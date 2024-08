TORONTO, le 13 août 2024 /CNW/ - Lorsque les femmes et les filles participent pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada, c'est tout le pays qui en sort gagnant. En fin de compte, l'autonomisation des femmes et des entrepreneures issues des minorités stimulera le potentiel économique, l'innovation et l'inclusion partout au Canada. Cependant, les femmes continuent de se heurter à des obstacles systémiques qui limitent leur progression et leur avancement.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de 530 000 $ à Pitch Better Inc. pour améliorer les possibilités économiques et de leadership pour les femmes entrepreneures noires en quête d'égalité.

Ce financement soutiendra le FoundHers Labs Venture Studio, un projet innovant visant à encourager l'entrepreneuriat féminin et à faire progresser l'égalité des genres dans le secteur des affaires, notamment en ce qui a trait au démarrage d'entreprise dans les domaines du commerce électronique, de la technologie de la santé, de la technologie financière, de la technologie éducative, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, et des technologies propres. FoundHers Labs Venture Studio se concentre sur la résolution des défis uniques auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures noires en quête d'équité en fournissant un soutien par l'entremise de la recherche, de la mobilisation du réseau, du financement, de l'éducation et du renforcement des capacités. Ce faisant, FoundHers Labs est en mesure de stimuler la croissance économique et de créer des emplois qui profiteront directement aux femmes noires et à leurs communautés.

Grâce au financement et à d'autres formes de soutien, le gouvernement du Canada s'efforce de créer un changement systémique en permettant de contrer les normes et les attitudes liées au genre, en veillant à ce que les femmes participent au dialogue et aux solutions, en renforçant les réseaux et la collaboration, en encourageant un partage plus efficace et plus équitable des ressources et en améliorant les politiques et les pratiques.

« Les femmes noires qui aspirent à l'équité comptent parmi les atouts les plus créatifs, les plus ingénieux et les plus compétents du Canada, mais l'écosystème des entreprises canadiennes ne les inclut pas toujours au maximum de leurs capacités. Grâce au projet FoundHers Lab Venture Studio, le financement fédéral permettra à Pitch Better Inc. de stimuler le potentiel économique et l'innovation et de faire progresser l'inclusion en permettant de contrer les obstacles à l'égalité des genres auxquels sont confrontées les femmes noires en quête d'équité dans l'industrie technologique. L'avenir du Canada dépend d'une innovation locale diversifiée et inclusive, et ouvrir les portes à toute la population canadienne pour qu'elle puisse participer est une priorité pour le gouvernement du Canada et notre pays.

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Avec le financement de Femmes et Égalité des genres Canada, je suis ravi de ce soutien de FoundHers Labs Venture Studio par Pitch Better Inc. Ce projet donne du pouvoir aux femmes entrepreneures noires en quête d'équité, en leur fournissant le soutien dont elles ont besoin pour percer dans l'industrie technologique, notamment dans des domaines comme le commerce électronique, la technologie de la santé et l'intelligence artificielle. Cet investissement contribuera à rendre notre secteur technologique plus diversifié et inclusif. En libérant ce potentiel, nous favorisons l'innovation et rendons le Canada plus riche et plus juste pour toute la population. Je suis ravi de voir les entreprises qui émergeront de ce programme et l'impact positif qu'il aura à Etobicoke-Lakeshore, mais aussi partout au Canada. »

James Maloney, député d'Etobicoke-Lakeshore

« FoundHers Labs représente une étape cruciale dans l'autonomisation des femmes entrepreneures diverses de partout au Canada. Notre étude de 2021 a révélé que 90 % des femmes fondatrices noires n'ont jamais rejoint un programme d'accélération ou un programme destiné aux entreprises, et que seulement 3,3 % des entrepreneures et des entrepreneurs noirs participent au secteur de la technologie et de l'innovation. Nous sommes ici pour changer ces statistiques. Nous sommes ravis de travailler avec un groupe sélectionné d'entrepreneures à fort potentiel. Notre objectif n'est pas seulement de soutenir les entreprises individuelles, mais de contribuer à la position du Canada en tant que chef de file en matière d'innovation et de technologie sur la scène mondiale. »

Amoye Henry, associée générale chez FoundHers Labs

« J'ai vu de nombreux programmes d'accélération destinés à tout le monde et il est essentiel de créer des voies prometteuses pour que davantage de femmes fondatrices noires et diverses puissent prendre part à la conversation sur le capital-risque. »

Alisha Golden, investisseuse, TechStars

Faits en bref

Les salaires des femmes augmentent régulièrement depuis les années 1990, mais les disparités persistent. En 2023, les femmes au Canada gagnaient 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, soit un écart de 12 %.

gagnaient pour chaque dollar gagné par les hommes, soit un écart de 12 %. Le Fonds d'opportunités économiques et de leadership pour les femmes est un financement pouvant atteindre 100 millions de dollars qui permettra aux organisations bénéficiaires de lancer de nouveaux projets ou d'étendre des projets antérieurs qui modifient les systèmes afin d'accroître la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles, ainsi que leur représentation dans des rôles de chef de file et de prise de décisions.

