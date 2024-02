OTTAWA, ON, le 27 févr. 2024 /CNW/ - De plus en plus de personnes dans le monde recherchent des produits alimentaires durables et de haute qualité, et les marques de produits alimentaires doivent répondre à l'évolution des règles d'accès aux marchés pour pouvoir pénétrer et exploiter de nouveaux marchés. Alors que le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire contribue déjà largement au produit intérieur brut (PIB) du Canada, le fait d'aider les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés contribuera à rendre le secteur encore plus prospère.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 3,1 millions de dollars à l'Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) dans le cadre du programme Agri-assurance - volet Associations nationales de l'industrie, un programme du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Ce financement servira à améliorer l'Indice national de rendement agroalimentaire, qui sert de point de référence aux entreprises pour déclarer la durabilité de leurs pratiques. L'ICPA utilisera les fonds pour mobiliser davantage de partenaires pour perfectionner l'outil, corriger les renseignements manquants et créer une version améliorée de l'Indice.

L'Indice évalue le degré de durabilité du secteur agricole et alimentaire du Canada, de la production alimentaire jusqu'au commerce de détail, en tenant compte des répercussions sur l'environnement et la qualité des aliments et de la contribution à l'économie et à la société. La nouvelle version de l'Indice permettra de démontrer la durabilité des activités du secteur agricole, d'aider les marques alimentaires canadiennes à étayer leurs déclarations et d'aider les consommateurs à faire des choix éclairés lorsqu'ils achètent des produits.

Citations

« Les consommateurs du monde entier recherchent des produits plus durables, et je suis convaincu que nos agriculteurs canadiens innovateurs peuvent répondre à la demande. Ce financement permettra d'améliorer l'Indice national de rendement agroalimentaire, en aidant le secteur à tirer parti des débouchés commerciaux et en étayant nos efforts par des données concrètes. En nous assurant que chaque personne mesure la durabilité de la même façon, nous nous rapprochons de nos objectifs, tant à l'échelle nationale que mondiale. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'Institut canadien des politiques agroalimentaires est heureux de faire partie d'une coalition croissante d'intervenants des secteurs public et privé qui s'emploient à améliorer les données et la transparence en ce qui concerne la durabilité du système agricole et alimentaire au Canada. L'ICPA évolue parallèlement à l'Indice et nous sommes heureux d'accueillir le Centre dans le cadre de nos efforts continus visant à créer des solutions stratégiques qui permettent de réaliser le plein potentiel du système agricole et alimentaire du Canada.

- Tyler McCann, Institut canadien des politiques agroalimentaires

« Avec une coalition de partenaires sans précédent, nous allons améliorer et promouvoir l'utilisation du premier indice de durabilité agroalimentaire du Canada sur le marché. Dans un monde alimentaire plus exigeant, l'investissement d'Agriculture et Agroalimentaire Canada peut aider le secteur agroalimentaire du pays à être un chef de file mondial en matière d'affirmation de la durabilité fondée sur des données. »

- David McInnes, directeur général et fondateur du Centre d'analyse comparative en agroalimentaire

En bref

Le programme Agri-assurance - volet Associations nationales de l'industrie du Partenariat canadien pour une agriculture durable, finance des projets d'envergure nationale pour aider l'industrie à élaborer, à vérifier et à intégrer des systèmes d'assurance afin de répondre aux exigences du marché et de la réglementation et de permettre à l'industrie de faire des déclarations crédibles, significatives et vérifiables sur la santé, la salubrité et la qualité des produits agricoles canadiens.

L'Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) est une organisation à but non lucratif créée en 2004 qui a pour mission de faire progresser les politiques publiques liées aux questions agroalimentaires. L'ICPA collabore avec les intervenants du secteur agroalimentaire, incluant les gouvernements et les chercheurs, afin d'étudier des questions alimentaires complexes et interreliées et de proposer des idées pour relever les défis émergents dans le secteur.

L'Indice national de rendement agroalimentaire, qui est le premier indice de durabilité agroalimentaire du Canada , a été publié en mai 2023. Cet indice pilote a été créé par une coalition de 142 partenaires agroalimentaires privés et publics. Le projet pilote a été mené par la Fédération canadienne de l'agriculture avec le soutien financier du programme Agri-assurance.

, a été publié en mai indice pilote a été créé par une coalition de 142 partenaires agroalimentaires privés et publics. Le projet pilote a été mené par la Fédération canadienne de l'agriculture avec le soutien financier du programme Agri-assurance. Le projet cadre avec la vision de l'Énoncé de Guelph pour le Canada , soit que le pays soit reconnu comme un chef de file mondial dans le domaine de l'agriculture et de la production agroalimentaire durables, et soutient la démonstration des tendances de diverses composantes de la durabilité par le biais des quatre thèmes de l'Indice.

