OTTAWA, ON, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, Neil Ellis, a annoncé aujourd'hui un financement pouvant s'élever à 2,1 millions de dollars au total dans le cadre de l'Initiative sur les systèmes agricoles et alimentaires autochtones (ISAAA) pour soutenir trois nouvelles initiatives communautaires.

L'Indian Agricultural Program of Ontario, situé à Stirling, en Ontario, recevra jusqu'à 999 900 $ pour offrir des services de vulgarisation agricole adaptés à la culture et des services-conseils aux entreprises en Ontario et dans trois provinces de l'Ouest (Saskatchewan, Colombie-Britannique et Alberta). Le projet vise à encourager l'engagement et l'acquisition de compétences en agriculture primaire au sein des communautés des Premières Nations au moyen de services de vulgarisation agricole et de services-conseils aux entreprises, afin de soutenir la sensibilisation et la participation aux programmes offerts dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) recevra un peu plus d'un million de dollars afin de mener un projet pilote de trois ans qui consiste à cultiver des plantes et des aliments traditionnels autochtones dans un jardin communautaire ainsi que dans une serre toutes saisons située sur le toit du nouveau siège social de l'AFAC à Gatineau, au Québec. La serre assurera un approvisionnement en médicaments, en herbes et en fruits et légumes tout au long de l'année pour la cuisine commerciale de l'AFAC, qui sert le personnel responsable de la formation et des ateliers de l'AFAC, offre une formation culinaire aux femmes autochtones et approvisionne le café de l'AFAC dont les profits soutiennent les activités de l'AFAC.

La Wikwemikong Development Commission a reçu 49 500 $ pour concevoir à Wikwemikong un espace physique qui soutiendra l'agrotourisme autochtone. Le projet comprend notamment la promotion et la valorisation des produits locaux, la promotion du transfert des connaissances en matière de pratiques agricoles et culinaires autochtones et un soutien accru pour les agriculteurs, les cueilleurs et les producteurs autochtones de l'île Manitoulin.

Dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques, l'Initiative sur les systèmes agricoles et alimentaires autochtones vise à accroître les possibilités de développement économique des peuples et des communautés autochtones au Canada. L'initiative appuiera les communautés et les entrepreneurs autochtones qui sont prêts à lancer des projets de systèmes alimentaires et agricoles ainsi que ceux et celles qui veulent renforcer leur capacité à participer au secteur agricole et agroalimentaire canadien.

« Notre gouvernement reconnaît le travail des agriculteurs et des entrepreneurs alimentaires autochtones qui s'efforcent de soutenir leurs communautés durant la pandémie. Dans un esprit de respect et de partenariat, nous continuerons de faire des investissements et de créer des chances égales pour les peuples autochtones dans le secteur agricole. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Semaine de l'agriculture en Ontario est une excellente occasion de célébrer les bonnes choses qui sont cultivées et produites dans notre province et les gens qui travaillent sans relâche pour nous les offrir. C'est aussi une occasion de reconnaître le travail accompli grâce à des initiatives comme celles-ci pour multiplier les débouchés pour les femmes, les hommes et les jeunes autochtones - de l'agriculture aux jardins communautaires en passant par les entrepreneurs du secteur alimentaire. »

- Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'Indian Agricultural Program of Ontario, l'Association des femmes autochtones du Canada et la Wikwemikong Development Commission travaillent d'arrache-pied pour soutenir les communautés et les entrepreneurs autochtones. Grâce au soutien de l'Initiative fédérale sur les partenariats stratégiques, ces organisations pourront réaliser des projets qui permettront de développer des compétences précieuses, d'offrir une formation pratique et de transférer des connaissances traditionnelles. Notre gouvernement est heureux d'appuyer ces projets aujourd'hui et de poursuivre les travaux importants avec les partenaires pour soutenir les possibilités de développement économique des Autochtones. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« Grâce à l'Initiative sur les systèmes agricoles et alimentaires autochtones, Agriculture et Agroalimentaire Canada a franchi une étape importante pour soutenir les communautés et les producteurs des Premières Nations dans le secteur agricole canadien. En travaillant avec nos homologues de l'Ouest - SIEF, IBC et FNAA, nous financerons des projets qui permettront d'offrir des services de vulgarisation agricole et des services-conseils aux entreprises, ainsi que des initiatives liées au Partenariat canadien pour l'agriculture, des éléments essentiels pour accroître les débouchés et la participation des Premières Nations dans le secteur agricole. »

- Amanda Ioannou, présidente, Indian Agriculture Program of Ontario

« Grâce à ce projet de serre novateur, les femmes autochtones et des personnes de diverses identités de genre transmettront leur savoir traditionnel sur les aliments et les médicaments. Notre but ultime est de permettre aux communautés autochtones de partout au pays de cultiver leurs propres aliments et d'avoir à nouveau accès à des aliments abordables, nutritifs et salubres. Nous remercions Agriculture et Agroalimentaire Canada pour son soutien à notre projet novateur de serre autochtone. »

- Lynne Groulx, directrice générale, Association des femmes autochtones du Canada

« Enaadmaagehjik est reconnaissant de la contribution à l'appui de l'objectif de Wikwemikong Tourism de créer des expériences de tourisme culinaire autochtone de qualité dans l'île Manitoulin et la région de Killarney. »

- Luke Wassegijig, directeur, Wikwemikong Tourism

En 2016, 15 765 personnes de la population agricole du Canada s'identifiaient comme Autochtones (2,7 % de la population agricole). Les exploitants agricoles autochtones représentaient 5 160 (1,9 %) des 270 720 exploitants agricoles au Canada ; ils étaient particulièrement nombreux dans l'Ouest canadien. (Statistique Canada)

s'identifiaient comme Autochtones (2,7 % de la population agricole). Les exploitants agricoles autochtones représentaient 5 160 (1,9 %) des 270 720 exploitants agricoles au ; ils étaient particulièrement nombreux dans l'Ouest canadien. (Statistique Canada) L'ISAAA est une initiative quinquennale (2018-2023) menée conjointement avec le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques, une initiative horizontale innovante visant à stimuler la participation des Autochtones à la croissance économique. Le financement offert dans le cadre de l'ISAAA appuiera les communautés et les entrepreneurs autochtones qui sont prêts à lancer des projets de systèmes alimentaires et agricoles ainsi que ceux et celles qui veulent renforcer leur capacité à participer au secteur.

L'Indian Agricultural Program of Ontario est une société sans but lucratif des Premières Nations qui fournit aux communautés des Premières Nations un soutien financier et une formation aux agriculteurs et aux agroentreprises autochtones.

est une société sans but lucratif des Premières Nations qui fournit aux communautés des Premières Nations un soutien financier et une formation aux agriculteurs et aux agroentreprises autochtones. Fondée en 1974, l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est un organisme qui a pour objectif commun d'améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien-être socioéconomique, culturel et politique des femmes des Premières Nations, des Métisses et des Inuites. L'AFAC est un regroupement de treize organisations de femmes autochtones du Canada .

(AFAC) est un organisme qui a pour objectif commun d'améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien-être socioéconomique, culturel et politique des femmes des Premières Nations, des Métisses et des Inuites. L'AFAC est un regroupement de treize organisations de femmes autochtones du . Situé sur la péninsule orientale de l'île Manitoulin, le territoire non cédé de Wikwemikong abrite la plus grande communauté anishinabek de l'île.

