWCA de Moncton pour son projet Brave YW. Ce financement est accordé dans le cadre du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé.

Le projet Brave YW vise à sensibiliser les jeunes femmes et les jeunes non binaires de 11 à 19 ans à la traite de personnes et à les informer des mesures qu'ils peuvent entreprendre pour se protéger. Ce projet appuiera les jeunes à risque du Nouveau-Brunswick, y compris l'accès au logement, la sécurité alimentaire, le mentorat par les pairs, la formation en perfectionnement professionnel et la consultation.

Dans le cadre de ce projet, le YWCA travaillera également avec les jeunes à l'élaboration de divers matériels éducatifs afin de mieux faire connaître les signes et les indicateurs de la traite de personnes, et fournira des ressources aux victimes et aux survivants pour obtenir de l'aide. Ces ressources seront partagées avec des organisations de jeunesse partout au Nouveau-Brunswick afin d'améliorer la compréhension de la traite de personnes par les provinces.

Citations

« J'ai eu le plaisir d'annoncer ce financement fédéral au YWCA de Moncton pour leur projet Brave YW. Cette contribution appuiera le YWCA dans son travail crucial et continu de sensibilisation au trafic de personnes et aidera à protéger les jeunes du Nouveau-Brunswick contre ce crime odieux. Grâce à des projets comme celui-ci, nous travaillons ensemble pour bâtir un Canada plus sûr et plus résilient, où tous les gens sont protégés contre la traite de personnes et ses préjudices. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le YWCA de Moncton est heureux de faire ce travail si nécessaire afin que les jeunes vulnérables à l'exploitation sexuelle et à la traite de personnes aient accès à des mentors et à des ressources pour assurer leur sécurité. En collaboration avec les partenaires communautaires et les jeunes, Brave YW renforcera notre capacité provinciale à identifier et à aider les victimes de l'exploitation et de la traite de personne, ainsi qu'à intervenir. »

- Alicia Mazerolle, directrice associée, YWCA de Moncton

Faits en bref

En septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé une Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes exhaustive, qui rassemble les efforts fédéraux et est appuyée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur 5 ans et de 10,28 millions de dollars par la suite.

a lancé une Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes exhaustive, qui rassemble les efforts fédéraux et est appuyée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur 5 ans et de 10,28 millions de dollars par la suite. Cette stratégie s'appuie sur des investissements antérieurs de 14,51 millions de dollars sur 5 ans et de 2,89 millions de dollars par année pour établir la ligne d'assistance téléphonique canadienne sur la traite de personnes, lancée en mai 2019, ainsi que sur les travaux en cours dans l'ensemble du gouvernement du Canada pour lutter contre la traite de personnes.

pour lutter contre la traite de personnes. En 2020, Sécurité publique Canada a lancé un appel de propositions à l'intention des organismes qui s'emploient à prévenir et à combattre la traite de personnes et à appuyer les populations et les survivants à risque. Grâce à cet appel, 8,4 millions de dollars sont disponibles pour 20 projets qui visent à prévenir et à combattre la traite de personnes et à aider les survivants.

a lancé un appel de propositions à l'intention des organismes qui s'emploient à prévenir et à combattre la traite de personnes et à appuyer les populations et les survivants à risque. Grâce à cet appel, 8,4 millions de dollars sont disponibles pour 20 projets qui visent à prévenir et à combattre la traite de personnes et à aider les survivants. Le gouvernement du Canada a lancé sa campagne nationale de sensibilisation du public à la traite de personnes. La campagne vise à sensibiliser les jeunes et les parents canadiens à la perception erronée de la traite de personnes, à mieux comprendre ses signes d'alerte et la façon de signaler les cas suspects aux autorités compétentes.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Mary-Liz Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca