Aujourd'hui, la députée d'Oakville-Nord-Burlington et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, M me Pam Damoff, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, s'est jointe à M. Matt Jamieson, président et chef de la direction de l'organisation Six Nations of the Grand River Development Corporation, pour annoncer un financement d'environ 349 000 dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone.

L'organisation mettra en place un projet de facturation nette de l'énergie solaire produite par un système photovoltaïque de 214 kW installé dans la salle de bingo communautaire afin de réduire sa consommation électrique et ses émissions de gaz à effet de serre. Ce projet contribuera à l'établissement d'une installation carboneutre tout en améliorant les infrastructures locales d'énergie propre pour la communauté des Six Nations.

Le financement provient du volet des partenariats du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui permet d'investir dans des projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à faire économiser de l'argent et à créer de bons emplois.

Le plan climatique renforcé du Canada propose des étapes à franchir pour réaliser des réductions d'émissions partout au pays. Ces initiatives permettront de rendre les communautés plus propres et plus saines en contribuant à réduire le gaspillage d'énergie et en investissant dans des projets d'énergie renouvelable.

Citations

« Dans la lutte contre les changements climatiques, les communautés autochtones sont sur la ligne de front. C'est pourquoi nous sommes heureux d'apporter notre soutien au projet d'énergie solaire des Six Nations de Grand River. Ce projet mettra en valeur la communauté comme une championne de l'énergie en faisant de sa salle de bingo un lieu carboneutre. Grâce aux initiatives locales de ce type, nous pourrons laisser à nos enfants un monde plus vert et plus prospère. »

- Pam Damoff, députée d'Oakville-Nord-Burlington et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement du Canada est fier d'aider financièrement l'organisation Six Nations of the Grand River Development Corporation pour qu'elle puisse apporter des améliorations à sa salle de bingo qui permettront de faire une véritable différence dans la communauté en contribuant à réduire la pollution et les coûts liés à l'énergie. Le gouvernement continuera à aider les communautés autochtones à faire la transition vers les énergies propres et à s'adapter aux réalités d'un climat changeant. Ensemble, nous préparons un avenir plus propre et plus sain pour les générations à venir. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes très fiers que ce nouveau projet stimulant soit en cours. L'installation de panneaux solaires contribuera à faire évoluer notre salle de bingo vers une installation carboneutre et mettra en valeur notre engagement à développer des infrastructures d'énergie propre. De la main-d'œuvre des Six Nations sera mobilisée pour la construction du projet, ce qui créera des possibilités d'apprentissage à l'interne et favorisa la croissance économique des Six Nations, tout en contribuant de façon positive à la protection de l'environnement. »

- Matt Jamieson, président et chef de la direction, Six Nations of the Grand River Development Corporation

« Dans le secteur de l'énergie d'aujourd'hui, les communautés ont l'occasion d'apporter des solutions qui contribuent à assurer un approvisionnement en électricité fiable en Ontario. Il s'agit d'un bon exemple de projet communautaire qui répond aux besoins locaux en matière d'énergie et qui accroît la capacité en vue des projets novateurs à venir. »

- Terry Young, président et chef de la direction par intérim de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario

Faits en bref

Brant Renewable Energy, une entreprise possédée en propriété exclusive du comté de Brant, qui est voisin de la communauté des Six Nations, a obtenu le mandat d'élaborer le projet d'énergie solaire en ayant recours à 50 % de la main d'œuvre des Six Nations.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui comprend le volet des partenariats, occupe une grande place dans le plan de lutte contre les changements climatiques du Canada en aidant le pays à se positionner en vue de dépasser la cible qu'il s'est fixée au titre de l'Accord de Paris pour 2030.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets d'efficacité énergétique dans les provinces et les territoires de l'ensemble du Canada, ce qui contribuera à réduire la facture d'énergie des Canadiens et des entreprises.

, ce qui contribuera à réduire la facture d'énergie des Canadiens et des entreprises. Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone s'adressait à un vaste éventail d'innovateurs de partout au pays, qui mettent de l'avant des solutions intelligentes et efficaces sur le plan énergétique pour leur communauté. Le programme permet de soutenir des projets qui mettent à profit l'ingéniosité afin de réduire les émissions et de stimuler une croissance propre.

