OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, a annoncé les 28 organisations autochtones de la Saskatchewan ayant reçu un financement d'environ 6,1 millions de dollars dans le cadre du volet hors réserve et urbain du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour faire face à la pandémie actuelle COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, des mesures ont été prises à tous les échelons pour protéger les plus vulnérables et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Le gouvernement du Canada fournit du financement aux organisations autochtones de la Saskatchewan pour répondre aux besoins essentiels des Autochtones vivant en milieu urbain pendant cette crise. Le financement aidera au chapitre de la sécurité alimentaire, des services de soutien en santé mentale, de l'itinérance et de l'approvisionnement d'urgence, et a pour but de veiller à la sécurité et au bien-être des Autochtones.

Saskatoon Yellow Quill Urban Services a reçu 20 000 $ pour fournir une éducation directe et des outils pédagogiques afin d'aider les Autochtones vivant en milieu urbain à mieux comprendre les effets de la COVID-19. L'organisation coordonne également des activités telles qu'un jardin communautaire et des livraisons à domicile, en assurant la sécurité alimentaire et en fournissant des équipements de protection individuelle et des fournitures sanitaires.

De plus, la Bande indienne de Lac La Ronge a reçu 75 000 $ pour l'appuyer dans la mise en œuvre de son plan de soutien pour la COVID-19, ce qui aidera ses membres vivant hors réserve. Grâce à ce financement, la bande répond aux besoins de sécurité alimentaire, en assurant l'accès à une aide financière pour l'épicerie à environ 4 200 membres vivant hors réserve.

Dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones, le gouvernement du Canada distribue un total de 90 millions de dollars aux organisations et aux communautés autochtones qui fournissent des services aux membres des Premières Nations vivant à l'extérieur des réserves et aux Autochtones vivant en milieu urbain, afin de soutenir les services essentiels aux plus vulnérables, de prévenir les éclosions de COVID-19 et d'intervenir le cas échéant.

Le 12 août, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 305 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds de soutien aux communautés autochtones. Cette dernière annonce porte à 685 millions de dollars le financement total du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Cette somme sera distribuée au moyen d'une combinaison d'affectations versées directement aux dirigeants inuits, métis, et des Premières Nations ainsi que d'un financement axé sur les besoins, qui sera fondé sur les demandes, et qui sera offert aux communautés et organisations autochtones qui servent les membres des Premières Nations hors réserve ainsi que les Autochtones vivant en milieu urbain.

Les organisations, qui sont situées en Saskatchewan, font partie des quelque 260 organisations autochtones ayant reçu jusqu'à maintenant du soutien dans le cadre du volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones, pour les aider à répondre aux besoins essentiels des Autochtones vivant dans les centres urbains partout au pays durant la pandémie.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui les 28 organisations autochtones de la Saskatchewan qui ont reçu un soutien financier indispensable pour les aider à continuer à fournir les services et programmes nécessaires pour arrêter la propagation de COVID-19 et pour soutenir les Autochtones vivant dans les centres urbains et les Premières Nations vivant hors réserve. La sécurité et la santé des Autochtones demeurent notre priorité absolue »

L'honorable Jim Carr

Représentant spécial du premier ministre pour la région des Prairies

Député de Winnipeg-Centre-Sud

« L'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus pour garantir la santé et la sécurité des Autochtones. Depuis le début de la pandémie, nous avons vu des dirigeants prendre des mesures incroyables, et ce à tous les échelons, pour protéger les plus vulnérables. Ils ont également pris des mesures collectives afin de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Leur travail acharné et leur dévouement permettent de sauver des vies et de prévenir la propagation de la COVID-19. »

Pam Damoff

Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

Députée d'Oakville Nord-Burlington

« Je tiens à remercier Services aux Autochtones Canada - plus précisément le volet urbain du Fonds de soutien aux communautés autochtones - pour avoir approuvé et financé des occasions destinées aux membres de la Première Nation de Yellow Quill vivant en milieu urbain à Saskatoon. Nous disposerons ainsi des soutiens nécessaires au bien-être de nos membres vivant en milieu urbain. Nous nous réjouissons de toute possibilité d'amélioration de nos communautés. Ce financement permettra d'offrir du soutien lors de la deuxième vague de la COVID-19. Encore une fois, merci pour le programme. »

Rose Campeau, membre du conseil d'administration

Yellow Quill Urban Services Inc.

« La Bande indienne de Lac La Ronge compte plus de 11 000 membres vivant dans six communautés dans les réserves, ainsi que dans diverses autres régions, y compris en milieu urbain. Très souvent, nos membres vivant en milieu urbain sont loin des ressources qui ont contribué à améliorer la vie de nos membres dans les réserves. En ces temps de pandémie de COVID-19, un soutien supplémentaire à nos membres vivant hors réserve était absolument nécessaire. Cette pandémie mondiale a imposé un stress supplémentaire à toutes les familles, ainsi qu'à nos propres membres de la Bande indienne de Lac La Ronge dans les zones urbaines. C'est donc avec joie que nous avons accueilli le financement de Services aux Autochtones Canada, par l'entremise du Fonds de soutien aux communautés autochtones, pour aider à calmer certaines inquiétudes liées à la sécurité alimentaire en ces temps incertains. Grâce au financement du Fonds, la Bande indienne de Lac La Ronge a pu fournir à ses membres un certain nombre de produits alimentaires et d'articles ménagers pendant les premières phases de la pandémie, et ce soutien supplémentaire a été bien accueilli par nos membres dans les centres urbains. Au nom de la Bande indienne de Lac La Ronge, je tiens à remercier Services aux Autochtones Canada pour le financement supplémentaire accordé à nos membres qui vivent hors réserve et à faire savoir au ministre que nous sommes reconnaissants de ce soutien. »

Gordon Dupre, directeur

Développement économique - Bande indienne de Lac La Ronge

Faits en bref

Cette aide fait partie des 2,2 milliards de dollars qui ont été engagés pour soutenir directement les communautés et organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le financement des projets du Fonds de soutien aux communautés autochtones - volet urbain et hors réserve a été sélectionné par le biais d'un processus national d'appel de propositions.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont aussi accès à d'autres mesures de soutien offertes aux particuliers, aux entreprises et aux industries, par l'entremise du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 du gouvernement du Canada .

Liens connexes

Fonds de soutien aux communautés autochtones : organisations et communautés autochtones urbaines et hors réserve

Fonds de soutien aux communautés autochtones

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19

Restez branchés

Participez à la conversation sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtoneous

Instagram : @gcAutochtones

Facebook : @GCAutochtonesenSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par courriel ou par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autchtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819­-953-­1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca