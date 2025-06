GATINEAU, QC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'investir dans l'amélioration des transports et de la mobilité dans la région de la capitale nationale et il progresse dans la réalisation de son engagement à remplacer le pont Alexandra.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que les 3 équipes qualifiées suivantes seront invitées à participer à l'étape de la demande de propositions (DP) du projet de remplacement du pont Alexandra :

Epoch Pathway Ontario-Québec Partners :

Flatiron Dragados Canada Inc.



EBC Inc.



Construction Demathieu & Bard Inc.



Hatch Ltd.



Carlos Fernandez Casado S.L .

. Peter Kiewit Sons ULC :

Peter Kiewit Sons ULC



Kiewit Engineering Group Canada ULC



WSP Canada Inc.



International Bridge Technologies Canada Inc.

Heritage Link Group :

Janin Atlas Inc.



Dodin Québec Inc.



COWI North America Ltd.



Stantec Consulting Ltd.

Ces équipes ont été sélectionnées au moyen d'une demande de qualifications lancée en octobre 2024. Elles seront maintenant invitées à soumettre des propositions officielles en octobre 2025. Le soumissionnaire retenu travaillera en partenariat avec l'équipe de projet intégrée pour finaliser la conception, démolir la structure existante et construire le nouveau pont.

Le contrat de planification et de conception devrait être attribué à l'hiver 2026. Le contrat de déconstruction et de construction devrait suivre en 2027, et les travaux sont censés commencer en 2028. La mise en service du nouveau pont est prévue d'ici 2032.

La Commission de la capitale nationale (CCN) a récemment dévoilé le concept privilégié révisé pour le pont, qui tient compte des commentaires formulés lors des consultations publiques. Pour en savoir plus, consultez la page Web de la CCN sur le remplacement du pont Alexandra.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans le projet de remplacement du pont Alexandra et témoigne de la volonté du gouvernement du Canada d'accélérer la réalisation des projets d'intérêt national qui rassembleront et transformeront notre pays. Ce projet permettra d'améliorer les transports et la mobilité dans la région de la capitale nationale pour les décennies à venir. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref



Le pont Alexandra actuel a plus de 120 ans et a atteint la fin de sa durée de vie utile.

Le projet de remplacement est mené selon une approche de conception-construction progressive, qui permettra une collaboration précoce entre les concepteurs et les constructeurs, ce qui se traduira par une réalisation plus rapide, un meilleur contrôle des coûts et des résultats de meilleure qualité.

À l'issue du processus de DP, le soumissionnaire retenu travaillera avec l'équipe de projet intégrée pour finaliser le concept conformément aux exigences du projet.

L'équipe de projet intégrée est composée de représentants de Services publics et Approvisionnement Canada, de la CCN et d'Arup Canada Inc., le conseiller technique.

Les consultations auprès des communautés autochtones, du public et des intervenants se poursuivront tout au long du projet.

Liens connexes

Pont Alexandra : projet de remplacement

