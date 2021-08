OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Les enfants autochtones du Canada font face à des inégalités dans l'accès aux services de santé, y compris les ressources en santé mentale et en mieux-être, et la pandémie de COVID-19 a aggravé ces écarts. Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires pour répondre aux besoins uniques en matière de santé des enfants autochtones et veiller à ce qu'ils aient accès à des services de santé mentale adaptés à leur culture, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé un financement de deux millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour aider à améliorer la santé mentale et le bien-être des enfants autochtones au Canada. Ce financement est versé à l'Institut de recherche de l'hôpital pour enfants de l'Est ontarien (CHEO), un centre de recherche pédiatrique situé à Ottawa, afin d'améliorer l'accès à l'application Aaniish Naa Gegii : the Children's Health and Well-being Measure (ACHWM), un outil mis au point en partenariat avec le Naandwechige-Gamig Wikwemkong Health Centre.

ACHWM est une application conviviale qui offre aux enfants de 8 à 18 ans un mécanisme sécuritaire pour parler de leur bien-être spirituel, émotionnel, physique et mental. En suivant leurs données autodéclarées sur la santé et le mieux-être, l'application aide les enfants aux prises avec des problèmes de santé mentale. Les conseillers communautaires utilisent les données pour s'assurer que les enfants établissent des liens essentiels avec les services locaux au moyen d'un modèle de soins par étapes. Elle est valide, fiable, sensible et, surtout, culturellement appropriée.

L'application est offerte aux organismes et aux collectivités qui soutiennent la santé et le bien-être des enfants et des jeunes autochtones. Si vous pensez que cette application pourrait aider votre collectivité, veuillez consulter le site ACHWM pour obtenir de plus amples renseignements.

Le projet permettra d'amplifier l'étendue de l'outil numérique existant à d'autres organisations et collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au pays. Ce faisant, ces collectivités et organisations auront accès à des données et à des ressources locales pour mieux comprendre et améliorer la santé et le bien-être des enfants inuits, métis et des Premières Nations; orienter les politiques communautaires; éduquer les gens sur les pratiques exemplaires; éclairer la planification des services de santé; et permettre des évaluations locales qui aident les collectivités sur la voie d'une meilleure santé.

Citations

« Pour être efficaces, les ressources en matière de santé mentale et de mieux-être doivent être adaptées à l'âge et culturellement pertinentes. Cette application a été conçue pour et avec les enfants autochtones. Cet investissement assurera l'accès à ces soutiens efficaces à un plus grand nombre d'enfants. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Il est essentiel de promouvoir le bien-être mental et la vie chez les enfants et les jeunes autochtones par l'entremise de ressources qui sont culturellement appropriées. Des outils tels que l'application Aaniish Naa Gegii jouent un rôle important dans la promotion du bien-être chez les jeunes et contribuent à une prise de conscience pour toute une génération chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes ravis d'accueillir la Dre Nancy Young à CHEO et d'être l'établissement hôte de ce projet novateur et opportun. Notre prise de conscience collective récente des défis uniques en matière de santé mentale auxquels font face les jeunes Autochtones n'a été qu'amplifiée par la pandémie de COVID-19. Ces travaux d'avant-garde fourniront les données et l'accès essentiels dont ces enfants et leur famille ont grandement besoin pour recevoir des soins personnalisés et holistiques. »

Dr Jason Berman

Chef de la direction et directeur scientifique, Institut de recherche de CHEO et vice-président de la recherche, CHEO

« L'application Aaniish Naa Gegii : the Children's Health and Well-being Measure sera un outil précieux pour nos enfants et nos jeunes. Elle fournira un espace sécuritaire et culturellement approprié pour partager des pensées sur leur bien-être spirituel, émotionnel, physique et mental. Notre priorité, ce sont nos enfants, et ils méritent ce qu'il y a de mieux en matière de services qui les aideront à maintenir leur santé mentale, physique et spirituelle. De plus, les données de cette application renforceront grandement nos services de soins de santé. »

Duke Peltier

Ogimaa, territoire non cédé de Wiikwemkoong

Faits en bref

L'application ACHWM a été élaborée en partenariat avec la Dre Nancy Young , scientifique principale à l'Institut de recherche de CHEO, Mme Mary Jo Wabano , ancienne directrice des services de santé au Naandwechige-Gamig Wikwemkong Health Centre à Wiikwemkoong, Mme Diane Jacko , actuelle directrice des services de santé à Wikwemikong et leur équipe.

, scientifique principale à l'Institut de recherche de CHEO, , ancienne directrice des services de santé au Naandwechige-Gamig Wikwemkong Health Centre à Wiikwemkoong, , actuelle directrice des services de santé à et leur équipe. Depuis 2014, l'équipe de l'application ACHWM a mis à l'essai l'outil numérique auprès de collectivités et d'organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au Canada et l'a partagé avec 39 collectivités. L'application transforme la façon dont les enfants autochtones participent aux évaluations de la santé et la façon dont leurs dirigeants planifient et évaluent les services.

et l'a partagé avec 39 collectivités. L'application transforme la façon dont les enfants autochtones participent aux évaluations de la santé et la façon dont leurs dirigeants planifient et évaluent les services. L'outil ACHWM a été adapté aux besoins et aux priorités des collectivités où il est actuellement utilisé. Il sera davantage adapté pour répondre aux besoins communautaires et culturels (c.-à-d. les collectivités des Premières Nations du Nord et les Métis), ainsi que pour les adolescents et les jeunes enfants.

Liens connexes

Aaniish Naa Gegii: the Children's Health and Well-being Measure (en anglais seulement)

Institut de recherche de l'hôpital pour enfants de l'Est ontarien (en anglais seulement)

Santé mentale et consommation de substances chez les Autochtones

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Thierry Bélair, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200 ; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709 ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]