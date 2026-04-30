EDMONTON, AB, le 30 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), soulignera la mise à jour économique du printemps du gouvernement du Canada en mettant l'accent sur les mesures visant à renforcer et à accélérer les systèmes de formation dans les métiers spécialisés et d'apprentissage au Canada.

La ministre Olszewski soulignera les mesures de la mise à jour économique du printemps à l’appui des métiers spécialisés et des travailleurs de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Les mesures relatives aux métiers spécialisés annoncées dans la mise à jour économique du printemps aideront les Albertains à accéder à la formation dont ils ont besoin pour obtenir de bons emplois, tout en veillant à ce que le Canada dispose des travailleurs dont il a besoin pour bâtir un avenir sûr et souverain.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre à des questions.

Date :

le vendredi 1er mai 2026

Heure :

9 h 45 (HR)

Endroit :

Carpenters' Regional Council

15210 123 avenue NO

Edmonton (Alberta)

Carte

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski a été assermentée au poste de ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781