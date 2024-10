JASPER, AB, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Jasper, qui est un joyau incontestable du Canada, est une destination très prisée des Canadiens et des touristes internationaux. En raison de sa proximité avec des montagnes majestueuses et des lacs d'un bleu limpide, Jasper attire chaque année plus de deux millions de visiteurs de partout au Canada et du monde entier. Les feux incontrôlés de cet été ont eu un effet dévastateur sur l'économie de Jasper et de la région qui repose sur le tourisme. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a pris et continue de prendre des mesures pour aider cette ville à se rétablir et permettre à son industrie du tourisme de revenir en force.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a annoncé aujourd'hui, en compagnie de la présidente-directrice générale de Destination Canada, Marsha Walden; du ministre du Tourisme et des Sports de l'Alberta, l'honorable Joseph Schow; du maire de Jasper, Richard Ireland; du président-directeur général de Travel Alberta, David Goldstein; et du président-directeur général de Tourism Jasper, Tyler Riopel, un soutien de 3 millions de dollars du gouvernement du Canada pour aider l'industrie touristique de Jasper et de la région à se rétablir, à se reconstruire et à reprendre sa place sur la scène mondiale. Cela se concrétisera dans le cadre d'une collaboration entre Destination Canada et Travel Alberta, qui harmoniseront leurs stratégies de marketing pour mettre en vedette l'une des plus belles expériences qu'offre le Canada.

Les principales initiatives de marketing mises de l'avant par Destination Canada sont les suivantes :

investissement dans des campagnes de marketing saisonnières dirigées par Destination Canada, en collaboration avec Travel Alberta, qui mettent l'accent sur les États-Unis, le principal marché des arrivées internationales au Canada ;

; co-investissement dans des occasions de programmes de marketing dirigées par Destination Canada, qui mettent l'accent sur d'autres marchés clés, comme le Royaume-Uni, la France , l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et le Mexique;

, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et le Mexique; organisation, en collaboration avec Travel Aberta et Tourism Jasper, du plus grand événement médiatique mondial sur le tourisme en septembre 2025, à Jasper , au Canada -- événement qui servira de plate-forme pour resserrer les relations entre des représentants de plus de 80 médias de voyage de premier plan du monde entier et de l'industrie canadienne du tourisme;

, au -- événement qui servira de plate-forme pour resserrer les relations entre des représentants de plus de 80 médias de voyage de premier plan du monde entier et de l'industrie canadienne du tourisme; mise à contribution du Fonds d'attraction de congrès internationaux de Destination Canada, qui est assorti d'une enveloppe de 50 millions de dollars.

Ces investissements majeurs s'ajoutent au soutien important déjà annoncé par le gouvernement du Canada pour Jasper. Le tout a commencé par l'appel lancé aux Forces armées canadiennes pour lutter contre les feux incontrôlés en juillet. Puis, pour permettre à la relance de commencer à Jasper, le gouvernement a annoncé qu'il allait égaler les dons et s'assurer que les résidents reçoivent les prestations et les services nécessaires. Une fois la reconstruction de la ville commencée, le gouvernement a rapidement changé son approche pour redonner à la municipalité la direction de cet effort. Un comité spécial du Cabinet, dirigé par l'honorable Randy Boissonnault, était mandaté pour mener à bien ces efforts.

L'annonce d'aujourd'hui se situe dans la foulée de la réunion annuelle du Conseil canadien des ministres responsables du tourisme, qui avait lieu cette année à Banff, en Alberta, réunion qui était coprésidée par la ministre Ferrada et le ministre Schow, et de leur visite subséquente de la région. Lors de la réunion, les ministres responsables du tourisme à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale ont discuté des défis auxquels se heurte le secteur du tourisme et des possibilités qui s'offrent aux divers ordres de gouvernement de soutenir la croissance dans ce secteur.

Citations

« Les feux incontrôlés qui ont ravagé l'Ouest du Canada ont eu des effets dévastateurs sur les communautés qui, comme Jasper, comptent sur le tourisme pour stimuler leur économie. J'ai confiance que grâce à leurs efforts concertés avec des partenaires comme Destination Canada et Travel Alberta, la municipalité et la région retomberont vite sur leurs pieds pour accueillir des événements de calibre mondial et des visiteurs d'ici et d'ailleurs. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« Nous avons pris les dispositions nécessaires pour aider Jasper et la région à se remettre de cette catastrophe dévastatrice. Il faut savoir effectuer des investissements judicieux dans des moments comme celui-ci. Les co-investissements que nous avons réalisés vont nous permettre d'accroître nos efforts de marketing et d'atteindre plus efficacement nos principaux marchés. Travel Alberta a été un partenaire clé de notre campagne internationale de l'hiver dernier. Cette campagne, qui a généré un retour sur investissement de 28:1, nous montre à quel point la collaboration peut être efficace. De concert avec Travel Alberta, nous travaillerons fort pour attirer les visiteurs étrangers vers l'une des destinations les plus emblématiques de notre pays. »

- La présidente-directrice générale de Destination Canada, Marsha Walden

Liens connexes

Restez branchés, Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 613-327-5918, Marie-Justine.TorresAmes@ised- isde.gc.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]