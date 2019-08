Le gouvernement du Canada annonce les compensations aux producteurs laitiers sous gestion de l'offre

COMPTON, QC, le 16 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a visité une ferme laitière à Compton où elle a annoncé que le gouvernement fédéral consacrera 1.75 milliard $ sur 8 ans aux presque 11 000 productrices et producteurs laitiers du Canada.

De ce montant, 345 millions $ seront versés au cours de la première année sous forme de paiements directs et bénéficieront à tous les producteurs laitiers de façon proportionnelle à leur quota détenu. Par exemple, le propriétaire d'une ferme qui compte 80 vaches laitières recevra une compensation sous forme de paiement direct de l'ordre de 28 000 $ dès la première année. L'intention est de mandater la Commission canadienne du lait pour effectuer ces paiements. Le gouvernement fédéral poursuivra sa collaboration avec les Producteurs laitiers du Canada pour déterminer les modalités relatives aux années suivantes.

Cette annonce fait suite à la ratification de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). L'enveloppe de 1.75 milliard $ s'ajouterait au programme d'investissement de 250 millions $ qui bénéficie déjà à plus de 3 300 productrices et producteurs laitiers à travers le pays. Cela représente au total 2 milliards de dollars en aide fédérale aux producteurs laitiers. De plus, le gouvernement fédéral s'engage à appuyer pleinement et équitablement les productrices et producteurs laitiers pour le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique dès son entrée en vigueur.

La ministre Bibeau a aussi réitéré l'engagement du gouvernement envers les autres secteurs sous gestion de l'offre.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre à quel point notre gouvernement respecte nos productrices et nos producteurs et qu'il croit au système de la gestion de l'offre. Comme promis, les compensations sont déployées de façon pleine et équitable afin de permettre à chacune et chacun de prendre les meilleures décisions en fonction des nouvelles réalités du marché et de leur situation respective. »

- Marie-Claude Bibeau, Ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire

