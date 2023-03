L'investissement de 17,6 millions de dollars permettra à 23 organismes d'enseigner ces compétences et de veiller à ce qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte en cette ère numérique

OTTAWA, ON, le 13 mars 2023 /CNW/ - La littératie numérique est un atout essentiel dans la société d'aujourd'hui. Les compétences numériques permettent aux Canadiens d'utiliser Internet de façon sécuritaire et efficace, que ce soit pour prendre un rendez-vous médical, faire des achats en ligne, étudier, travailler ou se chercher un emploi. L'innovation et les progrès technologiques sont à la source de changements considérables. En acquérant ces compétences et en améliorant leur compréhension des technologies numériques, les Canadiens auront moins d'obstacles à surmonter pour accéder aux renseignements et aux ressources utiles, et ils se verront offrir plus d'occasions, ce qui leur permettra de réussir au quotidien.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui que 23 organismes à but non lucratif de différentes collectivités au pays recevraient du financement dans le cadre de l'investissement de 17,6 millions de dollars de la deuxième phase du Programme d'échange en matière de littératie numérique. Cet investissement majeur apportera du soutien aux organismes qui enseignent des compétences numériques à ceux qui en ont le plus besoin.

Le Programme souscrit au principe d'accès universel de la Charte canadienne du numérique, car il vise, comme les nombreux autres programmes axés sur les compétences numériques qu'offre le gouvernement du Canada, à combler le fossé numérique ainsi qu'à aider les Canadiens à accéder aux technologies numériques et à acquérir les compétences nécessaires pour les utiliser.

Citations

« Notre gouvernement sait que le Canada prospère quand tout le monde est inclus. Dans la réalité d'aujourd'hui, comprendre les technologies numériques et savoir utiliser Internet sont des atouts essentiels, et c'est pour cette raison que nous nous engageons à veiller à ce que tous les Canadiens possèdent les compétences requises pour obtenir de l'information en ligne et profiter des possibilités qui s'y trouvent. Grâce aux initiatives appuyées par le Programme d'échange en matière de littératie numérique, ce sont des milliers de Canadiens supplémentaires qui pourront utiliser l'ordinateur, des appareils mobiles et Internet de façon sécuritaire. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Lancé en 2018, le Programme d'échange en matière de littératie numérique vise à doter les Canadiens des compétences nécessaires pour utiliser efficacement et en toute sécurité les ordinateurs, les appareils mobiles et Internet. Le Programme se veut inclusif, puisqu'il cible à la fois ceux qui n'utilisent pas encore Internet et ceux qui sont en train d'apprendre à utiliser les technologies numériques.

investit 17,6 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, pour aider 100 000 Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour participer à l'économie numérique. Au cours de sa première phase, le Programme a permis de former plus de 400 000 personnes issues de groupes sous-représentés.

Liste des organismes recevant du financement dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui

ABC Alpha pour la vie Canada

Altered Minds Inc.

Association multiculturelle de Fredericton Inc.

Brain Injury Association of Waterloo - Wellington

- Burnaby Neighbourhood House

Community Sector Council Newfoundland and Labrador

East Hants Community Learning Association

Fabrique Mobile

Gaspésie Literacy Council

Gluu Society

INCA (Institut national canadien pour les aveugles)

Job Skills

Labour Education Centre

Literacy Link South Central

Newfoundland and Labrador Public Libraries

and Labrador Public Libraries Parkland County Library Board

Pinnguaq Association

Project Adult Literacy Society

SADC Shawinigan

Saskatoon Industry Education Council

S.U.C.C.E.S.S.

Tech Manitoba

The Learning Enrichment Foundation

