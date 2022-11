À l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, nous améliorons les résultats sur la santé des personnes qui vivent avec une dépendance et qui sont susceptibles de subir des risques en lien avec leur consommation de substances ou d'être victimes d'une surdose

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2022 /CNW/ - De nombreuses personnes sont touchées par une dépendance, et la crise de surdoses et d'approvisionnement en drogues illégales toxiques continue de toucher les personnes, les familles et les communautés à travers le pays. Il n'a jamais été plus important de sensibiliser la population à la dépendance, de réduire la stigmatisation liée à la consommation de substances et d'offrir une gamme de mesures de soutien aux personnes qui vivent avec une dépendance ou pour qui l'utilisation de substances est problématique.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances (SNSD), l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement fédéral de plus de 15 millions de dollars pour 24 projets à travers le Canada par l'entremise du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Ces projets contribueront de façon importante à améliorer les résultats sur la santé des personnes qui sont susceptibles des risques en lien avec leur consommation de substances ou d'être victimes d'une surdose. Ils permettront notamment d'augmenter les efforts en matière de prévention, de réduction des risques et de traitement, y compris l'accès à des programmes d'approvisionnement plus sûrs. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, des projets communautaires innovants pourront être mis en œuvre au profit du grand nombre de communautés et de personnes qui en ont besoin.

Cependant, d'autres efforts doivent être déployés pour soutenir les personnes qui consomment des substances, y compris celles qui luttent contre la dépendance. Nous continuerons de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les communautés autochtones, les intervenants, les personnes ayant vécu ou vivant une expérience de la dépendance et les organisations dans les communautés d'un bout à l'autre du pays en vue de sauver des vies et d'améliorer les résultats sur la santé de tous les Canadiens.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, nous prenons des mesures pour remédier à la crise d'approvisionnement en drogues toxiques et de surdoses en investissant dans des projets partout au pays qui aideront à sauver des vies. Merci à Opération rentrer au foyer et à toutes les organisations qui reçoivent un financement pour leur contribution à réduire la stigmatisation, à améliorer l'accès à des mesures de soutien liés à la consommation de substances et à inspirer le changement au sein de nos communautés. Ensemble, nous pouvons aider les personnes qui vivent avec une dépendance et leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules. Nous pouvons également les encourager à demander de l'aide quand elles en ont besoin. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Les initiatives annoncées aujourd'hui couvrent l'ensemble du continuum de soins (prévention, réduction des risques, traitement) et sont diverses : des projets communautaires de prestation de services, comme l'analyse des drogues, aux initiatives nationales, comme le programme de sensibilisation aux opioïdes pour les jeunes de l'organisme YMCA. Ce programme vise à améliorer les connaissances en matière de consommation d'opioïdes, à lutter contre la stigmatisation et à promouvoir des modes de vie sains par l'exercice physique auprès des jeunes de Toronto, de Vancouver et des communautés rurales de Terre-Neuve-et- Labrador .

. Depuis 2017, par l'entremise du PUDS, le gouvernement du Canada a appuyé plus de 300 projets à l'échelle du pays dans le but de lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au Canada

Le budget de 2022 propose un financement de 100 millions de dollars sur trois ans à l'appui de la réduction des risques, du traitement et de la prévention à l'échelle communautaire.

Cet investissement s'ajoute aux 116 millions de dollars prévus dans le budget de 2021 et au financement de 66 millions de dollars annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

