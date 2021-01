OTTAWA, ON, le 21 janv. 2021 /CNW/ - Les aliments traditionnels sont des éléments importants de la culture et de l'alimentation des peuples autochtones et des habitants du Nord. Il est nécessaire que les populations autochtones et les scientifiques travaillent de concert pour mieux comprendre les niveaux de contaminants dans ces aliments et mettre en œuvre des solutions élaborées conjointement pour réduire l'exposition à ces contaminants.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, a lancé l'appel de propositions de 2021-2022 pour la recherche, la surveillance et les activités liées aux contaminants qui proviennent d'autres régions du monde et qui sont transportés par les courants atmosphériques et marins vers le Nord et l'Arctique canadiens.

En vertu du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord, le gouvernement du Canada accorde un million de dollars en 2021-2022 pour financer de nouveaux projets axés sur la surveillance et la recherche environnementales et communautaires, la recherche en santé ainsi que les activités de renforcement des capacités, de communication et de sensibilisation. Seront également visés les projets visant à combler les lacunes en matière de connaissances liées à la pollution par le plastique dans les régions du Nord et de l'Arctique du Canada dans le cadre du Programme scientifique canadien sur les plastiques.

L'année des projets 2021-2022 marque le 30e anniversaire du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord. Une grande partie de notre compréhension actuelle du problème des contaminants dans le Nord et l'Arctique canadiens, qui constitue une base essentielle pour les mesures internationales visant à réduire ou à éliminer les sources mondiales de ces polluants, est attribuable aux résultats de projets et de partenariats entre chercheurs, partenaires autochtones et communautés du Nord depuis 30 ans.

Au cours de l'année 2020-2021, on a retenu 68 projets à financer au titre du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord. Ces projets nous permettent de mieux connaître les concentrations de contaminants transportés sur de longues distances dans les aliments traditionnels et les effets possibles de ces contaminants sur la santé animale et humaine. Les résultats de projets comme ceux-ci aident les décideurs, les citoyens et les communautés à déterminer le degré de salubrité des aliments traditionnels, qui jouent un rôle important dans la santé et le bien-être des habitants du Nord.

On encourage les membres des communautés et les gouvernements autochtones et territoriaux à travailler en partenariat avec les scientifiques des universités et du gouvernement fédéral pour présenter des propositions. Les demandeurs ont jusqu'au 15 février 2021 pour soumettre leurs propositions. Les projets qui recevront un financement seront annoncés au cours de l'été 2021.

Citations

« Depuis 30 ans, le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord collabore avec les communautés nordiques pour recueillir des données inestimables sur les écosystèmes du Nord et de l'Arctique. Grâce à ce nouvel appel de propositions, le Programme poursuivra son engagement à l'égard de la recherche et de l'analyse concertées, qui utilisent des méthodes scientifiques et des connaissances autochtones, en mesurant les concentrations et les effets des contaminants, en en rendant compte et en informant les communautés locales, nationales et internationales à ce sujet. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord appuie la recherche et la surveillance liées aux contaminants qui proviennent d'autres régions du monde et qui sont transportés par les courants atmosphériques et marins vers l'Arctique. Parmi ces contaminants, mentionnons les polluants organiques persistants (POP), les métaux lourds (particulièrement le mercure) et d'autres contaminants, comme les microplastiques, qui sont préoccupants pour les régions arctiques.

Les propositions de financement sont soumises à un rigoureux examen technique, social et culturel réalisé en coordination avec des experts en la matière ainsi que des habitants du Nord et des Autochtones membres de comités régionaux du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut , du Nunavik et du Nunatsiavut.

, des Territoires du Nord-Ouest, du , du Nunavik et du Nunatsiavut. Les projets sont effectués en partenariat avec les ministères fédéraux à vocation scientifique, les gouvernements et les organismes autochtones et territoriaux, le milieu universitaire et les chercheurs en milieu communautaire.

