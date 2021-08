Le gouvernement du Canada annonce les premiers projets qui seront financés dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs

OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Pendant que le gouvernement du Canada continue de protéger et de soutenir les Canadiens durant la pandémie de COVID-19, il atteint ses objectifs ambitieux en matière de climat, soutient la croissance économique et la création d'emplois et bâtit des collectivités plus inclusives et plus résilientes où tous les Canadiens ont la possibilité de s'épanouir.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé les premiers bénéficiaires du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Ce programme soutient les bâtiments communautaires verts et inclusifs partout au Canada au moyen de rénovations, de réparations, de mises à niveau et de nouvelles constructions en appuyant des projets qui réduisent le gaspillage d'énergie et les émissions, améliorent la résilience climatique et contribuent à des espaces communautaires plus accessibles et inclusifs.

Parmi les projets approuvés figure la modernisation et la rénovation de l'aréna Beothic dans la ville de New-Wes-Valley (Terre-Neuve-et-Labrador). Ce projet consiste en une importante rénovation de l'installation récréative qui comprendra une réparation majeure du toit et la mise à niveau des systèmes d'exploitation afin d'améliorer l'efficacité énergétique globale, de réduire les émissions de GES et d'améliorer la résilience climatique du bâtiment.

Quatre autres projets recevront également un financement dans le cadre du nouveau programme. À Glace Bay (Nouvelle-Écosse), des améliorations seront apportées au Musée des mineurs de Cape Breton, notamment par l'installation de panneaux solaires et de luminaires à DEL dans le hall, le théâtre « Men of the Deeps », la boîte à lumière et la zone de pré-visite.

La Première Nation de Sandy Lake verra son aréna rénové, le toit et le plafond de celui-ci seront réparés, l'isolation sera améliorée et la ventilation modernisée. En Alberta, deux projets de rénovations et de mises à niveau concernant le centre communautaire Magnolia dans le comté de Parkland et le salon des aînés de la Première Nation d'Alexander permettront de réaliser d'importantes économies d'énergie et d'améliorer l'accessibilité.

Dans le cadre du Plan climatique renforcé, le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) fournira un financement de 1,5 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années pour des projets qui améliorent les lieux où les Canadiens se rassemblent, accèdent aux services et établissent des liens avec d'autres membres de la communauté, ce qui permettra d'économiser de l'énergie, de réduire la pollution et de créer des milliers de bons emplois.

Grâce au programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous continuons de travailler ensemble pour donner aux Canadiens un triple avantage : faire croître l'économie et créer des emplois, s'attaquer aux changements climatiques et bâtir un pays plus résilient et inclusif pour tous.

« Les bâtiments communautaires sont au cœur des endroits où les Canadiens veulent vivre et élever leurs familles. Dans le cadre du nouveau programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous investissons presque 5,6 millions de dollars pour moderniser les bâtiments afin d'améliorer l'efficacité énergétique à New-Wes-Valley, à Terre-Neuve, Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, Première Nation de Sandy Lake, en Ontario, et Magnolia et la Première Nation Alexander en Alberta. Le plan d'infrastructure du Canada est de créer de bons emplois, de lutter contre le changement climatique et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives partout au pays. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Musée des mineurs est essentiel pour éduquer les touristes, et même les membres de la collectivité locale, à propos de l'histoire de l'industrie du charbon de Cap-Breton et les sacrifices faits par des femmes et des hommes résilients qui sont allés travailler dans les mines tous les jours. Puisque les secteurs du tourisme, des arts et de la culture étaient parmi ceux qui ont été le plus durement touchés par la pandémie de COVID-19, je suis très heureux de voir que cet espace culturel a reçu près de 630 000 $ du gouvernement fédéral pour appuyer ses améliorations d'infrastructure, rendant ainsi le musée plus écoénergétique, plus inclusif, plus accessible et plus accueillant pour tous ses visiteurs. »

