MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - Un système de justice pénale solide et efficace repose notamment sur un accès égal à des mesures de soutien et à des services adaptés à la culture et accessibles pour les personnes et les communautés noires au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de plus de 8,6 millions de dollars sur deux ans (2025-2027) pour 24 projets dans diverses administrations afin d'élaborer des services destinés aux jeunes, aux victimes et aux personnes survivantes de race noire, ainsi qu'aux personnes noires qui doivent composer avec le système de justice pénale.

Ce financement fait partie des investissements initiaux destinés à mettre en place la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires, qui vise à lutter contre le racisme et la discrimination systémique envers les personnes noires, lesquels ont mené à leur surreprésentation dans le système de justice pénale canadien, y compris en tant que victimes et survivantes d'actes criminels. Ces investissements aideront les organismes communautaires à élaborer des projets axés sur les personnes noires.

Les fonds sont octroyés dans le cadre de trois programmes de financement du ministère de la Justice Canada : le Fonds du système de justice pour les jeunes; le Fonds d'aide aux victimes; le Programme juridique de partenariats et d'innovation. Un résumé des projets et des services soutenus dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires se trouve dans le Document d'information.

Le gouvernement du Canada continuera à soutenir les communautés et les organismes noirs, et à collaborer avec elles, afin de mettre en place un système de justice pénale plus équitable, plus adapté et plus accessible pour tout le monde.

L'annonce a été faite au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Citations

« La population canadienne mérite un système de justice qui est efficace et adapté à ses besoins et à ses expériences. La toute première Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires et ces investissements dans des programmes communautaires axés sur les personnes noires aideront les gens à mieux s'y retrouver dans le système de justice pénale. Ils aideront également les jeunes, les victimes et les personnes survivantes de race noire, ainsi que leurs familles, à avoir un meilleur accès à des services et à des mesures de soutien communautaires qui sont adaptés à leur culture et qui tiennent compte des traumatismes subis. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r.

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Qu'il s'agisse d'aider les personnes noires victimes et survivantes d'actes criminels, de soutenir les personnes noires qui doivent naviguer dans le système de justice pénale ou d'aider les jeunes noirs en leur offrant des services spécialisés, tous les organismes qui reçoivent aujourd'hui un financement visent à mettre en place un système de justice pénale au Canada plus équitable, plus adapté et plus accessible pour les communautés noires. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« La mise en œuvre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires consiste à traduire les paroles en actes, et l'annonce d'aujourd'hui est l'une des mesures concrètes que nous prenons à cet effet. Grâce à ce financement, nous mettons des ressources à la disposition d'organisations axées sur les personnes noires qui tiennent le plus compte des réalités sur le terrain. Ces investissements visent à rendre le système de justice plus équitable et digne de la confiance des personnes noires au Canada, et ce, en appuyant des services dirigés par la communauté, adaptés à la culture et véritablement accessibles. »

L'honorable Patricia Lattanzio

Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Nous saluons et apprécions sincèrement ce soutien essentiel apporté par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. Cet investissement témoigne de l'importance des initiatives menées par les communautés, qui tiennent compte des réalités vécues par les communautés noires et leur apportent le soutien dont elles ont besoin. Ce financement représente également une étape importante vers un système de justice équitable qui non seulement reconnaît les obstacles systémiques, mais s'efforce de les éliminer de manière concrète. Il nous permettra d'étendre notre rayonnement, d'autonomiser les jeunes des communautés noires et de mieux soutenir les victimes, les survivants et leurs familles grâce à des services accessibles et adaptés à leurs expériences. »

Me Bianca Annie Marcelin

Présidente du conseil d'administration, Clinique Juridique de Saint-Michel

Faits en bref

Malgré des décennies d'efforts de la part des communautés noires et de leurs alliés, au Canada, les personnes noires subissent toujours le racisme et la discrimination systémique, qui ont mené à leur surreprésentation dans le système de justice pénale, y compris comme victimes et survivantes d'actes criminels. Cette situation trouve ses racines profondes dans l'histoire du colonialisme, de l'esclavage et de la ségrégation au Canada, ainsi que dans le fait que nos institutions sociales ont été créées à une époque où la ségrégation était encore légale.

Publié en février 2025, le document intitulé Étapes pour un changement transformateur : Plan de mise en œuvre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires présente une approche progressive sur dix ans pour faire avancer le changement transformateur nécessaire dans le système de justice pénale.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2024, le gouvernement du Canada prévoit un investissement initial de 87,4 millions de dollars répartis entre huit ministères et organismes sur deux ans, à compter de 2025-2026, afin de mettre en place la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. Cela comprend 23,6 millions de dollars sur deux ans pour le ministère de la Justice Canada en vue de soutenir des initiatives dans des domaines essentiels.

L'élaboration de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre du pilier « justice » de la deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2025 à 2034). Lors de la récente 5e session de l'Instance permanente des personnes d'ascendance africaine, qui s'est tenue à Genève du 14 au 17 avril 2026, les personnes participantes ont affirmé que la promotion des droits de la personne des personnes d'ascendance africaine ne se limite pas au dialogue; elle nécessite des changements mesurables et une inclusion réelle.

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SOURCE Department of Justice Canada

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