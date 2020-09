OTTAWA et TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, des mesures ont été prises à tous les échelons pour protéger les plus vulnérables et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Des mesures collectives ont été prises par des groupes de femmes, des refuges pour sans-abri et des organisations de santé mentale, et une aide à la livraison de nourriture a été organisée par des organisations communautaires dans tout le pays. Ce travail et leur leadership ont fait une différence fondamentale.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, a annoncé les 32 organisations autochtones de l'Alberta ayant reçu un financement d'environ 11,8 millions de dollars dans le cadre du volet hors réserve et urbain du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour faire face à la pandémie actuelle de COVID-19.

Le financement aidera au chapitre de la sécurité alimentaire, des services de soutien en santé mentale, de l'itinérance et de l'approvisionnement d'urgence et a pour but de veiller à la sécurité et au bien-être des Autochtones.

La Société Ben Calf Robe, du Traité no 6, a reçu 150 000 $ pour aider à répondre aux besoins permanents en matière d'éducation des enfants et des jeunes Autochtones grâce à une approche holistique et à des services et programmes sociaux et culturels de soutien. La Société s'est engagée à aider les personnes qui ont de la difficulté à satisfaire leurs besoins fondamentaux pendant la pandémie en fournissant de la nourriture, des vêtements, des équipements de protection individuelle, des ressources pour les refuges et des moyens de transport pour aider les gens à rentrer à la maison en toute sécurité.

Native Counselling Services of Alberta a reçu 221 200 $ pour aider les Autochtones à accéder à un soutien physique, mental et émotionnel essentiel, ainsi qu'à assurer la sécurité alimentaire par la livraison de paniers de nourriture et d'équipements de protection individuelle. L'organisation fournit également des moyens de transport pour accéder aux services de manière sécuritaire et efficace.

Dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones, le gouvernement du Canada distribue un total de 90 millions de dollars aux organisations et aux communautés autochtones qui fournissent des services aux membres des Premières Nations vivant à l'extérieur des réserves et aux Autochtones vivant en milieu urbain, afin de soutenir les services essentiels aux plus vulnérables, de prévenir les éclosions de COVID-19 et d'intervenir le cas échéant.

Le 12 août, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 305 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds de soutien aux communautés autochtones. Cette dernière annonce porte à 685 millions de dollars le financement total du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Cette somme sera distribuée au moyen d'une combinaison d'affectations versées directement aux dirigeants inuits, métis et des Premières Nations et d'un financement axé sur les besoins, qui sera fondé sur les demandes, et qui sera offert aux communautés et organisations autochtones qui servent les membres des Premières Nations hors réserve ainsi que les Autochtones vivant en milieu urbain.

Les organisations, qui sont situées en Alberta, font partie des 260 organisations autochtones ayant reçu jusqu'à maintenant du soutien dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones, pour aider à répondre aux besoins essentiels des membres des Premières Nations hors réserve de même que des Autochtones vivant dans les centres urbains partout au pays durant la pandémie.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons été témoins de la prise de mesures incroyables par des organisations pour soutenir les membres des Premières Nations vivant hors réserve et les Autochtones en milieu urbain. Cette annonce permettra à la Société Ben Calf Robe, au Native Counselling Services of Alberta et aux 30 autres organisations de l'Alberta qui reçoivent des fonds, de continuer à fournir les services essentiels nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des membres de leur communauté pendant cette période difficile. Je suis honoré par votre travail et je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous faites. »

L'honorable Jim Carr

Représentant spécial du premier ministre pour la région des Prairies

Député de Winnipeg-Centre-Sud

« Ici en Alberta et partout au pays, des organisations communautaires ont mis sur pied des interventions sur le terrain qui ont fait une réelle différence. Qu'il s'agisse de fournir un soutien alimentaire, de mettre en place des programmes pour les jeunes et les aînés, ou d'offrir une formation essentielle et de partager de l'information dans un environnement virtuel - elles ont répondu présentes. Nous sommes touchés par le travail qu'elles accomplissent et reconnaissants pour tout ce qu'elles font. »

Pam Damoff

Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

Députée d'Oakville-Nord--Burlington

« Le soutien que la Société Ben Calf Robe a reçu a permis à notre organisation d'aider notre communauté autochtone. De nombreuses personnes nous ont fait part de leur gratitude pour le soutien supplémentaire qu'elles ont reçu durant cette pandémie. Nous continuerons à faire de notre mieux pour soutenir nos enfants, nos jeunes et nos familles en ces temps difficiles. »

Claudette DeWitt, directrice principale

Société Ben Calf Robe

« En raison de l'incertitude et du contexte changeant, nous nous réjouissons de la souplesse que le financement de Services aux Autochtones Canada nous a apportée, car elle nous permet de répondre aux besoins changeants et évolutifs des communautés autochtones urbaines de Grande Prairie, St Paul, Calgary, Lethbridge et Edmonton. Les besoins variés englobent entre autres la sécurité alimentaire, les technologies de l'information, le transport, les trousses d'activités sociales et des liens vers du matériel et des soutiens culturels. Nous chercherons également à fournir un soutien pour les nouveaux comportements attendus en cette période de COVID-19 - nous nous pencherons notamment sur des éléments comme l'anxiété et la fatigue. »

Allen Benson, premier dirigeant

Native Counselling Services of Alberta

Faits en bref

Cette aide fait partie des 2,2 milliards de dollars qui ont été engagés pour soutenir directement les communautés et les organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le financement des projets du Fonds de soutien aux communautés autochtones - volet urbain et hors réserve a été sélectionné au moyen d'un processus national d'appel de propositions.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont aussi accès à d'autres mesures de soutien offertes aux particuliers, aux entreprises et aux industries, par l'entremise du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 du gouvernement du Canada .

