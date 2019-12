Le gouvernement du Canada annonce un appui pour les économies d'énergie à l'Université de Calgary

CALGARY, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Les Canadiens subissent directement les répercussions des changements climatiques et leurs coûts. En travaillant ensemble, nous pouvons prendre des mesures contre les changements climatiques de façon à ce que tous les Canadiens en bénéficient. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les entreprises, les universités et les collèges, les organismes sans but lucratif et tous les Canadiens afin de réduire la pollution, de protéger notre santé et de diminuer le coût de la vie.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui le soutien au projet d'économie d'énergie à l'Université de Calgary. L'Université de Calgary recevra jusqu'à 8,5 millions de dollars pour des rénovations au campus Foothills et au campus principal de l'Université, afin de mettre en œuvre des contrôles numériques, l'éclairage à DEL et la récupération de chaleur qui permettront de réduire la consommation d'énergie dans les laboratoires et les bâtiments médicaux.

Le financement provient du volet des champions du fonds Défi pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui investit dans des projets visant à réduire la pollution par le carbone, à économiser de l'argent et à créer de bons emplois.

Grâce à son plan climatique, le Canada est en voie de réaliser la plus grande réduction des émissions de carbone de son histoire. Ce plan comprend plus de 50 mesures, notamment l'investissement dans l'énergie propre et l'innovation, le développement de plus de 1 200 projets de transport en commun dans l'ensemble du pays, et la mise en place d'une tarification de la pollution par le carbone afin qu'il ne soit plus gratuit de polluer.

Citations

« Les Canadiens de tout le pays proposent des solutions novatrices et abordables pour accroître l'efficacité énergétique et réduire les émissions, ce qui génère des économies d'argent pour la population et favorise la création de bons emplois. En investissant dans ces projets, d'un océan à l'autre, le gouvernement du Canada veille à ce que nous soyons bien positionnés pour réussir sur le marché mondial de 26 mille milliards de dollars des solutions propres et pour créer de bons emplois pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cet investissement important du gouvernement du Canada renforce l'engagement de l'Université de Calgary à bâtir une économie à faibles émissions de carbone et à croissance propre. Avec cette aide gouvernementale, nous prévoyons réduire de près de 13 000 tonnes nos émissions annuelles de gaz à effet de serre. Grâce à un investissement total de 18 millions de dollars, dont jusqu'à 8,5 millions apportés par le gouvernement du Canada, l'Université de Calgary améliorera la qualité de ses installations de recherche et d'enseignement, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions du Canada. »

- Ed McCauley, recteur et vice-chancelier, Université de Calgary

Faits en bref

Le volet Défi du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important du plan d'action sur les changements climatiques du Canada . Il contribue à mettre le Canada sur la voie d'atteindre et de dépasser son objectif de l'Accord de Paris pour 2030.

. Il contribue à mettre le sur la voie d'atteindre et de dépasser son objectif de l'Accord de pour 2030. Dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le pourcentage maximal de l'ensemble des coûts du projet auquel le gouvernement fédéral peut contribuer varie selon le bénéficiaire final du financement. La valeur maximale de la part fédérale pour ces bénéficiaires précis est la suivante :

25 p. 100 pour les entreprises



40 p. 100 pour les municipalités



40 p. 100 pour les organismes sans but lucratif



50 p. 100 pour les gouvernements provinciaux



75 p. 100 pour les gouvernements territoriaux



75 p. 100 pour les collectivités et organisations autochtones

Liens connexes



Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca