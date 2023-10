OTTAWA, ON -- TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINAABEG, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree a annoncé un financement supplémentaire de 740 000 $ à la Long Plain First Nation pour qu'elle puisse déterminer la portée d'une telle fouille, comme le prévoit le rapport d'étude de faisabilité relatif au site d'enfouissement de Prairie Green. Grâce à ce financement, la Long Plain First Nation peut collaborer avec des experts, des propriétaires et des exploitants du site d'enfouissement de Prairie Green, des dirigeants provinciaux et municipaux, et d'autres parties prenantes pour examiner en détail les activités proposées, comme la formation du personnel, la construction d'installations, l'achat d'équipement, et la gestion des déchets dangereux, toxiques et biodangereux - qui sont nécessaires pour lancer et mener toute fouille potentielle.

En mai 2023, dans le rapport d'étude de faisabilité relatif au site d'enfouissement de Prairie Green, on a conclu qu'une fouille du site d'enfouissement de Prairie Green pour retrouver les restes de trois femmes des Premières Nations assassinées serait complexe mais faisable, et qu'elle pourrait être effectuée tout en garantissant la santé et la sécurité des personnes concernées. À cet égard, il reste encore beaucoup à faire pour déterminer comment une recherche pourrait être menée, sans jamais perdre de vue le bien-être des familles, et comment effectuer ce travail en tenant compte de la culture et en tenant compte des traumatismes.

Nous reconnaissons que les familles, les dirigeants, de nombreuses communautés, des organisations et des gens de partout au pays ont demandé aux gouvernements fédéral et provincial de fouiller le site d'enfouissement de Prairie Green. La violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones est une crise persistante à laquelle il faut s'attaquer de toute urgence. Le Canada estime que le soutien aux survivants, aux victimes, à leurs familles et à leurs communautés est toujours la meilleure solution, et qu'il faut pour cela le soutien complet de tous les paliers de gouvernement.

« L'annonce de financement d'aujourd'hui est un pas prometteur et important dans notre parcours collectif visant à aider les familles à guérir. Il est rassurant de voir que le gouvernement fédéral est à l'écoute et s'engage à prendre des mesures qui comptent pour nos nations. Il s'agit d'un investissement visant à effectuer la fouille de la bonne façon, en mettant en place les plans adéquats décrits dans l'étude de faisabilité.. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer étroitement avec toutes les parties concernées pour veiller à ce que le respect et la dignité de nos sœurs disparues soient au premier plan de ces efforts de recherche et de récupération de dépouilles humaines. »

Chef Kyra Wilson

Long Plain First Nation

« Après dix mois de travail acharné, c'est un premier pas en avant positif pour les familles. Cependant, il reste encore du travail à faire. Cette annonce envoie un message clair et significatif aux Premières Nations de l'île de la Tortue - nous sommes toujours là, et on ne peut pas se débarrasser de nous. Comme toute autre personne dans ce pays, nous méritons d'être traités avec dignité et respect, et c'est tout ce que nous demandons. »

Le grand chef Cathy Merrick

Assemblée des chefs du Manitoba

« La situation entourant le site d'enfouissement de Prairie Green est déchirante et fait partie de la triste réalité des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. La seule façon d'avancer vers une réconciliation significative et durable au Canada est que tous les paliers de gouvernement deviennent des partenaires volontaires. Le gouvernement du Canada continuera à travailler en partenariat avec les dirigeants, les familles, les survivants et les communautés autochtones en vue de favoriser la guérison et l'apaisement, d'élaborer une réponse significative à ce rapport et d'appuyer les domaines où les besoins se font le plus sentir. Ensemble, nous ferons face à cette crise. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les meurtres brutaux de femmes autochtones dans notre communauté sont horribles et représentent la peur à laquelle les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQ+ du Manitoba sont confrontées quotidiennement. Nous devons faire ce qu'il faut et prendre des mesures qui donnent des résultats pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, des filles autochtones et des personnes 2ELGBTQ+. Notre gouvernement continue de travailler avec les familles, les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement pour aider les familles et les amis à s'en remettre et enfin guérir. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref

En février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 500 000 $ pour appuyer une étude menée par l'Assemblée des chefs du Manitoba afin de déterminer s'il était possible de fouiller le site d'enfouissement de Prairie Green.

afin de déterminer s'il était possible de fouiller le site d'enfouissement de Prairie Green. La Voie fédérale est la contribution du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, élaboré en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et les survivants. les familles et les organisations de femmes autochtones en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Ligne de soutien

Il existe une ligne de soutien d'urgence nationale sans frais, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui offre du soutien en santé mentale à toute personne ayant besoin d'une aide émotionnelle liée aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Le soutien est également offert par l'entremise des services de soutien à la santé et à la culture des FFADA2E.

Le soutien pourrait comprendre du counseling professionnel axé sur la guérison, du soutien affectif comme l'écoute et l'aiguillage vers d'autres services, et de l'aide adaptée à la culture axée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services des Aînés.

