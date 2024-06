OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les fonctionnaires chargés de protéger la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Qu'il s'agisse des pompières et pompiers qui sont confrontés à des feux de forêt, du personnel paramédical qui aide à assurer la sécurité des collectivités ou des agentes et agents des services frontaliers qui assurent la circulation sécuritaire des personnes et des produits à la frontière, ces effectifs de première ligne jouent un rôle crucial et méritent un régime de pension qui reflète la nature exigeante de leurs responsabilités en matière de sûreté et de sécurité.

Le 21 décembre 2023, j'ai reçu une recommandation du Comité consultatif sur la pension de la fonction publique concernant l'élargissement de l'admissibilité à la retraite anticipée pour certains groupes professionnels qui font la promotion de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Ces dispositions permettraient de prendre une retraite après 25 ans de service sans réduction de la pension, ce qui est déjà offert aux fonctionnaires de première ligne du Service correctionnel du Canada. Les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada bénéficient également de dispositions similaires.

Aujourd'hui, après mûre réflexion, j'annonce qu'à l'automne 2024, le gouvernement du Canada présentera des modifications législatives visant à élargir l'admissibilité à une retraite anticipée spécifiquement aux fonctionnaires de première ligne des groupes suivants :

Pompières et pompiers (gouvernements fédéral et territoriaux)

Personnel paramédical (gouvernements territoriaux)

Fonctionnaires des services correctionnels (gouvernements territoriaux)

Agentes et agents des services frontaliers (gouvernement fédéral)

Agentes et agents de protection parlementaire (gouvernement fédéral)

Techniciennes et techniciens en recherche et sauvetage (gouvernement fédéral)

Les modifications proposées permettraient d'harmoniser la façon dont le régime de retraite reconnaît la nature exigeante des tâches quotidiennes des membres de ces groupes professionnels, qui jouent un rôle essentiel dans la promotion et la protection de la sécurité et de la sûreté des Canadiens et des Canadiennes.

Le gouvernement du Canada valorise la contribution continue de ces fonctionnaires de première ligne et de l'ensemble de la fonction publique. Nous voulons travailler avec toutes les parties pour adopter le plus rapidement possible les modifications nécessaires.

Les faits en bref

Le régime de pension de la fonction publique fédérale, établi par la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), assure aux fonctionnaires de la fonction publique fédérale et de plus de 60 autres organisations participantes, y compris les 3 gouvernements territoriaux, un revenu payable à la retraite. Les prestations sont généralement basées sur le salaire, le service ouvrant droit à pension et l'âge du fonctionnaire.

En 2021, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a soumis, au nom de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), une proposition au Comité consultatif sur la pension de la fonction publique (CCPFP) afin d'examiner la possibilité d'élargir l'admissibilité à la retraite anticipée à d'autres groupes professionnels.

a soumis, au nom de l'Alliance de la fonction publique du (AFPC), une proposition au Comité consultatif sur la pension de la fonction publique (CCPFP) afin d'examiner la possibilité d'élargir l'admissibilité à la retraite anticipée à d'autres groupes professionnels. Le CCCFP est le comité créé en vertu de la LPFP pour consulter les personnes représentant les fonctionnaires et conseiller la présidente du Conseil du Trésor sur l'administration, la conception et le financement du régime de retraite. Le comité comprend des personnes qui représentent les fonctionnaires et les retraités et retraitées ainsi que l'employeur.

Pour toucher une pension sans réduction, la plupart des participantes et participantes du régime de retraite de la fonction publique fédérale devront toujours avoir au moins 60 ou 65 ans (selon la date d'adhésion) ou un âge inférieur avec 30 années de service ouvrant droit à pension.

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources : Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente, Bureau de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-543-7210; Relations avec les médias : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]