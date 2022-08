OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, ON, le 16 août 2022 /CNW Telbec/ - La pénurie d'infirmières et d'infirmiers a des répercussions sur la prestation des soins de santé dans tout le pays, les travailleurs de première ligne devant assumer des charges de travail et des fardeaux énormes alors que les effets de la pandémie de COVID-19 sur la main-d'œuvre se poursuivent. Dans de nombreuses communautés autochtones éloignées et isolées, ces effets sont exacerbés, ce qui pose des problèmes non seulement pour la dotation en personnel, mais aussi pour la santé et la sécurité de la communauté.

Les infirmières et infirmiers qui travaillent dans les communautés éloignées et isolées comptent parmi les professionnels de la santé les plus ingénieux et les plus résilients du Canada. En reconnaissance de leurs efforts et des défis actuels en matière de dotation, le gouvernement du Canada et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada ont conclu une entente visant à augmenter les indemnités de recrutement et de maintien en poste des infirmières et infirmiers de Services aux Autochtones Canada (SAC) qui travaillent dans ces endroits.

Cette augmentation entrera en vigueur le 1er septembre 2022 et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2025 ou jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective, selon la première éventualité. Elle sera accordée aux infirmières et infirmiers à temps plein et à temps partiel qui fournissent des services essentiels dans les communautés éloignées et isolées des Premières Nations, conformément aux dispositions de l'entente.

Pour l'avenir, l'accord prévoit :

tripler l'indemnité de recrutement initiale, qui est actuellement de 2 250 $ et sera portée à 6 750 $;

tripler l'indemnité versée après douze mois d'emploi, qui est actuellement de 3 250 $ et qui sera portée à 9 750 $;

tripler l'indemnité annuelle de maintien en poste, qui est actuellement de 5 500 $ et qui sera portée à 16 500 $.

Cette entente s'applique aux 50 communautés éloignées et isolées où se trouvent les infirmières et infirmiers de SAC : en Ontario (24), au Manitoba (21), en Alberta (4) et au Québec (1).

Il est essentiel, maintenant plus que jamais, de s'assurer que les infirmières et infirmiers sont accessibles pour les Autochtones vivant dans des endroits éloignés et isolés. Nous reconnaissons l'impact que les problèmes de dotation en personnel dans les centres de santé et les postes de soins infirmiers des communautés éloignées et isolées peuvent avoir sur les communautés des Premières Nations. C'est pourquoi SAC continue de travailler en étroite collaboration avec les partenaires, les communautés et les dirigeants autochtones afin de trouver des solutions opportunes pour augmenter les niveaux de dotation en personnel et préserver la santé et le bien-être des Autochtones.

Pour obtenir plus d'information sur les candidatures aux postes d'infirmières et d'infirmiers dans les communautés, veuillez consulter le site Web de Services aux Autochtones Canada à l'adresse https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1580662172071/1580662211854

Citations

« Nous comptons tous sur les soins du personnel infirmier et des travailleurs de la santé de première ligne. Au cours des deux dernières années, ils ont travaillé si fort pour nous permettre de traverser la pandémie de COVID-19. Dans tout le pays, les travailleurs de la santé sont fatigués, et le secteur de la santé est en difficulté. L'impact de la pénurie de travailleurs de la santé est souvent plus important dans les Premières Nations éloignées et isolées, ce qui a des répercussions non seulement sur la prestation des soins de santé, mais aussi sur la santé et le bien-être de l'ensemble de la communauté. Nous devons recruter et retenir ces travailleurs extraordinaires qui servent tant de communautés autochtones. Le gouvernement du Canada prévoit une augmentation significative de la rémunération des infirmières et infirmiers de Services aux Autochtones Canada dans les communautés éloignées et isolées jusqu'en 2025. Il s'agit d'un pas en avant important, alors que nous nous efforçons de disposer d'une main-d'œuvre solide dans le domaine des soins infirmiers en milieu rural et isolé dans les communautés autochtones. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Les infirmières et infirmiers travaillent sans relâche pour maintenir les communautés éloignées en bonne santé dans les circonstances les plus difficiles. Nous applaudissons ce pas en avant pour les reconnaître et les rémunérer équitablement pour leur dévouement, et nous continuons à plaider pour l'amélioration des conditions de travail et de rémunération de tous les travailleurs de première ligne. »

Jennifer Carr

Présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

« Nous sommes heureux d'avoir travaillé en collaboration avec l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada pour aider à résoudre les problèmes de recrutement et de maintien en poste du personnel infirmier de Services aux Autochtones Canada. Cela permettra d'améliorer les services essentiels dans les communautés éloignées et isolées des Premières Nations et d'encourager le recrutement d'infirmières et d'infirmiers qui souhaitent avoir un impact positif sur les soins de santé des Premières Nations. »

L'honorable Mona Fortier

Présidente du Conseil du Trésor

« En tant qu'infirmière en chef adjointe de Services aux Autochtones Canada et infirmière autorisée depuis 32 ans, je sais que les soins infirmiers occupent une place unique dans les systèmes de santé de notre pays. Après avoir été témoin pendant des années de l'impact qu'ont les infirmières et infirmiers sur la sécurité et le bien-être des communautés des Premières Nations, je suis plus qu'heureuse d'annoncer ces augmentations pour les indemnités de recrutement et de maintien en poste. Ces augmentations constituent un outil supplémentaire pour encourager les infirmières et infirmiers à se joindre à notre incroyable équipe, dans l'un des rôles infirmiers les plus stimulants et les plus gratifiants au Canada. »

Leila Gillis

Bureau adjoint du chef des soins infirmiers, Services aux Autochtones Canada

Faits en bref

Cette augmentation entrera en vigueur le 1er septembre 2022 et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2025 ou jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit conclue.

se poursuivra jusqu'au 31 mars 2025 ou jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit conclue. Les communautés touchées par la convention sont situées en Ontario , au Manitoba , en Alberta et au Québec.

, au , en et au Québec. Sur une base quotidienne, environ 223 infirmières et infirmiers sont nécessaires pour atteindre les niveaux opérationnels établis. La majorité des infirmières et infirmiers de SAC dans les endroits éloignés et isolés travaillent à temps partiel par rotation.

Au 30 juin, SAC employait directement 839 infirmières et infirmiers occupant des postes de première ligne dans la communauté, dans nos deux hôpitaux et dans des rôles de gestion et de soutien à la pratique dans tout le pays.

SAC dispose d'un cadre de ressources humaines en santé infirmière visant à soutenir de manière globale le recrutement et le maintien en poste par la mise en œuvre de plans établis dans le cadre de cinq engagements spécifiques :

1) Acquisition et gestion des talents



2) Moderniser l'environnement de pratique



3) Assurer le bien-être de la main-d'œuvre



4) Devenir un agent d'influence de la main-d'œuvre



5) Maintenir une réponse rapide et agile en cas de crise

