Le gouvernement du Canada annonce un financement complémentaire pour la relance sécuritaire au Yukon

OTTAWA, ON, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces et les territoires pour s'assurer que les mécanismes de soutien essentiels sont en place pour continuer à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, ainsi que pour veiller à ce que les administrations disposent de ce dont elles ont besoin pour relancer leur économie de façon graduelle et sécuritaire.

Dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent que les petites administrations sont confrontées à des défis et des situations qui leur sont propres.

Aujourd'hui, le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc, a annoncé un financement complémentaire de plus de 12,4 millions de dollars pour le Yukon. Cet investissement - un financement complémentaire attribué en vertu de l'Accord sur la relance sécuritaire - contribuera à renforcer le soutien offert aux habitants du Yukon, en particulier les personnes les plus vulnérables, dans le cadre de la réponse nationale à la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement du Canada investit également jusqu'à 7 millions de dollars pour les transporteurs aériens du territoire. Le soutien visant l'amélioration des services aériens permettra de garantir que la nourriture, le matériel et les médicaments sont livrés de manière fiable et rapide aux personnes vivant dans les communautés éloignées.

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral travaille main dans la main avec les territoires et les provinces. Nous savons que le Yukon est confronté à des défis uniques en raison de la COVID-19 et nous continuerons de travailler de près avec le gouvernement territorial afin d'offrir le financement et le support nécessaire pour répondre à ces besoins. Nous allons continuer de nous assurer que personne n'est laissé derrière pendant que nous bâtissons un Canada plus fort et plus résilient. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Les transporteurs aériens sont d'une importance cruciale pour assurer le bien-être et la subsistance des gens qui vivent dans des communautés isolées. Le financement accordé aux transporteurs aériens pour permettre au gouvernement du Yukon d'assurer le maintien des déplacements essentiels et la livraison des biens indispensables montre encore une fois la volonté de notre gouvernement d'assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens durant cette pandémie. »

- L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« Le gouvernement a travaillé avec les territoires pour discuter des besoins particuliers et essentiels des résidents du Nord. Ces mesures de soutien permettront aux résidents du Yukon d'avoir ce dont ils ont besoin pour traverser la pandémie de COVID-19. Qu'il s'agisse de l'accès aux services de santé ou du maintien de la chaîne d'approvisionnement par le biais d'une aide aux transporteurs aériens, nous agissons pour aider les résidents du Nord lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Ces fonds permettront d'aider les Yukonnais et d'assurer la liaison entre les comités pendant que nous nous efforçons tous d'assurer la sécurité du territoire. Nous remercions le gouvernement fédéral pour ses contributions financières soutenues qui tiennent compte de nos besoins uniques et nous sommes impatients de tenir d'autres discussions concernant la poursuite de ce soutien. »

- L'honorable Sandy Silver, premier ministre du Yukon

« J'apprécie réellement que le gouvernement fédéral continue d'aider des milliers de résidents du Yukon, soit individuellement ou via les nombreuses aides aux entreprises. Mais beaucoup de travail essentiel reste devant nous, que nous pourrons accomplir grâce à ce financement additionnel, pour continuer d'aider les plus vulnérables, et maintenir le lien névralgique que Air Nord continue de nous fournir. »

- Larry Bagnell, député du Yukon

FICHE D'INFORMATION

Des fonds complémentaires pour la relance sécuritaire accordés aux Territoires du Nord‑Ouest, au Yukon et au Nunavut

Lorsque l'Accord sur la relance sécuritaire a été peaufiné en juillet, les premiers ministres ont reconnu que les petites administrations sont confrontées à des défis et des situations qui leur sont propres. Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir un soutien supplémentaire aux territoires.

Dans le cadre de cet accord, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut recevront des fonds complémentaires de plus de 37 millions de dollars pour renforcer les systèmes de soins de santé et soutenir les communautés éloignées. Ces services et mécanismes de soutien peuvent comprendre des centres d'isolement, une formation du personnel au contrôle et à la prévention des infections, un soutien aux refuges communautaires, ainsi qu'une aide pour couvrir l'augmentation des coûts opérationnels.

Ce financement est attribué selon la formule adoptée pour le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral et augmente le poids démographique de chacun des territoires pour le faire passer à 0,75 %.

En outre, les territoires recevront jusqu'à 41,41 millions de dollars pour aider les transporteurs aériens à assurer un service aérien fiable vers les communautés éloignées. Cette somme s'ajoute à l'investissement de 17,3 millions de dollars pour les transporteurs aériens du Nord annoncé le 14 avril, et elle constitue une partie du financement de 75 millions de dollars annoncé le 6 août, qui vise à appuyer l'accès par voie aérienne essentiel aux communautés éloignées du Nord.

Les paiements complémentaires ont été effectués le 30 septembre 2020, en même temps que le premier paiement effectué en vertu de l'Accord sur la relance sécuritaire.

Faits en bref

Le 16 juillet, le gouvernement du Canada a annoncé l'Accord sur la relance sécuritaire, un investissement de plus de 19 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie en toute sécurité.

a annoncé l'Accord sur la relance sécuritaire, un investissement de plus de 19 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie en toute sécurité. Dans le cadre de sa collaboration constante avec les gouvernements territoriaux et en soutien à ceux-ci, le gouvernement du Canada a récemment augmenté les limites d'emprunt des trois territoires.

a récemment augmenté les limites d'emprunt des trois territoires. En avril, le gouvernement du Canada a annoncé une aide d'environ 130 millions de dollars pour aider à répondre aux besoins immédiats du Nord en matière de santé, d'économie et de transport.

