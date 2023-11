Cette annonce a été faite par le ministre Sajjan lors de sa participation à la cérémonie de remise des prix d'excellence aux entreprises 2023 (Business Excellence Awards) de la Chambre de commerce de Burnaby.

BURNABY, BC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La transition vers une économie plus propre et plus prospère nécessitera des innovations pour soutenir l'adoption de solutions énergétiques propres. Le Canada est un chef de file mondial en matière de technologie et de compétences dans le domaine de l'hydrogène. Alors que les pays du monde entier cherchent à atteindre leurs objectifs d'émissions nettes zéro d'ici 2050, l'hydrogène aidera le Canada à se positionner en tant que chef de file mondial dans le domaine des carburants propres et renouvelables.

Le gouvernement du Canada annonce un financement de plus de 1,1 million de dollars pour stimuler le secteur des technologies propres à Burnaby (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui, un financement de plus de 1,1 million de dollars pour Greenlight Innovation Corporation, une entreprise située à Burnaby et un chef de file dans le domaine des équipements d'essai nécessaires à la conception et à la fabrication de piles à combustible à hydrogène, de batteries et de dispositifs de stockage d'énergie.

Grâce à ce financement, Greenlight modernisera ses systèmes commerciaux internes afin d'améliorer la gestion des stocks et de réduire les coûts administratifs et opérationnels. Ces améliorations devraient permettre d'augmenter les revenus et de créer 45 nouveaux emplois.

Le ministre a fait cette annonce lors de sa participation à la cérémonie de remise des prix d'excellence aux entreprises de Burnaby, organisée en partenariat avec la Chambre de commerce de Burnaby et la Ville de Burnaby. Dans son allocution, le ministre a félicité les organisateurs et les participants pour leur contribution à la création d'un écosystème commercial prospère qui profite à l'ensemble de la collectivité et à l'économie de la Colombie-Britannique, et qui soutient la transition du Canada vers un avenir plus vert et plus propre.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. L'Agence encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

« En tant que troisième plus grande ville de la Colombie-Britannique, Burnaby possède une économie locale diversifiée et des grappes industrielles florissantes, dont plusieurs ont été célébrées aujourd'hui lors de la remise des prix d'excellence de la Chambre de commerce de Burnaby. Greenlight Innovation Corporation est un exemple d'entreprise locale jouant un rôle clé dans la mise en œuvre de solutions novatrices pour un avenir plus propre et plus durable. PacifiCan est fière d'être un partenaire qui aide ces entreprises à prospérer. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Aujourd'hui, nous avons investi 1,1 million de dollars dans le projet Green Light Innovation de Burnaby, soulignant ainsi la position de la ville de Burnaby en tant que centre d'innovation et d'énergie propre en Colombie-Britannique. Ce financement permettra non seulement de créer des emplois de haute qualité, mais aussi de stimuler une industrie en pleine croissance dans notre propre région. »

- L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député de Burnaby-Nord- Seymour

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à PacifiCan de soutenir ce Sommet inaugural sur les énergies propres, qui est d'une importance capitale. Burnaby est devenue la plaque tournante des entreprises du secteur des énergies propres dans la province et nous nous réjouissons de tirer parti de ce premier Sommet et de continuer à développer ce secteur ».

- Paul Holden, président-directeur général, Chambre de commerce de Burnaby

« La direction de Greenlight Innovation est reconnaissante d'avoir été sélectionnée par Pacifican pour le financement de ce projet de numérisation. L'investissement dans nos systèmes internes contribuera à faciliter la croissance continue de Greenlight en optimisant nos processus internes au fur et à mesure de l'expansion de nos activités. Greenlight est le leader mondial dans la fourniture d'équipements de test aux entreprises qui développent et fabriquent des piles à combustible et des électrolyseurs, deux technologies qui joueront un rôle essentiel dans la transition des combustibles fossiles vers une énergie propre et renouvelable ».

- Ross Bailey, cofondateur et directeur général de Greenlight Innovation

PacifiCan a accordé un financement de 24 000 dollars à la Chambre de commerce de Burnaby pour soutenir le Sommet de l'énergie propre en juin 2023. Le sommet a couvert un large éventail de questions liées aux énergies renouvelables, aux transports et à l'atténuation des effets du changement climatique.

à la commerce de Burnaby pour soutenir le Sommet de l'énergie propre en juin 2023. Le sommet a couvert un large éventail de questions liées aux énergies renouvelables, aux transports et à l'atténuation des effets du changement climatique. PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Selon le rapport Stratégie de l'hydrogène pour le Canada, l'industrie mondiale de l'hydrogène devrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici à 2030.

