LONDON, ON, le 12 août 2024 /CNW/ - Un avenir plus vert passe par la construction et la gestion de bâtiments plus écoénergétiques. Il est essentiel de renforcer la résilience et l'écologisation du secteur des bâtiments pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), pour rendre le logement plus abordable par des économies d'énergie à long terme et pour offrir une vie meilleure aux gens de tous les niveaux de revenus. Pour aider les Canadiens à réduire leurs factures, à améliorer l'efficacité de leurs habitations et à atteindre leurs objectifs climatiques, le gouvernement du Canada veille à ce que les locataires, les propriétaires et les entreprises du Canada, en marche vers cet avenir, soient bien soutenus dans leurs efforts.

C'est pourquoi le secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos, et la députée de London-Ouest, Arielle Kayabaga, ont annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 425 935 $ du programme Énergies renouvelables et trajectoires d'électrification (ERITE) pour soutenir un projet sans but lucratif du London Environmental Network. Ce projet pour la résilience vise à aider des organismes sans but lucratif à faible revenu propriétaires d'immeubles à logements multiples à atteindre la carboneutralité dans leurs immeubles.

Ce projet offre aux gestionnaires de bâtiments des formations sur le suivi des émissions, sur l'élaboration de plans d'action et sur la réalisation de projets de durabilité qui favoriseront la carboneutralité des habitations. Il propose en outre des audits environnementaux personnalisés gratuits qui fournissent des recommandations d'améliorations résidentielles durables axées sur l'électrification et sur des solutions abordables et réalistes de production d'énergie renouvelable sur place. Enfin, il assume le coût des améliorations, y compris le travail déjà fait par le biais d'ERITE pour financer la pose de panneaux solaires sur le toit du premier bâtiment rénové dans le cadre du projet.

Le projet prévoit, pour les locataires, des services de coaching individualisé qui aideront les ménages résidents à réduire leur consommation d'énergie et à améliorer leurs habitudes de recyclage, leur économie d'eau et leur mode de vie en vue de réduire leur empreinte écologique. Des ateliers éducatifs, des webinaires et des séances publiques d'échange d'information contribueront à renseigner les gestionnaires d'immeubles et les résidents à faible revenu sur les avantages que procurent de bonnes habitudes en matière d'efficacité énergétique.

Cet investissement réaffirme la volonté du gouvernement du Canada de s'attaquer aux changements climatiques en misant sur des bâtiments plus écologiques qui aident à créer des milieux de vie plus sains, améliorent la qualité de l'air et abaissent notablement le coût de la vie en réduisant les factures d'énergie. À l'heure de la transition vers la carboneutralité, le renouvellement du secteur canadien du bâtiment doit se poursuivre sans que personne ne soit laissé pour compte.

Citations

« L'efficacité énergétique fait économiser de l'argent aux Canadiens. Face aux défis posés par le coût de la vie et les changements climatiques, des initiatives comme le projet pour la résilience de London permettent de comprendre où en sont les Canadiens et de prendre les mesures nécessaires pour répondre à leurs besoins, au rythme et à l'échelle qu'ils réclament. Des programmes comme ERITE nous aident à honorer les engagements pris dans la première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, qui a pour but de faire économiser de l'argent aux Canadiens, de créer de l'emploi et de saisir les occasions économiques associées à une économie propre et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le London Environmental Network accomplit un travail fondamental dans notre ville en aidant à promouvoir la pratique de la durabilité. Ce financement permettra à l'organisation de poursuivre ce travail dans le secteur du logement. Voilà un exemple de partenariat qui profitera à London. »

Peter Fragiskatos

Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de London-Centre-Nord

« Je suis ravie que notre gouvernement approfondisse son engagement de transformer le secteur canadien du bâtiment de manière à créer un monde carboneutre plus résilient. De même, je suis heureuse de favoriser un changement positif pour l'environnement à London, où citoyens, gestionnaires et propriétaires travaillent en concertation et disposent des outils dont ils ont besoin pour opérer des changements concrets, porteurs d'un avenir meilleur. »

Arielle Kayabaga

Députée de London Ouest

Renseignements connexes