-- Mike Kelloway, député fédéral de Cape Breton-Canso

« Pour la ville de New-Wes-Valley, l'aréna Beothic est une installation de loisirs et de hockey sur glace constituant un important pôle d'attraction pour les résidents de la collectivité et des environs qui y pratiquent des activités de loisirs d'hiver. L'investissement effectué dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs en vue d'améliorer la ventilation et de réparer le toit de l'aréna fera en sorte que l'aréna et sa surface de glace répondent aux besoins de la communauté pour les années à venir. »

- Churence Rogers, député fédéral de Bonavista-Burin-Trinity

Faits en bref

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements en faveur d'un environnement sain et d'une économie saine, dont 1,5 milliard de dollars sur 5 ans pour des bâtiments communautaires verts et inclusifs.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements en faveur d'un environnement sain et d'une économie saine, dont 1,5 milliard de dollars sur 5 ans pour des bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs a été annoncé en avril 2021. Les bénéficiaires admissibles comprennent les gouvernements autochtones et locaux, les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que les organisations à but non lucratif. Au moins 10 % de ce financement sera alloué à des projets répondant aux besoins des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris des populations autochtones des centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs complète le Plan de croissance de 10 milliards de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada , qui prévoit 2 milliards de dollars pour la rénovation à grande échelle de bâtiments écoénergétiques.

, qui prévoit 2 milliards de dollars pour la rénovation à grande échelle de bâtiments écoénergétiques. Vous trouverez des renseignements sur le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sur le site Web d'Infrastructure Canada. Les gouvernements, les organismes à but non lucratif et les gouvernements autochtones, les organes directeurs et les organisations intéressés sont invités à faire une demande.

Le financement fédéral accordé par l'intermédiaire du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs permettra de soutenir cinq projets d'amélioration d'installations récréatives, communautaires et culturelles au Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandeurs apportent au total une contribution combinée de plus de 824 000 $ à leurs projets respectifs.

Renseignements sur le projet

Titre du projet Lieu Détails du projet Financement

du

gouvernement

fédéral Financement du

demandeur Rénovation éconergétique en profondeur du salon des aînés Première Nation d'Alexander Rivière Qui Barre, Alb. Amélioration des installations en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et l'accessibilité, y compris par la mise à niveau du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), la réparation de l'infrastructure et l'amélioration de l'accessibilité à l'installation. Ces améliorations profiteront grandement aux aînés résidants ainsi qu'aux diverses communautés aux besoins élevés de la Première Nation et amélioreront leur niveau de vie. 480 019 $ 0 $ Magnolia Community Club Magnolia Community Club, Alb. Nouveaux espaces pour des toilettes accessibles ainsi que meilleure isolation, panneaux solaires et éclairage amélioré pour garantir que l'installation réponde aux normes actuelles du code du bâtiment et du code des incendies, améliorer l'accès général et intégrer de nouvelles technologies réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 270 753 $ 99 121 $ Projet de rénovation et d'amélioration de l'aréna Beothic New‑Wes‑Valley, T.-N.‑L. Travaux importants de réparation du toit et modernisation des systèmes d'exploitation du bâtiment permettant d'améliorer l'efficacité énergétique globale, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la résilience climatique du bâtiment, tout en offrant aux résidents une installation sûre et confortable pour l'exercice et la socialisation. 1 448 088 $ 362 022 $ Phase II du projet de renouvellement de l'interprétation Cape Breton Miners Foundation, N.‑É. Modernisation et rénovation du Musée des mineurs de Cape Breton, notamment par l'installation de panneaux solaires et de luminaires à DEL dans le hall, le théâtre « Men of the Deeps », la boîte à lumière et la zone de pré‑visite. Les améliorations permettront également aux personnes ayant des difficultés physiques et des problèmes de mobilité d'accéder aux expositions souterraines du musée. 629 796 $ 170 203 $ Rénovation de l'aréna de Sandy Lake Première Nation de Sandy Lake, Ont. Travaux de modernisation, notamment la réfection du toit et des plafonds, l'isolation des murs et des plafonds, le remplacement du système mécanique de fabrique de glace et de ventilation, ainsi que l'ajout de rampes et de toilettes accessibles, qui permettront d'accroître l'efficacité énergétique et l'accessibilité de l'aréna communautaire. 2 799 850 $ 193 568 $

