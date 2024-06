HALIFAX, NS, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veille à ce que les communautés disposent des infrastructures dont elles ont besoin pour se développer, construire plus de logements et rester connectées partout dans notre pays.

Au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement pouvant atteindre 8,3 millions de dollars pour un projet à l'aéroport international Stanfield d'Halifax, visant à augmenter le nombre de vols internationaux et nationaux de passagers. Le projet consiste à construire une nouvelle installation pour les liaisons internationales à l'aéroport international Stanfield d'Halifax. Cela permettra d'améliorer le processus de transfert de vol, le rendant plus rapide et plus simple pour les personnes qui arrivent au Canada sur des vols internationaux ainsi que pour celles en correspondance vers d'autres destinations. Le projet permettra également d'augmenter la capacité de charge de fret, en vue d'accroître le transport de marchandises entre la Nouvelle-Écosse et les marchés internationaux.

Le fait d'améliorer la connectivité des passagers et de faciliter les échanges commerciaux, tout en apportant des améliorations économiques et environnementales, contribue à bâtir dans le Canada atlantique des communautés dynamiques qui disposent des infrastructures dont elles ont besoin pour se développer.

Citations

« L'investissement de 8,3 millions de dollars annoncé aujourd'hui contribuera à bâtir dans le Canada atlantique des communautés dynamiques qui disposent des infrastructures dont elles ont besoin pour se développer. Ce projet, qui met l'accent sur l'amélioration de la connectivité des passagers, offrira plus d'options aux personnes qui voyagent et fera de l'aéroport d'Halifax une plaque tournante encore plus importante en matière de transport. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Des chaînes d'approvisionnement solides se traduisent par une économie solide qui profite à tous les Canadiens. La nouvelle installation de connexions internationales à l'aéroport d'Halifax soutiendra non seulement cela en renforçant les échanges commerciaux entre la Nouvelle-Écosse et les marchés internationaux, mais créera également plus de 4 000 emplois. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le soutien financier que nous avons reçu dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux de Transports Canada pour la construction de notre nouvelle installation pour les liaisons internationales est pour nous une source de gratitude. Cette installation agrandie nous aidera à attirer plus de services aériens internationaux à Halifax, ce qui augmentera notre capacité de charge globale de fret, améliorera notre connectivité mondiale et accélérera la croissance économique régionale. Ensemble, nous trouvons des moyens innovants pour assurer la circulation sécuritaire, sûre et efficace des personnes et des marchandises. »

Joyce Carter

Présidente et directrice générale, Administration de l'aéroport international d'Halifax

Les faits en bref

D'ici 2034, le projet permettra de créer plus de 4 000 emplois directs et indirects, grâce à l'augmentation de la capacité de transport de passagers et de la manutention du fret. Le projet contribuera également à la durabilité environnementale, puisqu'il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Au total, 4,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets méritoires depuis le lancement du programme.

. Au total, 4,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets méritoires depuis le lancement du programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

