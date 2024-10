OTTAWA, ON, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du Forum de Santé animale Canada de 2024, Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'octroi de jusqu'à 13 343 409 $ sur cinq ans à Santé animale Canada (SAC) pour trois projets. Les fonds sont octroyés dans le cadre du volet Associations nationales de l'industrie du programme Agri-assurance, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Cet investissement vise à accroître la santé et le bien-être des animaux, tout en protégeant les Canadiens, grâce à l'amélioration de la surveillance des maladies, de la gestion des urgences et des normes relatives au soin des animaux.

SAC recevra jusqu'à 3 534 174 $ pour élargir ses réseaux de surveillance zoosanitaire et adapter le Système canadien de surveillance de la santé animale à une approche « Une seule santé ». SAC vise à réduire au minimum les répercussions sur l'économie, la santé et le bien-être des éclosions potentielles de maladies chez les animaux d'élevage canadiens en améliorant la surveillance des maladies et l'échange d'information.

SAC recevra également jusqu'à 5 000 000 $ pour un deuxième projet visant à améliorer les pratiques de gestion des urgences. Les activités du projet comprennent l'élaboration de plans d'urgence exhaustifs, la formation du personnel de l'industrie et des producteurs partout au Canada, l'organisation d'ateliers éducatifs et la mise à l'essai de l'état de préparation de l'industrie.

Enfin, SAC recevra jusqu'à 4 809 235 $ pour mettre à jour, modifier et examiner plusieurs codes de pratique. Ces codes sont des lignes directrices nationales relatives au soin et à la manipulation des animaux, qui aident à garantir des normes élevées en matière de bien-être des animaux. SAC veillera également à ce que l'ensemble du secteur soit informé des changements apportés aux codes.

La santé des animaux et la gestion des maladies sont une priorité pour le gouvernement du Canada. Ces efforts ont pour but de renforcer la résilience du secteur, de confirmer les normes élevées du Canada en matière de protection des animaux et d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens.

Citations

« Des animaux en santé sont synonymes de communautés en santé. Cet investissement dans la surveillance des maladies, la planification d'urgence et le soin des animaux témoigne de notre engagement à l'égard du bien-être et de la gestion des animaux et du bien-être des Canadiens. Avec l'aide de Santé animale Canada, nous nous assurons que nos fermes sont résilientes et que nos aliments demeurent salubres et dignes de confiance ici au Canada et partout dans le monde. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement permettra d'améliorer nos capacités de gestion des urgences et de maintenir nos normes déjà élevées en matière de bien-être des animaux. C'est une bonne nouvelle pour les communautés agricoles du Canada et pour la santé de nos animaux d'élevage. En investissant dans ces domaines, nous créons un secteur plus résilient pour l'avenir. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce financement augmentera notre capacité de travailler avec nos membres et nos partenaires pour améliorer la planification et la préparation aux maladies animales exotiques, promouvoir des approches durables en matière de bien-être des animaux et renforcer nos capacités de surveillance des maladies. Grâce à la collaboration et à l'innovation, nous bâtissons une industrie plus résiliente et réceptive qui peut relever les défis actuels et futurs. »

- Colleen McElwain, directrice générale, Santé animale Canada

Les faits en bref

Un système « Une seule santé » est une approche de la gestion et de la prévention des maladies qui reconnaît les liens entre la santé humaine, animale et environnementale. Il favorise la collaboration entre plusieurs secteurs et domaines pour assurer le bien-être de tous.

Le Système canadien de surveillance de la santé animale est une division distincte de SAC qui se consacre à la promotion d'un système de surveillance national et coordonné par la mobilisation des partenaires et l'échange d'information.

La mise à jour des codes de pratique se fera par l'entremise du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE), une division distincte de SAC.

L'amélioration des pratiques de gestion des urgences vise à renforcer la résilience du secteur et à protéger les ressources agricoles du Canada au moyen d'une planification exhaustive et de la formation.

au moyen d'une planification exhaustive et de la formation. SAC a déjà reçu plus de 6 millions de dollars en financement dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

Santé animale Canada (SAC) est une organisation nationale qui réunit des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et de l'industrie afin de fournir une orientation sur un système cohésif, fonctionnel et adapté de santé et de bien-être des animaux d'élevage au Canada .

(SAC) est une organisation nationale qui réunit des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et de l'industrie afin de fournir une orientation sur un système cohésif, fonctionnel et adapté de santé et de bien-être des animaux d'élevage au . Le programme Agri-assurance - volet Associations nationales de l'industrie du Partenariat canadien pour une agriculture durable finance des projets d'envergure nationale pour aider l'industrie à élaborer, à vérifier et à intégrer des systèmes d'assurance afin de répondre aux exigences du marché et de la réglementation et de permettre à l'industrie de faire des déclarations crédibles, importantes et vérifiables sur la santé, la salubrité et la qualité des produits agricoles canadiens.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable est un accord quinquennal (du 1er avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur canadien de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Autres liens

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources: Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]