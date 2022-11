Le gouvernement du Canada annonce un financement pour la Aboriginal Women's Organizing Network Society

VANCOUVER, BC, le 26 nov. 2022 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a mis en évidence les causes systémiques sous-jacentes de la violence continue contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. De plus, la pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent pour les personnes victimes qui cherchent de l'aide et les organismes de première ligne qui les soutiennent.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé jusqu'à 400 000 $ pour la Aboriginal Women's Organizing Network Society.

L'augmentation de la capacité des organismes 2ELGBTQQIA+ et des femmes autochtones permettra aux organismes de s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe (VFS) et de veiller à ce que les femmes autochtones et leurs communautés puissent prospérer maintenant et à l'avenir.

Cette annonce s'inscrit dans la foulée de l'appui au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine au début de novembre. Le Plan d'action national comprend cinq piliers : soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; prévention; système judiciaire réactif; mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et infrastructure sociale et environnement propice.

Citations

« Nous ne pouvons pas parvenir à une égalité des sexes véritable et durable sans garantir la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Nous savons que les services essentiels assurés par les organisations de première ligne ont un effet positif sur les membres de la communauté qui en ont le plus besoin et nous continuerons à soutenir leur travail qui sauve des vies. En investissant dans ces projets, nous pourrons résoudre les problèmes systémiques et avancer sur la voie de la réconciliation.. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les taux incroyablement élevés de violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones sont bouleversants. Les organismes de première ligne, les défenseuses et défenseurs et les bénévoles sont au cœur du changement systémique, et soutenir leur travail qui sauve des vies reste une priorité Le financement annoncé aujourd'hui aidera les organismes à renforcer la capacité à offrir des programmes de prévention de la VFS visant à s'attaquer aux causes profondes de la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. »

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a engagé 3 milliards de dollars sur cinq ans pour intensifier les efforts déployés pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

a engagé 3 milliards de dollars sur cinq ans pour intensifier les efforts déployés pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. De ce montant, 55 millions de dollars visent à accroître la capacité des organismes 2ELGBTQQIA+ et des femmes autochtones, pour les aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence, et à offrir des programmes de prévention dans leurs communautés.

Le gouvernement du Canada a engagé environ 300 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19, pour soutenir les personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, nous avons investi plus de 240 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 dans 1 400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, dont près de 140 organismes au service des personnes autochtones.

a engagé environ 300 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19, pour soutenir les personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, nous avons investi plus de 240 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 dans 1 400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, dont près de 140 organismes au service des personnes autochtones. Ce financement est une initiative clé de La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national 2021 sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et futurs du gouvernement du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique, causes sous-jacentes de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

au Plan d'action national 2021 sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et futurs du gouvernement du pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique, causes sous-jacentes de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Cette annonce s'appuie sur le précédent financement de Femmes et Égalité des genres Canada de plus de 13 millions de dollars dans plus de 100 projets commémoratifs pour aider à honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées.

