Le financement accordé par PacifiCan à Foresight Canada permettra d'établir un réseau d'innovation pour aider les entreprises de technologies propres de la Colombie-Britannique à croître et à créer des emplois.

VANCOUVER, BC, le 1er févr. 2023 /CNW/ - La Colombie-Britannique accueille certaines des entreprises du secteur des technologies propres les plus novatrices au monde. En mettant en relation les innovateurs et les utilisateurs, ce secteur sera bien placé pour croître, réduire les émissions de gaz à effet de serre et relever certains des défis climatiques les plus difficiles auxquels nous faisons face.

Le gouvernement du Canada annonce un financement de 5,2 millions de dollars pour stimuler le secteur des technologies propres de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Parm Bains, député de Steveston - Richmond-Est, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 5,2 millions de dollars par l'entremise de PacifiCan, ainsi qu'une aide de 2,3 millions de dollars de la Province de la Colombie-Britannique au profit de Foresight Canada.

Foresight Canada utilisera ces fonds pour établir le BC Net Zero Innovation Network (BCNZIN), qui réunira des innovateurs, des entreprises et des intervenants afin d'accélérer la mise au point de solutions de technologies propres concurrentielles et leur commercialisation. Foresight se concentrera d'abord sur des solutions pour les secteurs de la foresterie, de l'exploitation minière et de l'eau de la Colombie-Britannique.

Ce réseau permettra non seulement d'accélérer la mise au point et l'adoption de technologies propres, mais aussi d'ouvrir de nouveaux marchés et d'attirer des talents de classe mondiale dans la province. Ce projet devrait stimuler la croissance du secteur des technologies propres de la Colombie-Britannique, créant 240 emplois et attirant 280 millions de dollars d'investissements. En plus des retombées économiques substantielles, le projet a pour objectif de réduire de 125 kilotonnes les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre la carboneutralité à l'échelle nationale d'ici 2050. En Colombie-Britannique, PacifiCan investit dans la mise au point et l'adoption de solutions de technologies propres pour l'aider à atteindre cet objectif.

Citations

« Le monde se dirige vers des technologies plus propres, et le Canada a l'occasion d'être un véritable chef de file mondial - en créant de bons emplois pour les Canadiens tout en aidant la planète à atteindre les objectifs en matière de changement climatique et d'autres objectifs environnementaux. Le soutien de PacifiCan dans ce projet avec Foresight Canada est une étape importante de la création de solutions environnementales ici en Colombie-Britannique. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Une économie durable et propre pour notre avenir est une priorité pour tous les Britanno-Colombiens, mais la mise au point et l'introduction de la technologie nécessaire peuvent représenter un défi pour les entreprises, les chercheurs et les innovateurs. Pour y remédier, un nouveau Network Net Zero Innovation (Réseau d'innovation carboneutre) aidera à soutenir l'adoption et la croissance des technologies propres en Colombie-Britannique. Cette initiative nous permettra d'atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de stimuler la croissance économique et d'améliorer la compétitivité industrielle, positionnant ainsi la Colombie-Britannique comme un chef de file mondial en matière de technologies énergétiques propres. »

- Adam Walker, secrétaire parlementaire pour l'économie durable.

« Foresight Canada est ravie de lancer le BC Cleantech Innovation Network grâce au financement essentiel de PacifiCan, de la Province et d'autres partenaires. Ce projet fera passer l'innovation en matière de technologies propres en Colombie à l'étape suivante, permettant à des entreprises axées sur le climat et à des chefs de file de l'industrie de toutes les régions et de tous les secteurs de la province de mettre au point et de développer des solutions essentielles aux changements climatiques qui attirent des capitaux, créent des emplois verts, stimulent les exportations et accélèrent la durabilité de l'industrie nationale. Foresight est enthousiaste à l'idée de démontrer ce modèle en Colombie-Britannique, car ce sont des initiatives comme celle-ci qui accéléreront la transition écologique du Canada et ouvriront la voie à un avenir carboneutre pour notre pays. »

- Jeanette Jackson, directrice générale, Foresight Canada

Faits en bref

Foresight Canada rassemble les innovateurs, l'industrie, les investisseurs, le gouvernement et le milieu universitaire pour réagir à l'urgence climatique et soutenir la transition mondiale vers une économie verte.

Le BC Cleantech Innovation Network a été financé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PacifiCan. Ce programme vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, créant un écosystème qui inclut les groupes sous-représentés et qui permet à ces secteurs d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

PacifiCan est l'agence de développement régional du gouvernement du Canada consacrée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

