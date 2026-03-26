L'investissement de PrairiesCan appuie un programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires

SASKATOON, SK, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les entrepreneurs noirs des Prairies et de l'ensemble du Canada sont confrontés à des obstacles systémiques en matière de financement, de mentorat et de réseautage, ce qui limite souvent les occasions de démarrage et de croissance de leurs entreprises.

Le gouvernement du Canada annonce son soutien aux entrepreneurs noirs de la Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Bâtir un Canada fort, c'est faire en sorte que chacun puisse contribuer à la croissance du pays et en profiter. C'est pourquoi l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de 780 000 $ à Saskatoon Black Business Network Inc. (SBBN) pour la mise en œuvre d'un programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires en Saskatchewan. Cet investissement aidera le SBBN à organiser, au cours des cinq prochaines années, le Salon des entreprises noires de Saskatoon, les concours de présentation, les programmes de mentorat et les événements de réseautage.

Le Salon des entreprises noires met de l'avant les entrepreneurs noirs exceptionnels de la Saskatchewan et permet aux entreprises appartenant à des Noirs de présenter leurs produits et services, de créer des liens concrets et d'accéder à des ressources nécessaires au développement de leurs entreprises. De plus, le SBBN organisera des événements de réseautage trimestriels chaque année à Saskatoon, Regina, Prince Albert et North Battleford ainsi que virtuellement pour optimiser l'accessibilité et la participation des communautés.

Investir dans des organismes dirigés par des Noirs qui appuient les entrepreneurs renforce les économies locales, accroît les possibilités pour les entreprises appartenant à des Noirs et contribue à bâtir une économie canadienne plus inclusive, plus résiliente et plus forte.

Citations

« Les entrepreneurs noirs contribuent à bâtir une Saskatchewan et un Canada plus forts. Par l'intermédiaire de PrairiesCan, le nouveau gouvernement du Canada épaule les entrepreneurs noirs en leur offrant les outils dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises, réussir et créer des emplois de qualité au sein de nos communautés. Quand davantage de personnes peuvent apporter pleinement leur contribution à notre économie, la Saskatchewan et le Canada s'en trouvent renforcés. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les entrepreneurs noirs et les entreprises appartenant à des Noirs jouent un rôle de premier plan dans l'économie de la Saskatchewan. Grâce à leur énergie et leur détermination uniques, nos communautés sont plus résilientes et plus inclusives. Je suis fier que notre gouvernement fédéral collabore avec des organismes comme le Saskatoon Black Business Network pour éliminer les obstacles et offrir un soutien et des occasions des partenariats, afin que davantage d'entrepreneurs de la Saskatchewan, quelle que soit leur origine, puissent avoir une chance équitable de réussir. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État - Développement rural

« Le Canada a besoin de la participation pleine et égale de chacun pour bâtir l'économie la plus forte du G7. Les entrepreneurs noirs créent des emplois et renforcent les communautés de la Saskatchewan et du Canada. Grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, notre gouvernement fait tomber les barrières, débloque des capitaux et veille à ce que davantage d'entrepreneurs disposent des outils et des occasions dont ils ont besoin pour prospérer. »

-L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Nous sommes profondément reconnaissants au gouvernement du Canada et à PrairiesCan pour cet investissement transformateur. Cet investissement représente plus qu'un simple financement : c'est un engagement en faveur de l'équité, des possibilités, et du potentiel inexploité de l'entrepreneuriat des communautés noires. Au SBBN, nous sommes fiers de diriger des programmes qui permettent aux entrepreneurs de développer leurs activités, d'accéder à de nouveaux marchés et de prospérer. Ce soutien aura des répercussions dans toutes les communautés de la Saskatchewan. »

-Tosin Fetuga et John Owojori, cofondateurs du Saskatoon Black Business Network Inc.

Faits en bref

La troisième édition annuelle du Salon des entreprises noires de Saskatoon se tiendra le 28 mars 2026.

Le Salon accueille généralement plus de 120 exposants mettant en valeur diverses entreprises appartenant à des Noirs et une variété de produits et attire plus de 700 participants.

Le programme de mentorat du SBBN aidera jusqu'à 60 mentorés sur une période de cinq ans.

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) est mis en place en collaboration avec la communauté des gens d'affaires noirs afin de contribuer à éliminer les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs issus de la communauté noire. Il est mis en œuvre par PrairiesCan pour les trois provinces des Prairies.

La période d'inscription au Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) est maintenant terminée, et tous les projets doivent être achevés avant le 31 mars 2030.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Secrétaire de presse, Bureau de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]