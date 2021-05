OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DU PEUPLE ALGONQUIN, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé l'octroi de 291 173 $ à la Prince George Nechako Aboriginal Employment and Training Association (PGNAETA), par l'entremise du Fonds de soutien aux communautés autochtones (FSCA).

La PGNAETA est un organisme sans but lucratif situé à Prince George, en Colombie-Britannique, qui administre et met en œuvre des initiatives d'emploi pour les Autochtones de la région. En réponse à la pandémie de COVID-19, la PGNAETA a commencé à travailler avec le Conseil tribal Carrier Sekani, le Prince George Native Friendship Center, la Central Interior Native Health Society et les Carrier Sekani Family Services pour appuyer les aînés, les enfants et les membres vulnérables de la communauté de la région de Prince George. Cette approche coordonnée a permis de recenser les Autochtones à risque en milieu urbain et de leur fournir les soutiens nécessaires durant la pandémie, comme de la nourriture, du logement, du soutien culturel, des produits de nettoyage et de l'équipement de protection individuelle.

Depuis mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement total de plus de 1,8 milliard de dollars pour le FSCA, y compris les investissements prévus dans le budget de 2021. Ce financement a servi à diverses mesures, telles que le soutien aux aînés et aux membres vulnérables de la communauté, l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'offre de services de soutien en santé mentale, la prestation de services d'intervention d'urgence et plus encore. Le FSCA a été conçu pour donner aux dirigeants autochtones la flexibilité dont ils ont besoin pour protéger leurs communautés.

« Le financement annoncé aujourd'hui a aidé la Prince George Nechako Aboriginal Employment and Training Association et ses partenaires à répondre aux besoins essentiels et à combler les lacunes dans les services qu'ils offrent aux Autochtones vivant en milieu urbain pendant la pandémie. Plus précisément, ce financement a permis d'améliorer l'accès à la sécurité alimentaire, au soutien culturel, au logement, aux produits de nettoyage ainsi qu'au soutien lié à la COVID-19 pour les membres vulnérables de la communauté, les aînés et les jeunes, ainsi que les familles à faible revenu. Je vous remercie de votre approche collaborative pour répondre aux besoins de la communauté en ces temps exceptionnels. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Le cœur de l'humanité, ce sont les gestes posés par une communauté pour servir et protéger ses membres les plus vulnérables. Les organisations autochtones de Prince George se sont mobilisées pour répondre à une diversité de besoins amplifiés par la pandémie imminente de COVID-19. Grâce au soutien de Services aux Autochtones Canada, nous avons pu offrir des services communautaires, des soutiens et des mesures de protection qui ont permis de sauver des vies. »

Karin Hunt

Directrice générale, Prince George Nechako Aboriginal Employment and Training Association

« Le Conseil tribal Carrier Sekani est reconnaissant de cette chance d'aider les membres les plus vulnérables de notre communauté. La valeur des fonds de soutien relatifs à la COVID-19 fournis par Services aux Autochtones Canada est tellement plus importante que le financement lui-même, elle représente l'attention durable que nous portons les uns aux autres, surtout dans les moments les plus difficiles. Ces fonds nous ont aidés à rester fidèles à notre engagement à nous entraider et à traverser cette pandémie ensemble, sans laisser personne derrière. »

Mina Holmes

Chef tribale, Carrier Sekani Tribal Council

Faits en bref

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont également accès à d'autres mesures de soutien offertes aux Canadiens ainsi qu'aux entreprises et industries canadiennes dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 .

