TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - La participation pleine et égale des femmes à l'économie est essentielle à la compétitivité et à la prospérité du Canada. Éliminer les obstacles systémiques qui empêchent les entrepreneures d'atteindre leur plein potentiel conduit à une plus grande indépendance économique, tout en contribuant à bâtir des communautés plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a pris part à un événement organisé par le Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC) à Toronto et a annoncé la remise d'un financement de 960 000 $ à l'organisme afin de créer une économie numérique plus inclusive et équitable.

Le financement soutiendra le projet Changer le récit - Libérer le plein potentiel des entreprises appartenant à des femmes, dont l'objectif est de favoriser l'innovation, d'améliorer la diversité de la main-d'œuvre et d'éliminer les obstacles systémiques rencontrés par les entrepreneures, en mettant l'accent sur les communautés noires et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Soutenir l'égalité des chances pour les femmes sur le lieu de travail pourrait ajouter 150 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada d'ici 2026. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec des organismes de femmes et des personnes expertes pour faire progresser les approches intersectionnelles et bâtir une économie inclusive et profitable pour toutes et tous.

Février est le Mois de l'histoire des Noirs au Canada. Ce mois-ci, et tout au long de l'année, le gouvernement du Canada accorde la priorité aux initiatives qui luttent contre le racisme systémique et favorisent les possibilités économiques pour les communautés noires.

Citations

« Chaque jour, les entrepreneures prennent des risques, donnent vie à de nouvelles idées et apportent des contributions à notre pays. Pourtant, elles continuent de recevoir moins de financement et d'opportunités que leurs homologues masculins. L'investissement d'aujourd'hui dans le Conseil des technologies de l'information et des communications vise la création d'un paysage entrepreneurial social plus inclusif, en particulier pour les femmes des communautés noires et de langue officielle en situation minoritaire. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« À l'ère du numérique, le succès de notre économie est étroitement lié au succès des entreprises dirigées par des femmes. Nous nous réjouissons que le gouvernement du Canada investisse dans ce programme pour libérer le plein potentiel des entrepreneures. En soutenant les entreprises sociales dirigées par des femmes, en particulier issues de communautés marginalisées, nous ne créons pas seulement des entreprises : nous construisons des ponts vers l'autonomisation économique, la création d'emplois et un meilleur niveau de vie pour toutes et tous. »

Namir Anani, président-directeur général du Conseil des technologies de l'information et des communications

Faits en bref

Le budget de 2023 a alloué 160 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour le Programme de promotion de la femme afin de fournir un financement aux organismes canadiens au service des femmes.

Les femmes racisées n'occupent qu'environ 10 % des postes de haute direction et à niveaux successifs au Canada , les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap et les femmes 2ELGBTQIA+ occupant chacune moins de 2 % des postes de haute direction et à niveaux successifs.

, les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap et les femmes 2ELGBTQIA+ occupant chacune moins de 2 % des postes de haute direction et à niveaux successifs. En 2020, 89 % des 48 plus grands organismes du Canada ont déclaré qu'ils n'avaient aucune femme noire en préparation pour des postes de direction.

ont déclaré qu'ils n'avaient aucune femme noire en préparation pour des postes de direction. En décembre 2022, environ les deux tiers (66,6 %) des Canadiennes et Canadiens noirs âgés de 15 ans et plus avaient un emploi.

À l'échelle mondiale, les jeunes entreprises dirigées par des femmes n'ont reçu que 2,3 % du financement en capital-risque en 2020.

Selon les données de 2020, seulement 16,8 % des petites ou moyennes entreprises (PME) canadiennes sont détenues majoritairement par des femmes et sont plus susceptibles d'opérer dans des secteurs jeunes, petits, à faible croissance et sous-financés, comme le commerce de détail et d'autres secteurs de services. Ces facteurs rendent plus difficiles l'accès au financement et l'obtention de celui-ci.

Les femmes sont sous-représentées parmi les personnes investisseuses en actions, représentant seulement 15,2 % des partenaires canadiens de capital-risque et 16,7 % des investisseuses et investisseurs providentiels canadiens.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected] ; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]