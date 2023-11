TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Les stéréotypes, la discrimination et les préjugés contribuent à l'inégalité entre les genres dans le sport féminin professionnel, limitant ainsi le potentiel économique et social de l'industrie. L'investissement dans le sport féminin offre des possibilités de leadership et de carrière aux Canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement de 325 000 $ pour l'organisme Femmes et sport au Canada, afin de soutenir l'Initiative commerciale pour le sport féminin, qui comporte les objectifs suivants :

changer les mentalités concernant la valeur économique et le potentiel d'investissement du sport féminin professionnel;

améliorer la capacité d'intégrer l'équité intersectionnelle des genres dans le développement du sport féminin professionnel.

Ces deux objectifs seront atteints grâce à un réseau de personnes championnes, à des recherches continues portant sur la valeur commerciale et sociale de ces investissements, à une campagne de communication, à des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes de l'industrie du sport, ainsi qu'à des activités de mesure et d'évaluation.

La ministre Ien a également participé à une table ronde avec Allison Sandmeyer-Graves, directrice générale de l'organisme Femmes et sport au Canada, ainsi que d'autres leaders de l'industrie. La rencontre leur a permis de discuter des obstacles auxquels sont confrontées les femmes dans le sport professionnel ainsi que de tracer la voie à suivre.

Femmes et Égalité des genres Canada s'investit dans les bénéfices économiques et sociaux du sport féminin professionnel. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les organismes de femmes afin de soutenir les initiatives qui font progresser l'égalité des genres.

Citations

« Le sport féminin professionnel est plus accessible et mobilisateur que jamais, même si nous savons qu'il existe encore un potentiel économique important inexploité. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir l'organisme Femmes et sport au Canada dans leurs efforts en vue de permettre de libérer ce potentiel, tout en rassemblant l'industrie. Les équipes féminines professionnelles canadiennes sont parmi les meilleures au monde et elles méritent d'être soutenues de toutes les manières possibles. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Un marché dynamique du sport féminin professionnel au Canada créera un cercle vertueux de bénéfices commerciaux et sociétaux - en permettant à de nombreuses filles et femmes d'atteindre leur plein potentiel. Tout le monde a un rôle à jouer dans le développement de cette industrie et nous sommes ravis que le gouvernement du Canada investisse dans le sport féminin professionnel pour accélérer la sécurité économique et la prospérité des femmes. Merci au gouvernement du Canada pour son engagement envers le changement. »

Allison Sandmeyer-Graves, directrice générale, Femmes et sport au Canada

Faits en bref

Le budget de 2023 a alloué quelque 160 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour le Programme de promotion de la femme afin de fournir un financement aux organismes canadiens au service des femmes.

Dans un récent sondage, 76 % des filles au Canada ont indiqué que la participation à un sport améliore leur santé mentale et émotionnelle et renforce leur confiance en elles (Source des données : le rapport Le signal de ralliement 2022 ).

ont indiqué que la participation à un sport améliore leur santé mentale et émotionnelle et renforce leur confiance en elles (Source des données : le rapport ). Le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre l'égalité des genres dans le sport à tous les échelons d'ici 2035 (Source des données : Communiqué de presse de Patrimoine canadien : Soutenir l'égalité des genres dans le sport).

s'est engagé à atteindre l'égalité des genres dans le sport à tous les échelons d'ici 2035 (Source des données : Communiqué de presse de Patrimoine canadien : Soutenir l'égalité des genres dans le sport). L'organisme Femmes et sport au Canada constitue la principale voix et l'autorité en matière d'égalité des genres et d'inclusion dans le sport au Canada . Depuis plus de 40 ans, l'organisme stimule le progrès en œuvrant directement auprès d'autres organismes sportifs et de leaders en vue de surmonter les obstacles à la participation auxquels les femmes et les filles continuent de se heurter.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

