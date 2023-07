Améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose dans l'Ouest canadien

SQUAMISH, BC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés partout au pays perdent des êtres chers à cause de la crise des drogues toxiques et des surdoses. Celle-ci emporte la vie de 140 personnes chaque semaine au Canada - toutes sont des parents, des voisins, des amis ou des collègues aimés. Le gouvernement du Canada est résolu à travailler avec ses partenaires pour renverser cette crise, sauver des vies et veiller à ce que toutes les personnes qui consomment de la drogue aient accès à un éventail complet de soutiens fondés sur des données probantes, adaptés sur le plan culturel et qui tiennent compte des traumatismes, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ainsi que Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, ont annoncé un financement fédéral de plus de 20 millions de dollars pour soutenir 42 projets en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. Ces projets améliorent l'accès aux services de prévention, de réduction des méfaits et de traitement pour les personnes qui consomment de la drogue, y compris celles qui sont exposées de manière disproportionnée aux méfaits liés à la consommation de substances ou qui se heurtent à des obstacles limitant leur accès aux services, comme les jeunes, les Autochtones et les personnes 2ELGBTQIA+.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'annonce historique faite en février par le gouvernement du Canada d'un investissement de près de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les services de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, réduire les retards en chirurgie, soutenir les travailleurs de la santé et améliorer les services intégrés de santé mentale et de toxicomanie. Nous continuerons de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, les communautés autochtones, les travailleurs communautaires, les professionnels de la santé, les intervenants, les personnes ayant vécu ou vivant une expérience concrète et les organismes de partout au pays pour sauver des vies et renverser cette crise nationale de santé publique.

« La crise des drogues toxiques et des surdoses au Canada, qui est le résultat d'un approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxiques, fend le cœur de proches, d'amis, de collègues et de voisins dans tout le pays. Tandis que nous faisons le deuil des personnes que nous avons perdu tragiquement, nous devons également nous engager à travailler ensemble pour réduire davantage la stigmatisation associée à la consommation de substances et soutenir les communautés dans leurs efforts visant à réduire les méfaits et à sauver des vies. Merci à la Squamish Helping Hands Society ainsi qu'à tous les organismes qui ont reçu des fonds aujourd'hui pour l'infatigable dévouement dont ils font preuve afin d'inspirer le changement au sein de nos communautés. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Tout le monde mérite d'être traité avec respect et dignité. Voilà pourquoi nous travaillons ensemble à Squamish et dans la région de Sea to Sky afin de créer des voies d'accès aux soins pour les personnes qui en ont le plus besoin. Grâce au soutien du PUDS, nous fournirons à la population de Squamish des services essentiels de traitement de la douleur ainsi que des soins primaires, préventifs et de suivi. »

Lori Pyne

Directrice générale, Squamish Helping Hands Society

« Alors que la Colombie-Britannique fait face à une tragique crise des drogues toxiques et des surdoses, encore trop de gens se heurtent à des obstacles pour accéder à des services de prévention, de réduction des méfaits et de traitement. Des organismes tels que la société Squamish Helping Hands et les services communautaires de Sea to Sky offrent des services salvateurs aux personnes aux prises avec des problèmes de consommation de substances. Notre gouvernement est déterminé à soutenir de tels projets, qui sont essentiels pour prévenir les pires conséquences de cette crise. Le financement annoncé fera une différence significative et positive pour les personnes de Sea to Sky, de toute la Colombie-Britannique et des Prairies, afin qu'elles puissent recevoir les soins dont elles ont besoin et qu'elles méritent. »

Patrick Weiler

Député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

Faits en bref

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour fournir une réponse empreinte de compassion et fondée sur des données probantes à la crise des surdoses et aux risques généraux liés à la consommation de substances.

continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour fournir une réponse empreinte de compassion et fondée sur des données probantes à la crise des surdoses et aux risques généraux liés à la consommation de substances. Les projets annoncés aujourd'hui sont financés dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada . Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du Canada accorde du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogue et d'autres substances au Canada .

. Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du accorde du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogue et d'autres substances au . Depuis 2017, plus de 495 millions de dollars ont été alloués à plus de 380 projets dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada pour soutenir des activités locales de traitement, de prévention, de réduction des méfaits et de la stigmatisation, ainsi que des mesures législatives et réglementaires.

pour soutenir des activités locales de traitement, de prévention, de réduction des méfaits et de la stigmatisation, ainsi que des mesures législatives et réglementaires. La dépendance est un problème de santé traitable, et non un choix. Pourtant, de nombreuses personnes touchées par la dépendance se heurtent à de la stigmatisation et éprouvent de la honte. Les mots que nous utilisons ont un impact direct et profond sur les gens qui nous entourent. Les Canadiennes et les Canadiens, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils utilisent pour parler de la consommation de substances et des personnes qui consomment de la drogue.

