OTTAWA, ON, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le renouvellement du mandat d'André Hébert au conseil d'administration de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour une période de deux ans.

André Hébert, membre apprécié du conseil d'administration de la SCHL depuis 2019, est un leader chevronné qui compte plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et qui se spécialise dans le leadership stratégique et la transformation organisationnelle. Son leadership a contribué à orienter les efforts déployés par la SCHL pour mettre au point des solutions en matière de logement pour les Canadiens.

Le renouvellement de ce mandat témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à assurer un leadership fort à la SCHL, qui continue de s'attaquer à la crise du logement au Canada et de rendre le logement plus accessible et plus abordable - parce que tout le monde mérite d'avoir un chez-soi.

Le gouvernement du Canada, en collaboration avec ses partenaires, investit dans les infrastructures liées au logement afin de bâtir des collectivités résilientes et inclusives, d'offrir des options de logement abordables qui répondent aux besoins des Canadiens, ainsi que de résoudre la crise du logement au Canada.

Citation

« Je suis convaincu qu'André continuera de constituer une force inestimable au sein du conseil d'administration de la SCHL. Son leadership et son expertise incontestés sont essentiels pour réaliser l'engagement de la SCHL en matière de logements abordables et accessibles. J'ai confiance en sa capacité à aider le gouvernement fédéral à relever avec détermination les défis complexes en matière de logement auxquels le Canada est confronté, de manière à ce que chaque Canadien puisse avoir accès à un logement. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

À propos de la SCHL

La SCHL est une société d'État fédérale qui joue un rôle essentiel en tant que responsable national du système de financement du logement et qui, dans le cadre de ses activités de recherche, ses activités d'élaboration et de mise en œuvre de programmes, de même que ses opérations commerciales, contribue de façon déterminante à la viabilité et à la stabilité du système de logement au Canada. La SCHL a pour mandat : « de favoriser l'accès à une diversité de logements abordables, d'encourager l'accessibilité à des sources de financement ainsi que la concurrence et l'efficience dans ce domaine, d'assurer la disponibilité de fonds suffisants à faible coût et de contribuer à l'essor du secteur de l'habitation au sein de l'économie nationale. » L'abordabilité des logements est devenue une question de plus en plus importante pour les Canadiens, et la SCHL joue un rôle clé dans les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour relever ce défi de plus en plus grand.

Produit connexe

Liens connexes

