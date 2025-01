La ministre Khera dévoile le thème du Mois de l'histoire des Noirs de cette année

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Chaque année, le Mois de l'histoire des Noirs nous offre l'occasion de célébrer les réalisations des communautés noires au Canada, d'écouter leurs récits et d'en apprendre davantage sur leur histoire et leur apport à la société canadienne.

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a dévoilé aujourd'hui le thème du Mois de l'histoire des Noirs de cette année : « L'héritage et le leadership des personnes noires : célébrer l'histoire canadienne et inspirer les générations futures ». La ministre Khera a annoncé le thème aujourd'hui, à l'occasion de la Journée Lincoln Alexander, laquelle commémore l'héritage de Lincoln Alexander, la première personne noire à avoir été élue députée à la Chambre des communes puis nommée ministre au Canada.

Le mois de février nous donne la chance de célébrer la diversité et les réalisations des personnes noires au Canada. Cependant, c'est aussi l'occasion de réfléchir à l'histoire douloureuse du pays et aux défis particuliers auxquels les Noirs sont encore confrontés dans leur vie quotidienne, tels que les barrières systémiques, le racisme et la discrimination.

Notre gouvernement demeure résolu dans son engagement à lutter contre les barrières systémiques et à créer un avenir plus équitable et plus juste pour les Canadiennes et les Canadiens noirs. C'est pourquoi le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies en 2018. De plus, le pays a soutenu l'adoption par les Nations Unies de la deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Depuis 2018, notre gouvernement a engagé plus d'un milliard de dollars pour la création d'un certain nombre de programmes qui permettent d'investir dans les communautés noires des quatre coins du pays. Pour en savoir plus sur les possibilités de financement qu'offre Patrimoine canadien afin de soutenir les communautés noires, veuillez consulter la page du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme.

Pendant que nous nous apprêtons à souligner le Mois de l'histoire des Noirs, j'invite les Canadiennes et les Canadiens de partout au pays à se joindre à nous pour souligner et célébrer l'apport remarquable des personnes noires chaque jour au Canada.

Citations

« L'histoire des communautés noires au Canada fait partie intégrante de l'histoire du pays. Le thème de cette année vise à souligner et à célébrer la contribution des Canadiennes et des Canadiens noirs à l'édification du pays, tout en favorisant un avenir plus équitable et plus inclusif. Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Or, pendant trop longtemps, les communautés noires ont été confrontées au racisme systémique et à l'égard des Noirs. Notre gouvernement s'est engagé à lutter contre ces barrières systémiques. C'est pourquoi nous avons reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies et nous nous félicitons de l'annonce récente de la deuxième décennie. Grâce à des initiatives telles que la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le Plan d'action canadien de lutte contre la haine, notre gouvernement s'attaque au racisme à l'égard des personnes noires et à la haine sous toutes ses formes. Le Mois de l'histoire des Noirs nous offre une occasion précieuse d'en apprendre plus sur la diversité des communautés noires du pays, d'écouter et de s'ouvrir les uns aux autres sur ce que nous pouvons faire pour construire un Canada meilleur et plus inclusif. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Les faits en bref

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a affecté 85 millions de dollars sur 4 ans, dès 2022‑2023, à Patrimoine canadien, pour lancer et mettre en œuvre la nouvelle Stratégie de lutte contre le racisme et un plan d'action national sur la lutte contre la haine. Le budget de 2024 prévoit 273,6 millions de dollars supplémentaires sur 6 ans, à partir de 2024-2025, et 29,3 millions de dollars par année par la suite, pour soutenir le Plan d'action canadien de lutte contre la haine.

La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et le Plan d'action canadien de lutte contre la haine contribuent à soutenir des projets communautaires qui permettent aux Canadiens noirs et racisés, de même qu'aux minorités religieuses, d'avoir accès à des ressources qui favorisent leur pleine participation à l'économie canadienne, tout en sensibilisant la population aux questions liées au racisme et à la haine au Canada.

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme résulte de la fusion du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Le programme renouvelé a été simplifié pour soutenir plus efficacement les communautés et les organismes partout au Canada. Par l'entremise du volet Événements, il offre du financement pour la tenue d'activités communautaires qui favorisent la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle et font la promotion de discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse. En reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, le Programme accorde une importance particulière aux célébrations et aux activités qui reconnaissent l'histoire, la culture, les réalisations, les contributions et l'avenir des Canadiens noirs et de leurs communautés.

En 2018, le Canada est devenu le premier pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques à reconnaître la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à adopter une démarche pangouvernementale pour lutter contre le racisme systémique. Le 7 février 2024, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a annoncé que le gouvernement du Canada prolongerait ses efforts dans ce domaine jusqu'en 2028. Les Nations Unies ont proclamé une deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine le 17 décembre 2024, afin de renouveler l'appel à la reconnaissance, à la justice et au développement des personnes d'ascendance africaine.

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]