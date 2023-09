Le gouvernement du Canada annonce un financement pour des organismes franco-ontariens à l'occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes

Le gouvernement du Canada appuie les communautés francophones de l'Ontario à l'occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accordait un financement de plus de 3 millions de dollars afin d'appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire de la région d'Ottawa.

L'Ontario abrite la plus grande communauté francophone du Canada à l'extérieur du Québec, soit plus de 500 000 personnes. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des organismes locaux qui aident à assurer la vitalité et la pérennité des communautés francophones, notamment en améliorant l'accès à leurs programmes et services.

Le financement est accordé dans le cadre du volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle, lequel aide les communautés de langue officielle en situation minoritaire à se doter d'espaces où les gens peuvent participer à diverses activités. Grâce à cet appui, les organismes récipiendaires peuvent mener des projets liés aux activités et aux services ainsi qu'aux infrastructures éducatives et communautaires dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

L'aide s'inscrit dans le cadre du nouveau Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 du gouvernement du Canada. Ce plan d'action reconnaît l'importance économique, sociale et culturelle des langues officielles et il appuie le développement et le renforcement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du pays.

Pour en savoir plus sur la somme accordée à chacun des organismes qui font partie de cette annonce, veuillez consulter la fiche d'information.

Citations

« Le français est une partie fondamentale de notre identité canadienne. En investissant dans les gens qui mettent en valeur la culture franco-ontarienne et la langue française en Ontario, nous assurons un avenir inclusif et prometteur pour tout le monde. »

− L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Je suis très fière de notre engagement continu envers la communauté franco-ontarienne. En accordant des fonds pour la vitalité de cette communauté, nous montrons notre volonté de préserver la langue et la culture des francophones en Ontario ainsi que d'en appuyer le développement. Cet investissement renforce notre tissu social et notre diversité culturelle, et cela enrichit le Canada tout entier. »

− L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa−Vanier

« Le financement que nous recevons de Patrimoine canadien par l'entremise du programme Développement des communautés de langue officielle est essentiel au développement et au maintien des programmes des organismes culturels francophones comme le Muséoparc Vanier. Pour nous, ce financement permet d'accroître la visibilité du patrimoine franco-ontarien, d'offrir des programmes publics réguliers et diversifiés à une clientèle francophone variée et d'assurer la pérennité de la communauté francophone en milieu minoritaire. »

− Madeleine Meilleur, directrice générale, Muséoparc Vanier

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés de langue officielle favorise l'épanouissement des communautés minoritaires francophones et anglophones du Canada et appuie leur développement.

et appuie leur développement. Le 25 septembre est l'anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien qui a eu lieu en 1975 à l'Université de Sudbury . Cependant, ce n'est que récemment que le 25 septembre est officiellement devenu le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. En effet, l'Assemblée législative de l' Ontario a adopté à l'unanimité la motion à cet effet le 26 avril 2010.

. Cependant, ce n'est que récemment que le 25 septembre est officiellement devenu le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. En effet, l'Assemblée législative de l' a adopté à l'unanimité la motion à cet effet le 26 avril 2010. La plus grande concentration de francophones se trouve dans l'Est de l' Ontario . Près des deux tiers des francophones de la province vivent dans les parties est et nord-est de la province (43,1 % dans la partie est et 19,7 % dans la partie nord-est); 182 825 francophones (environ 30 %) vivent dans la région de Champlain .

Fiche d'information

Organismes financés dans le c n adre des programmes d'appui aux langues officielles

OTTAWA, le 25 septembre 2023

Les projets et programmes des organismes suivants sont financés dans le cadre du Programme de développement des communautés de langue officielle. Le montant total du financement octroyé à ces organismes en 2023‑2024 s'élève à 3 160 850 dollars.

Liste des organismes récipiendaires dans la région d' Ottawa

Organismes Somme allouée Alliance culturelle de l'Ontario 48 000 $ Alliance culturelle de l'Ontario 43 250 $ Assemblée de la francophonie de l'Ontario 1 250 000 $ Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO‑Ottawa) 674 200 $ Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique franco-ontariennes 62 400 $ Coopérative multiservices francophone de l'ouest d'Ottawa (Maison de la francophonie d'Ottawa) 55 000 $ Centre de théâtre francophone d'Ottawa (La Nouvelle Scène Gilles Desjardins) 87 000 $ Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario 50 000 $ Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario 75 000 $ Fédération de la jeunesse franco‑ontarienne (FESFO) 250 000 $ Festival franco-ontarien 120 000 $ Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) 42 000 $ Muséoparc Vanier 40 000 $ Parents partenaires en éducation 40 000 $ Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) 42 000 $ Réseau Ontario des arts de la scène 90 000 $ Théâtre Action 90 000 $ Théâtre Catapulte 42 000 $ Théâtre du Trillium 30 000 $ Théâtre de la Vieille 17 30 000 $

