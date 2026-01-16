TORONTO, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada franchit une étape importante pour s'assurer que les Canadiennes et les Canadiens puissent avoir accès au soutien et à des services de prévention du suicide lorsqu'ils en ont le plus besoin.

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé que le gouvernement fédéral investira jusqu'à 120,2 millions de dollars sur deux ans afin d'assurer la continuation des activités de la ligne d'aide en cas de crise de suicide 9-8-8, un service essentiel pour les Canadiennes et les Canadiens en situation de détresse.

Lancée en 2023, la Ligne d'aide en cas de crise de suicide 9-8-8 est le numéro national à trois chiffres du Canada pour obtenir de l'aide en cas de crise suicidaire. Toute personne qui traverse une crise suicidaire ou qui s'inquiète pour un proche peut appeler ou texter le 9-8-8, en tout temps, pour accéder à un soutien offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bilingue, tenant compte des traumatismes et culturellement adapté, assuré par des intervenants formés.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) continuera de coordonner et de gérer la ligne d'aide en collaboration avec 37 partenaires du réseau à travers le pays, notamment des lignes d'écoute locales, des services provinciaux de santé mentale et des organisations nationales telles que Jeunesse, J'écoute et Espoir pour le mieux-être.

Citations

« Nous savons qu'il n'est pas toujours facile de demander de l'aide, surtout en période de crise. C'est pourquoi le 9-8-8 est si important pour les Canadiennes et les Canadiens. Lors de mes rencontres avec des partenaires du 9-8-8 partout au pays, j'ai pu constater directement comment les intervenants qualifiés offrent espoir, compassion et soutien en période de crise. Protéger la santé mentale et le bien-être de la population canadienne est une priorité pour notre gouvernement, car il n'y a pas de santé sans la santé mentale, et lorsque les Canadiennes et les Canadiens vont bien, notre pays est plus fort. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Le financement continu du 9-8-8, la ligne d'aide en cas de crise de suicide, montre que le gouvernement s'engage fortement à prévenir le suicide et qu'il fait confiance à la ligne d'aide et à ses partenaires qui déploient ce service à l'échelle nationale. Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son partenariat et sa confiance envers le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et les partenaires du 9-8-8. Cela permet d'offrir ce service qui sauve des vies. En tant que plus grand hôpital universitaire au Canada dans le domaine de la santé mentale et de la dépendance, le CAMH est honoré de continuer à diriger la mise en œuvre et le fonctionnement du 9-8-8. Cela garantit que toute personne, partout au Canada, puisse accéder rapidement à un soutien en prévention du suicide, quand elle en a le plus besoin, et recevoir une aide compatissante. »

Sarah Downey

Présidente et directrice générale, CAMH

« Au cours des deux dernières années, nous avons constaté à quel point il est important que les personnes en détresse aient un endroit vers lequel se tourner. Le suicide est un sujet complexe et beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce qu'ils ressentent, à savoir s'ils doivent demander de l'aide et où ils peuvent la trouver. Le 9-8-8 est un numéro à trois chiffres simple et facile à retenir qui facilite la prise de contact. Alors que nous envisageons la poursuite de ce service, notre message reste le même : si vous vous sentez seul, coincé ou dépassé, vous n'avez pas à affronter cette situation seul. Le 9-8-8 est là pour vous écouter et vous soutenir. »

Dre Allison Crawford,

Directrice médicale du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide et psychiatre au CAMH

Faits en bref

Chaque jour au Canada, en moyenne, 13 personnes meurent par suicide et plus de 250 personnes tentent de se suicider.

En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 177 millions de dollars sur trois ans au CAMH pour la mise en œuvre et le fonctionnement du 9-8-8 et pour renforcer la capacité des centres de détresse qui faisaient partie du réseau existant.

Depuis son lancement le 30 novembre 2023, le 9-8-8 a répondu à plus de 800 000 appels et SMS.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709