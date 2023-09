OTTAWA, ON, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Les soins palliatifs jouent un rôle crucial dans le système de santé canadien, car ils améliorent la qualité de vie le plus longtemps que possible. Pour plusieurs personnes cela signifie de recevoir des soins à domicile ou dans les communautés dans lesquelles elles vivent. En 2022, plus de la moitié la population canadienne a reçu des soins palliatifs avant la fin de leur vie. Le gouvernement du Canada s'engage à aider les Canadiennes et les Canadiens à avoir accès à des services de soins à domicile et communautaires de qualité, ainsi que des soins palliatifs.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé l'allocation de plus de 2,1 millions de dollars de fonds sur trois ans à l'Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD) pour améliorer la qualité des soins palliatifs à domicile par l'entremise du projet eiCOMPASS. Ce financement appuiera la création de formations et d'outils qui permettront aux travailleurs de la santé et aux soignants d'acquérir les connaissances et les compétences en matière de soins palliatifs nécessaires à leur pratique quotidienne.

Le projet eiCOMPASS vise à encourager l'adoption du Cadre canadien interdisciplinaire de compétences en matière de soins palliatifs. Le projet créera un réseau de partenaires de 12 établissements de soins palliatifs à domicile du Canada pour encourager l'adoption du Cadre. Le Cadre sera utilisé en tant que document d'orientation destiné aux fournisseurs de soins de santé pour renforcer les compétences de ces derniers dans l'aide apportée aux personnes qui souhaitent recevoir des soins palliatifs à la maison et aux provinces et territoires, pour les aider à élaborer ou à mettre en œuvre leur propres cadres de compétences. Il permettra ultimement d'améliorer l'expérience des patients et des soignants.

Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires, les personnes atteintes d'une maladie grave, les soignants, les intervenants et les communautés pour améliorer la qualité et la disponibilité des soins palliatifs pour l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens approchant la fin de leur vie méritent d'être traités avec respect, compassion, et dignité. Ce financement du gouvernement du Canada aidera l'Association canadienne de soins et services à domicile à recevoir plus de travailleurs de la santé et de donner aux fournisseurs de soins les ressources pour prodiguer des soins palliatifs de qualité à la population canadienne. De concert avec les provinces, les territoires, et nos partenaires, nous travaillons pour donner aux Canadiennes et aux Canadiens les soins dont ils ont besoin. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« Le projet eiCOMPASS vise à relever l'important défi en matière de ressources humaines auquel font face les praticiens en soins palliatifs. La complexité accrue des soins et la demande croissante en matière de soins palliatifs à domicile exigent des fournisseurs de soins à domicile de continuellement améliorer leurs compétences et connaissances. Par l'entremise de ce projet, les organismes de fournisseurs de soins à domicile auront accès à des formations et à des outils fondés sur les compétences qui guideront et appuieront la mise en œuvre de services de soins palliatifs de grande qualité et adaptés à la culture. »

Nadine Henningsen

Chef de la direction, ACSSD

Faits en bref

Un montant de 29,8 millions de dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, a été annoncé dans le budget de 2021 pour faire progresser la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement en matière de soins palliatifs et pour jeter des bases plus solides en vue d'une intervention coordonnée visant à répondre aux besoins en matière de soins de soutien et à long terme.

Une part de ce financement sera utilisée pour accélérer l'adoption du Cadre canadien interdisciplinaire de compétences en matière de soins palliatifs dans 12 établissements de soins palliatifs à domicile au Canada . Le Cadre a été créé par Santé Canada et le Partenariat canadien contre le cancer et a été adopté par l'Association des infirmières et infirmiers du Canada , ainsi que par l'Association professionnelle nationale des travailleurs de la santé de première ligne.

. Le Cadre a été créé par Santé et le Partenariat canadien contre le cancer et a été adopté par l'Association des infirmières et infirmiers du , ainsi que par l'Association professionnelle nationale des travailleurs de la santé de première ligne. Établie en 1990, l'ACSSD est une association nationale de membres à but non lucratif déterminée à promouvoir l'excellence en matière de soins à domicile et communautaires.

Un montant de six milliards de dollars sur dix ans était également prévu dans le budget de 2017 pour élargir la portée des services de soutien dans les provinces et les territoires afin d'offrir des soins à domicile et communautaires, y compris des soins palliatifs.

L'engagement du gouvernement à augmenter le financement en soins de santé a été confirmé dans le budget de 2023 avec près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, y compris un montant de 46,2 milliards de dollars en nouveau financement pour les provinces et les territoires afin d'appuyer l'effectif en santé, y compris les préposés aux services de soutien à la personne, ce qui sera bénéfique pour le secteur des soins à domicile et palliatifs.

En octobre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé que le Conseil national des aînés agirait à titre de comité d'experts pour examiner les mesures, y compris une possible allocation pour les personnes souhaitant vieillir à la maison, afin d'appuyer davantage les Canadiens et les Canadiennes souhaitant vieillir dans le confort de leur maison. Compte tenu des connaissances et de l'expertise existantes sur les enjeux touchant les adultes plus âgés ainsi que leur lien avec le travail réalisé dans les communautés du Canada , le Conseil national des aînés est en bonne position pour formuler des conseils et pour consulter les intervenants dans le cadre de son travail associé à cet important enjeu.

a annoncé que le Conseil national des aînés agirait à titre de comité d'experts pour examiner les mesures, y compris une possible allocation pour les personnes souhaitant vieillir à la maison, afin d'appuyer davantage les Canadiens et les Canadiennes souhaitant vieillir dans le confort de leur maison. Compte tenu des connaissances et de l'expertise existantes sur les enjeux touchant les adultes plus âgés ainsi que leur lien avec le travail réalisé dans les communautés du , le Conseil national des aînés est en bonne position pour formuler des conseils et pour consulter les intervenants dans le cadre de son travail associé à cet important enjeu. Le Conseil national des aînés agit en tant que comité d'experts pour examiner les mesures qui appuieront davantage les Canadiens et les Canadiennes qui souhaitent vieillir à la maison. Le travail est en cours, notamment avec la tenue de consultations pancanadiennes.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Coordonnées: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes de renseignements du public, 613-957-2991, 1-866-225-0709