OTTAWA, ON, le 5 août 2021 /CNW/ - Documenter et faire connaître l'histoire et les contributions des peuples autochtones, y compris leur participation à l'histoire du Canada en temps de guerre, est un élément clé de la réconciliation.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 25 000 $ à la Nation dénée afin qu'elle puisse entreprendre l'importante tâche de documenter le rôle que les Dénés du Sahtu ont joué pendant la Seconde Guerre mondiale dans la construction du pipeline Canol, qui était alors un projet essentiel en temps de guerre.

La participation des Autochtones à l'histoire du Canada en temps de guerre a été généralement peu documentée. Le projet sur l'histoire du sentier Canol permettra de recueillir des récits sur le rôle essentiel que les Dénés ont joué dans le projet du pipeline pendant la Seconde Guerre mondiale et de faire connaître cet important pan de l'histoire aux Canadiens et aux visiteurs du monde entier. Le financement accordé aidera la Nation dénée à documenter dans leurs propres mots la contribution des Dénés du Sahtu, de sorte que leur histoire puisse s'inscrire dans l'expérience du sentier Canol.

« Je suis heureux d'appuyer l'important travail de la Nation dénée et je félicite le chef Yakeleya pour le leadership dont il a fait preuve dans le cadre de ce projet. L'effort de documentation et de communication de l'histoire du projet du pipeline Canol du point de vue des Autochtones est un élément clé de la réconciliation avec les Dénés. Ce projet dirigé par la communauté permettra de créer d'autres possibilités de développement économique, de favoriser le tourisme et de faire en sorte que les générations futures de Canadiens, ainsi que les visiteurs dans la région, puissent en apprendre davantage sur le rôle important que les Dénés ont joué dans la construction du pipeline Canol et l'histoire du sentier Canol. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Notre Nation dénée voue le plus grand des respects à ses membres qui ont travaillé sur le sentier Canol lors de la Seconde Guerre mondiale. Le savoir traditionnel de ces braves hommes et femmes peut finalement être reconnu grâce à ce financement en partenariat. Le financement offert par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada servira à honorer et à respecter la contribution des Dénés à la sécurité nationale, afin de rétablir les faits historiques de notre nation et de notre souveraineté. Nos hommes et nos femmes qui ont partagé leur connaissance du territoire ont joué un rôle crucial dans l'effort de guerre du Canada et des États-Unis. Extrêmement peu a été écrit sur la participation essentielle des Dénés à toutes les phases de développement du sentier. Les fonds versés serviront à raconter leurs histoires et à mettre en place un monument en leur honneur. Nous avons le privilège de corriger les livres d'histoire et de redorer le blason des aînés du sentier Canol, pour ceux qui sont toujours vivants et en mémoire des autres. Nos aînés sont prêts à raconter l'histoire importante et jamais partagée de la participation dénée à la construction du pipeline Canol; le financement de 25 000 $ constitue un premier pas important.

Le projet multimédia sur le sentier Canol reflétera le rôle important des Dénés dans le cadre du projet Canol. J'anticipe que notre jeunesse jouera un rôle essentiel. De plus, nous aspirons à travailler en collaboration à la construction de monuments commémoratifs à Norman Wells et au début du sentier Canol, sur le bord du fleuve Mackenzie. Ces efforts font foi de l'engagement de votre gouvernement à avancer sur la voie commune de la réconciliation. »

Norman Yakeleya

Chef national déné/Chef du bureau régional de l'Assemblée des Premières Nations des Territoires du Nord-Ouest

« Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada s'assure de préserver l'histoire du sentier Canol, en plus de reconnaître et d'honorer convenablement les efforts des Dénés du Sahtu pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Canada et les États-Unis ont collaboré à un projet d'ingénierie de grande envergure appelé le projet du pipeline Canol.

Le projet, qui a mobilisé des dizaines de milliers de travailleurs de la construction, de nombreux travailleurs autochtones locaux et des soldats américains vivant dans des camps éloignés, a été achevé en 22 mois. Le pipeline et la route ont été abandonnés à peine 11 mois après leur achèvement en 1944, car la guerre était terminée et le pipeline n'était plus nécessaire.

Le travail en soi était un exploit d'ingénierie qui comprenait l'arpentage, le défrichage, le nivellement, le transport et la construction d'un pipeline sur certaines des terres les plus inhospitalières du monde.

Les Dénés ont joué un rôle essentiel dans ce projet. Bien que l'histoire du projet du pipeline Canol soit bien documentée d'un point de vue non autochtone, il s'est écrit très peu de choses sur le rôle essentiel que les Dénés ont joué à toutes les étapes de la construction.

Le sentier Canol débute à Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest), qui se trouve dans la région désignée du Sahtu de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. Le sentier s'étend jusqu'à Whitehorse , au Yukon , et est devenu une attraction touristique pour les amateurs de randonnée et les passionnés de la nature.

(Territoires du Nord-Ouest), qui se trouve dans la région désignée du Sahtu de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. Le sentier s'étend jusqu'à , au , et est devenu une attraction touristique pour les amateurs de randonnée et les passionnés de la nature. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada est responsable de l'assainissement de la partie fédérale du sentier Canol. Le projet d'assainissement du sentier Canol visait à réduire les risques pour l'environnement et la santé humaine posés par l'ancien pipeline Canol. Le projet a pris fin en 2019 et fait actuellement l'objet d'un suivi et d'une surveillance bisannuels afin d'assurer une gestion efficace des risques.

est responsable de l'assainissement de la partie fédérale du sentier Canol. Le projet d'assainissement du sentier Canol visait à réduire les risques pour l'environnement et la santé humaine posés par l'ancien pipeline Canol. Le projet a pris fin en fait actuellement l'objet d'un suivi et d'une surveillance bisannuels afin d'assurer une gestion efficace des risques. Depuis la création du Groupe de travail sur l'assainissement du sentier Canol en 2007, le Canada a investi environ 26 millions de dollars pour restaurer les terres, avec la participation des Dénés et des Métis du Sahtu, ce qui a profité à l'économie locale et offert des possibilités d'emploi dans la région du Sahtu.

